Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state annunciate le uscite J-POP Manga del 1 dicembre 2021. Da segnalare BJ Alex 2 e Gekiman! 1.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le uscite J-Pop Manga del 1 dicembre 2021

Lore Olympus

di Rachel Smythe

25,00€

Persefone, giovane dea della primavera, è nuova nell’Olimpo. Sua madre, Demetra, l’ha allevata nel regno dei mortali, ma dopo che Persefone ha promesso di addestrarsi come vergine sacra, le è permesso di vivere nel mondo affascinante e in rapido mutamento degli dei. Quando la sua coinquilina, Artemide, la porta a una festa, la sua intera vita cambia: finisce per incontrare Hades e sente immediatamente accendersi nel suo cuore una scintilla che arde per l’affascinante ma incompreso sovrano degli Inferi. Ora Persefone deve navigare nella confusa politica e nelle relazioni che governano l’Olimpo, scoprendo allo stesso tempo il proprio posto e il proprio potere.

Acquista Lore Olympus su Amazon.

Ruggito e altre storie

Di Junji Ito

16,00€

Durante un’escursione nei boschi, bussola e telefono non sembrano più funzionare e Masaki e Mimura smarriscono la strada. Persi, si imbattono in un’inspiegabile inondazione, con persone disperate trascinate via dalla corrente. Eppure non ha piovuto e, dopo che l’ondata scompare, non resta alcuna traccia d’acqua. Che sta succedendo? E come potranno i due uscire da questo mistero? Il genio assoluto del manga horror, Junji Ito, torna con una nuova collezione di storie brevi da brivido!

Acquista Ruggito e altre storie su Amazon.

NeuN 6

Di Tsutomu Takahashi

€ 7,50

Gli abitanti del posto la chiamano “l’isola della morte”, perché nessuna ha mai fatto ritorno da lì.

Dicono che sia colpa dei misteriosi poteri di un terrificante ragazzo noto solo come “il numero nove”…

Acquista Neun 6 su Amazon.

Kasane 10 (di 14)

Di Daruma Matsuura

6,90€

Grazie al potere del rossetto e al bellissimo viso della sorella minore Nogiku, Kasane è diventata la stella del teatro che ha sempre desiderato essere. Ora che è più famosa di sua madre, nulla sembra potere più ostacolarla… finché Habuta non le racconta del triste destino di Izana e Sukeyo Fuchi. Il passato, finalmente rivelato, sta per sconvolgere il presente.

Acquista Kasane 10 su Amazon.

Kemono Jihen 8

Di Sho Aimoto

6,00€

Alla ricerca delle pietre kemono sparse per il Giappone, Kabane e Shiki visitano Yakkubi, nella prefettura di Shimane. Ma non c’è traccia degli abitanti e il villaggio è avvolto dal silenzio. Mentre si interrogano sulla stranezza della situazione, vengono avvicinati da un uomo sospetto, che afferma di essere un investigatore del quartier generale di polizia. In seguito, si imbattono in un bambino, accompagnato da una ragazza ferita… A quanto pare, ottenere la pietra non sarà così semplice, questa volta

Acquista Kemono Jihen 8 su Amazon.

Rent-a-girlfriend 6

Di Reiji Miyajima

5,90€

Su richiesta di Mizuhara, Kazuya esce con SUmi, una ragazza a noleggio che ha difficoltà a comunicare, in modo da farle fare esercizio. Durante l’appuntamento, però, vengono visti da Mami, che alla fine viene a sapere del sito per il noleggio… ora i nostri ragazzi si trovano di fronte a un problema insormontabile!

Acquista Rent a girlfriend 6 su Amazon.

Zombie 100 – Vol. 5

Di Haro Aso e Kotaro Takata

5,90€

Akira Tendo, impegnato quotidianamente a spuntare la sua lista delle “100 cose da fare prima di diventare uno zombi”, fa ritorno nel villaggio dei suoi genitori per assicurarsi della loro sorte. Lì incontra un suo ex compagno di università, il neet Kanta Higurashi, anch’egli alle prese con una lista di 100 punti da completare con i suoi amici. A muovere quest’ultimo, però, è un desiderio di vendetta nei confronti di una società che non gli ha dato nulla… Riuscirà Akira a impedire che Higurashi sconvolga la piccola oasi di pace creata dagli abitanti del vilaggio?

Acquista Zombie 100 5 su Amazon.

Gekiman! 1

di Go Nagai

11,90€

Go Nagai, maestro del brivido, ripercorre con questa autobiografia fittizia, attraverso la vita di Geki Nagai, la creazione e lo sviluppo di una delle sue saghe più famose e cruente: DEVILMAN. I contrattempi di ogni giorno, i bracci di ferro con le case editrici, le improvvise ispirazioni e le consegne a ritmi sempre più serrati sono parte dei tasselli che andranno a comporre l’intricato mosaico di quest’opera. Divincolandosi tra gli impegni per l’omonima serie televisiva, le altre pubblicazioni cartacee e la determinazione a disegnare quello che ha sempre voluto, riuscirà Geki a portare a termine la pubblicazione del manga che segnerà un punto di svolta nell’immaginario orrorifico giapponese?

Acquista Gekiman! 1 su Amazon.

Bj Alex 2

di Minwha

9,90 €

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Acquista Bj Alex 2 su Amazon.