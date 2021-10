Sono state ufficializzate le uscite home video Warner Bros. di ottobre 2021 in cui a farla da padrone è l’Universo DC con l’uscita in The Suicide Squad – Missione Suicida (rileggete la nostra recensione) e due film animati, Superman: Red Son e Suicide Squad: Un Inferno da Scontare, per la prima volta in blu-ray con doppiaggio italiano. Da segnalare anche il mastodontico cofanetto dedicato a Il Signore degli Anelli.

Le uscite home video Warner Bros. di ottobre 2021

14 ottobre

Zack Snyder’s Justice League – Steelbook 4K Ultra HD

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nel contenuto speciale ‘Road to Justice League’, presente all’interno della Steelbook 4K Ultra HD, il regista Zack Snyder racconta in prima persona la sua trilogia di film del DC Universe.

Acquista Zack Snyder’s Justice League – Steelbook 4K Ultra HD su Amazon

Zack Snyder’s Justice League Trilogy – 4K Ultra HD e Blu-ray

Il Digipack 8 dischi include: Anti-Life Equation Card, 6 cartoline lenticolari dei personaggi, 3 cartoline con la grafica di JIM LEE.

Acquista Zack Snyder’s Justice League Trilogy – 4K Ultra HD e Blu-ray su Amazon

Batman V Superman: Dawn Of Justice Ultimate Edition – 4K Ultra HD

Un prodotto da non perdere per tutti gli appassionati, il film sullo scontro tra i due supereroi più amati in una nuova versione Ultimate Edition 4K Ultra HD! Con colori migliorati e nuovo formato video. Il regista Zack Snyder (Man of Steel) dirige Batman v Superman: Dawn Of Justice con il premio Oscar® Ben Affleck (Argo) nel ruolo di Batman/Bruce Wayne e Henry Cavill (Man of Steel, The Man from U.N.C.L.E.) in quello di Superman/Clark Kent. Temendo che le azioni di un supereroe dalle caratteristiche quasi divine finiscano fuori controllo, il formidabile vigilante di Gotham City si scontra con il più venerato salvatore di Metropolis, mentre il mondo lotta per capire di quale eroe abbia veramente bisogno. E con Batman e Superman in guerra tra di loro, una nuova minaccia emerge velocemente, mettendo l’umanità nel pericolo più grande che abbia mai conosciuto. All’interno dell’Ultimate Edition sono presenti introduzione e commento al film del regista Zack Snyder.

Acquista Batman V Superman: Dawn Of Justice Ultimate Edition – 4K Ultra HD su Amazon

Suicide Squad: Un Inferno da Scontare – Blu-ray

PREPARATEVI A COMBATTERE! LA SUICIDE SQUAD È TORNATA! È l’ora delle convocazioni nel carcere di Belle Reve, e ciò può solo significare che Amanda Waller, la fredda e calcolatrice direttrice del penitenziario, ha una missione che solo le anime dannate sono disposte ad assumersi. È necessario sguinzagliare ancora una volta la Task Force X, composta da veterani come Deadshot, Killer Frost, Captain Boomerang e Harley Quinn, ora affiancati dalle nuove reclute Copperhead e il maestro delle arti marziali, Bronze Tiger! L’obiettivo è un oggetto mistico talmente potente che sono disposti a rischiare la vita per impadronirsene con prevedibile caos, sparatorie e scontri tra teste calde. È giunta quindi l’ora di un’altra violenta avventura a seguito della Suicide Squad!

Contenuti speciali: Commento Audio, A Sneak Peek at DC Universe’s Next Animated Movie: The Death Of Superman, Outback Rogue: Captain Boomerang, Nice Shot, Floyd! The Greatest Marksman in the DCU, The Power of Plot Devices, MacGuffi ns and Red Herrings, A Sneak Peek at DCU Batman: Assault on Arkham, A Sneak Peek at Superman/Batman: Public Enemies, From the DC Comics Vault: Beware the Batman “Instinct”, From the DC Comics Vault: Young Justice “Terrors”.

