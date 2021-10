Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state annunciate le uscite J-POP Manga del 20 ottobre 2021. Da segnalare il prossimo numero di Rent a Girlfriend e Josée, la Tigre e i Pesci.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le uscite J-Pop Manga del 20 ottobre 2021

Big X 1 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Il dr. Asagumo viene invitato in Germania per collaborare con il Reich alla ricerca di una nuova arma, il Big X. Preoccupato per i possibili effetti di tale strumento, riesce a tardarne i progressi fino al termine della guerra. Vent’anni dopo, in Giappone, un’organizzazione neonazista recupera tuttavia il progetto del Big X e lo porta a compimento, rivelandone l’essenza: un farmaco in grado di espandere il corpo umano senza limitazioni. Toccherà al nipote di Asagumo, Akira, assumerlo e difendere la società dalle macchinazioni dei malvagi!

Rent A Girlfriend 05

Di Reiji Miyajima

€ 5,90

Kazuya non può fare a meno di rimanere sempre più affascinato da Mizuhara. Chi glielo ha fatto fare di fidanzarsi con Ruka in “prova”?! La ragazza non lo lascia un secondo in pace, continuando a sferrare attacchi al suo cuore! Il secondo atto dell’emozionannte arco narrativo de “Le due ragazze” è iniziato!

Violence Action 03

Di Shin Sawada e Renji Asai

€ 6,50

Kei è la miglior killer dell’agenzia Pururun, un’organizzazione specializzata nel fornire assassini su commissione. La sua prossima missione, in coppia con Dahlia, consiste nel sorvegliare un penitenziario privato gestito dalla malavita. A richiedere l’intervento di Kei è stato Michitaka, una vecchia conoscenza della ragazza. La banda guidata dal misterioso Iwaya, infatti, è intenzionata ad assaltare il carcere. Vista la stretta sorveglianza, gli assalitori decidono di attaccare lanciando un camion di grosse dimensioni contro l’edificio…

Obsessed With A Naked Monster 2

Di Ogeretsu Tanaka

€ 6,90

Hayashida ha picchiato il suo ex fidanzato ma nel rapporto con l’attuale compagno, Shuna, tutto pare essere diverso. O almeno così sembra in teoria, perché Hayashida non riesce ancora ad aprirsi completamente con lui. Inoltre, Shuna sta per essere trasferito in un’altra città… È questo l’inizio della fine della giovane relazione?

La Fenice 12 – Osamushi Collection

Di Osamu Tezuka

€ 12,00

In quest’ultimo volume della collana, torniamo in realtà alle origini: le storie realizzate negli anni Cinquanta in cui Tezuka provò a varare il suo mito dell’uccello di fuoco. Storie ambientate nei tempi antichi in Egitto, in Grecia, a Troia e a Roma, primo embrione di ciò che sarebbe diventata una saga unica nel mondo del manga…

Infini-T Force 08

Di Kodachi Ukyou, Ejiri Tatsuma, Tatsunoko Production

€ 5,90

Il mondo ha bisogno di eroi, e a rispondere alla chiamata della liceale Emi sono… Ken l’Aquila, Tekkaman, Hurricane Polymar e Kyashan! I leggendari eroi degli anime Tatsunoko, riuniti per la prima volta su carta, formano il team più straordinario mai visto in Giappone!





Josée, La Tigre e I Pesci 2

Di Seiko Tanabe e Nao Emoto

€ 6,90

Tsuneo è uno studente universitario e Josee, che usa questo nome fittizio ispirandosi alla protagonista del suo libro preferito, una ragazzina che raramente esce di casa da sola a causa dell’incapacità di camminare causata da una paralisi cerebrale. I due si incontrano per caso quando Tsuneo, camminando per la città, salva Josee da un incidente mortale. Stringendo amicizia con la ragazza e la nonna, Tsuneo riuscirà piano piano a farsi strada nella vita della ragazza, riuscendo ad abbattere i muri in cui lei stessa si è rinchiusa.

