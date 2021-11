Sono state ufficializzate le uscite home video Warner Bros. di novembre 2021. Da segnalare Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, Space Jam: New Legends e Injustice. Fra i cofanetti e le edizioni speciali invece: Harry Potter Hogwarts Express e Smallville – La Serie Completa.

4 novembre

ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me Contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me Contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie. recensione

FRAMMENTI DAL PASSATO – REMINISCENCE

Nick Bannister (Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

SPACE JAM: NEW LEGENDS

Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

MALIGNANT

“Malignant” è l’ultima creazione dell’architetto dell’Universo The Conjuring, JAMES WAN (Aquaman, Fast & Furious 7). Questo nuovo horror/thriller originale segna il ritorno del regista WAN alle sue radici. Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.

HARRY POTTER HOGWARTS EXPRESS

L’INTERA SAGA DEL MAGO PIÙ FAMOSO DEL MONDO È DISPONIBILE IN UNA VERSIONE TUTTA NUOVA 4K ULTRA HDTM + BLU-RAY! Contiene anche oggetti da collezione aggiuntivi tra cui una REPLICA DEL BIGLIETTO DEL TRENO PER HOGWARTS e 2 LIBRETTI DI 32 PAGINE CIASCUNO. EDIZIONE 25 DISCHI CON 8 FILM ED ECCEZIONALI CONTENUTI SPECIALI IN UNA CONFEZIONE DA COLLEZIONE DEL TRENO ESPRESSO PER HOGWARTS!

WONDER WOMAN – 2 FILM – STEELBOOK

DUE CAPITOLI DI WONDER WOMAN IN UNA NUOVA VERSIONE STEELBOOK 4K ULTRA HDTM + BLU-RAY

INJUSTICE

CHI SI OPPORRÀ ALL’UOMO D’ACCIAIO? Quando il suo mondo viene sconvolto da una serie di eventi tragici scatenati dal diabolico Joker, Superman è determinato più che mai a riportare la pace… a qualsiasi costo. L’Uomo d’Acciaio instaura così una vera tirannia a cui potrà porre fine solo un eroe: Batman. Anche i membri della Justice League si dividono, schierandosi a fianco di uno dei due exalleati in una mortale battaglia per la libertà. In questo caotico universo alternativo ogni legame viene messo alla prova e il confine fra amici e nemici si fa sempre più sottile. Tratto dagli omonimi videogame e graphic novel, acclamati dalla critica, Injustice scatena una guerra senza quartiere fra i più grandi supereroi DC. Riuscirà il mondo a sopravvivere?

17 novembre

007 JAMES BOND ROGER MOORE

IN OCCASIONE DELL’USCITA AL CINEMA DI 007 NO TIME TO DIE SCOPRI I FILM CON ROGER MOORE E PIERCE BROSNAN NEL RUOLO DEL CELEBRE AGENTE SEGRETO OGNUNO CON IL PROPRIO COFANETTO IN DVD E BLU-RAY

007 JAMES BOND PIERCE BROSNAN

IN OCCASIONE DELL’USCITA AL CINEMA DI 007 NO TIME TO DIE SCOPRI I FILM CON ROGER MOORE E PIERCE BROSNAN NEL RUOLO DEL CELEBRE AGENTE SEGRETO OGNUNO CON IL PROPRIO COFANETTO IN DVD E BLU-RAY

THE CONJURING UNIVERSE – 7 FILM COLLECTION

IL PIÙ GRANDE FRANCHISE HORROR DELLA STORIA ARRIVA CON UN FANTASTICO COFANETTO IN VERSIONE BLU-RAY

MATRIX TRILOGY

Scritto e diretto dalle sorelle WACHOWSKI, interpretato da KEANU REEVES e LAURENCE FISHBURNE e vincitore di 4 premi Oscar, MATRIX è il film che ha fatto la storia della fantascienza cinematografica ed ha dato vita ad una trilogia che è diventata un cult. Finalmente i 3 film sono ora disponibili in un unico cofanetto a 9 dischi in versione Blu-ray e 4K UHD, per apprezzarne al massimo la qualità.

SMALLVILLE – LA SERIE COMPLETA