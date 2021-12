Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state annunciate le uscite J-POP Manga del 15 dicembre 2021. Da segnalare Remnant e Bunny Girl Senpai.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Sword Art Online – Light Novel 16 – Alicization Exploding

di Reki Kawahara e abec

14,00€

Remnant – Jujin Omegaverse 5

di Hana Hasumi

6,90€

Sventati i piani di Toneria, Juda e Daath hanno ritrovato la pace… o così pensavano, perché in realtà Juda è costretto a lavorare fino allo sfinimento per il clan Siegfried, cercando di costruirsi una posizione solida abbastanza da proteggere l’omega. La frustrazione di Daath, dopo giorni e giorni lontano dall’amato, continua a crescere. È allora che Will, il collega di Juda, lo invita a fare da modello per una certa esibizione che gli permetterà di scoprire il segreto dell’altro umano…