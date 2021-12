Sono state ufficializzate le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021. Da segnalare Dune, i nuovi cofanetti dedicati alla saga di Harry Potter e a Il Trono di Spade e il classico Quarto Potere che arriva in 4K.

Le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021

9 dicembre

DUNE in DVD, BLU-RAY, 4K UHD, STEELBOOK 4K UHD

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Contenuti speciali nelle versioni 4K e Blu-ray:

The Royal Houses (anche nella versione DVD)

Filmbooks: House Atreides

Filmbooks: House Harkonnen

Filmbooks: The Fremen

Filmbooks: The Spice Melange

Inside Dune: The Training Room

Inside Dune: The Spice Harvester

Inside Dune: The Sardaukar Battle

Building the Ancient Future

My Desert, My Dune

Constructing the Ornithopters

Designing the Sandworm

Beware the Baron

Wardrobe from Another World

A New Soundscape

HARRY POTTER STEELBOOK COLLECTION (8 Film) in 4K e Blu-ray

Dal 9 dicembre in 4K Ultra HD + Blu-Ray (17 Dischi), la Saga di Harry Potter racchiusa in una nuova Collection Steelbook con all’interno 8 Steelbook da collezione: uno per ogni film. In ogni Steelbook il film nelle versioni 4K Ultra HD e Blu-ray. Include anche il bonus disc MAGICAL MOVIE MODE.

MONSTERVERSE STEELBOOK COLLECTION in 4K e Blu-ray

La preziosa confezione da collezione in metallo contenenti i 4 film dell’universo Monster: Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla King of Monsters e Godzilla vs Kong.

ARANCIA MECCANICA – TITANS OF CULT in 4K UHD e Blu-ray UHD

Il grande classico Arancia Meccanica nell’edizione Steelbook contenente anche una spilla da collezione. Prendere a calci, bastonare, rubare, cantare, ballare il tip tap, stuprare: Alex (Malcolm Mc Dowell), il teppista con la bombetta, si diverte a modo suo. Tragicamente, a spese degli altri. Il percorso di Alex – da punk amorale ad onorato cittadino, previo lavaggio del cervello – viene ambientato in un futuro scioccante dall’ardita interpretazione kubrickiana del romanzo di Anthony Burgess. Immagini indimenticabili, contrappunti musicali da brivido, l’affascinante linguaggio usato da Alex e compari sono miscelati da Kubrick in un’unità frammentaria. Assai discusso alla sua uscita (1971), Arancia Meccanica vinse i premi della Critica Cinematografica di New York per Miglior Film e Miglior Regista e si guadagnò 4 Nomination all’Oscar, compresa quella per Miglior Film. Quasi 30 dopo, la forza della sua arte è intatta: continua ad attrarci e scioccarci, tenendoci incollati allo schermo.

Contenuti Speciali:

Commento di Malcolm McDowell e dello storico Nick Redman

Documentario di Channel Four Still Tickin’: il ritorno di Arancia Meccanica

Nuovi contenuti speciali Great Bolshy Yarblockos!: Il Making of di Arancia Meccanica

O Lucky Malcolm: Il profilo di una carriera [in alta definizione]

Trailer Cinematografico

IL TRONO DI SPADE LA COLLEZIONE COMPLETA LIMITED EDITION in Blu-Ray

Il Trono di Spade in Blu-ray (33 dischi). Rivivi le otto stagioni racchiuse in una nuova edizione da collezione con all’interno l’imperdibile miniatura del vero Trono di Spade e lasciati emozionare da oltre 15 ore di contenuti speciali!

Contenuti speciali:

Lo speciale in due parti Game of Thrones: Reunion Special presentato da Conan O’Brien

Il documentario Game of Thrones: The Last Watch

Conquest & Rebellion – la storia animata dei sette regni

Il commento audio del cast, scene eliminate, speciali dietro le quinte e molto altro ancora!

15 dicembre

007 MISSIONE GOLDFINGER STEELBOOK in Blu-ray

Lo Steelbook dell’iconico agente segreto nella versione di Sean Connery in Agente 007 Missione Goldfinger.

QUARTO POTERE – ULTIMATE COLLECTOR’S EDITION in 4K e Blu-ray

Salutato dalla critica e dal pubblico come uno dei più grandi film di tutti i tempi, Quarto Potere esercita ancora, dopo 80 anni, una forte influenza sui registi e un senso di meraviglia negli spettatori. Candidato a ben nove Premi Oscar nel 1941, e vincitore del premio per la Miglior Sceneggiatura Originale, il discusso capolavoro di Orson Welles sfrutta in modo innovativo i flashback e una fotografi a rivoluzionaria per seguire l’epica storia di ascesa e rovina di un ricco magnate dell’editoria. Un’esperienza imperdibile per ogni vero appassionato di cinema.

La confezione da collezione contiene:

il film in 4K e Blu-ray

libro di 48 pagine

riproduzione del programma originale di 20 pagine

ristampa di alcuni estratti della rassegna stampa

doppio poster (Fronte/retro)

5 cartoline da collezione

3 fotografie

Contenuti speciali:

Commenti al film di Roger Ebert e Peter Bogdanovich

Interviste a Ruth Warrick e Robert Wise

2 featurette: The Production e The Post-Production

Contenuti speciali solo su Blu-ray