Acquista Suicide Squad: Un Inferno da Scontare – Blu-ray su Amazon.

Superman: Red Son – Blu-ray

UNA REALTÀ ALTERNATIVA, UN SUPERMAN SOVIETICO! Quando l’ultimo figlio di Krypton atterra nella Russia della Guerra Fredda invece che nelle campagne del Kansas, si sviluppa la realtà alternativa di quest’avventura dei DC Elseworlds. Qui troviamo Superman alla testa dello sforzo comunista per promuovere l’ideologia dello Stato Sovietico. Nel frattempo, oltre l’Atlantico, il brillante scienziato americano Lex Luthor escogita un piano per attirare e distruggere la minaccia aliena sovietica. Quel che segue è una caccia spietata che lascerà tutta l’umanità col fiato sospeso.

Contenuti speciali: DC Showcase: Phantom Stranger, Cold Red War, Superman Red Son: Motion Comics, A Sneak Peek at DC Universe’s Next Animated Movie: Justice League Dark: Apokolips War, A preview of The Death of Superman, A preview of Batman: Gotham By Gaslight, From the DC Comics Vault: Justice League “A Better World Part 1 & 2”.

Acquista Superman: Red Son – Blu-ray su Amazon.

Birds of Prey – DC Comics Collection – DVD e Blu-Ray

L’antieroina più sarcastica e folle dell’Universo DC si unisce alla collana di grandi film con un packaging esclusivo da collezionare in DVD e Blu-Ray.

Acquista Birds of Prey – DC Comics Collection – DVD su Amazon

21 ottobre

The Suicide Squad – Missione Suicida – DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro. Gunn (i film “Guardiani della Galassia”) ha diretto il film da una sua sceneggiatura, basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Charles Roven e Peter Safran, mentre Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle sono i produttori esecutivi. La squadra creativa di Gunn include il direttore della fotografia Henry Braham (“Guardiani della Galassia Vol. 2”), la scenografa Beth Mickle (“Captain Marvel”), i montatori Fred Raskin (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “C’era una volta … a Hollywood”) e Christian Wagner (i film “Fast & Furious”), e la costumista nominata all’Oscar Judianna Makovsky (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “Avengers: Endgame”, “Harry Potter e la pietra filosofale”). Musiche di John Murphy (“Kick-Ass”).

Contenuti speciali:

Le Gag

Scene Eliminate ed Estese

Il Making of di 4 delle Scene Più Epiche

La Spiaggia

Il Campo Base

La Fuga di Harley (anche su 4K)

La Caduta di Jotunheim

L’Origine su Fumetto di The Suicide Squad

Bringing King Shark to Life

The Way of the Gunn

Starro: It’s a Freakin’ Kaiju!

3 Trailer in Stile Vintage

Commento al Film del Regista/Sceneggiatore James Gunn (anche su 4K)

Acquista The Suicide Squad – Missione Suicida – DVD su Amazon

Acquista The Suicide Squad – Missione Suicida – Blu-ray su Amazon

Acquista The Suicide Squad – Missione Suicida – Steelbook 4K Ultra HD su Amazon

Acquista The Suicide Squad – Missione Suicida – 4K Ultra HD su Amazon

26 ottobre

MIDDLE EARTH ULTIMATE COLLECTOR’S EDITION – 4K ULTRA HD + BLU-RAY

Le grandi saghe fantasy Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli arrivano in un’esclusiva versione rimasterizzata 4K Ultra HD + Blu-Ray in una edizione da 31 dischi con le versioni cinematografiche ed estese dei 6 film della Trilogia de Lo Hobbit e la Trilogia de Il Signore degli Anelli.

Contenuti Speciali: disco bonus (blu-ray) esclusivo, libro di 64 pagine con bozzetti dei costumi, fotografie e note di produzione, custodia da collezione componibile in diverse configurazioni, 7 travel poster art cards e l’Unico Anello.

Acquista MIDDLE EARTH ULTIMATE COLLECTOR’S EDITION – 4K ULTRA HD + BLU-RAY su Amazon