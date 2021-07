Attraverso il proprio sito web ufficiale, sono state diffuse le uscite J-Pop Manga del 4 Agosto 2021. Vi segnaliamo in particolare l’uscita da NeuN 4 e Persona 5 Vol. 8.

Leggete anche il nostro articolo con le novità Edizioni BD e J-POP di agosto 2021.

Le uscite di J-Pop Manga del 4 Agosto 2021

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 10

di Aida Iro

5,90 €

Se vogliono tornare nel mondo reale, Nene e Ko dovrebbero uccidere Amane Yugi e Sosuke Mitsuba ma, per fuggire dal dipinto del quarto mistero scolastico, la ragazza propone un piano a Hanako. Nel frattempo, Ko tenta di convincere Mitsuba ad aiutarlo, ma…

Acquista Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 10 su Amazon.it

Kasane 8

di Daruma Matsuura

6,90 €

Grazie al potere del rossetto ereditato dalla madre e al bellissimo viso di Nogiku, Kasane sta per realizzare il desiderio di diventare un’attrice famosa. Kasane, però, non sa che Nogiku è in realtà sua sorella minore e che trama alle sue spalle, mossa da un’implacabile sete di vendetta. Kasane riuscirà a raggiungere le luci splendenti del palcoscenico, oppure precipiterà negli abissi dell’inferno? Si alza il sipario sull’atto finale…

Acquista Kasane 8 su Amazon.it

Kemono Jihen 6

di Sho Aimoto

6,00 €

In cambio del suo potere, la pietra dello zero continua a risucchiare la vita di Yui. Per salvarlo, Akira prova a strappargliela dal petto, ma non appena la tocca, i ricordi del fratello iniziano a fluirgli nella mente. Scopre così che, per proteggerlo, Yui ha dovuto accettare un destino terribile… Mentre la storia dei gemelli arriva all’epilogo, è il momento di scoprire il mistero delle pietre dei kemono!

Acquista Kemono Jihen 6 su Amazon.it

La Fenice 11 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

12,00 €

Nella seconda e ultima parte del Libro del Sole, l’eterno ciclo di metamorfosi e ripetizioni di cui la Fenice stessa è simbolo e incarnazione si esplicita nel conflitto universale che sconvolge l’umanità in tempi e dimensioni differenti. Un finale grandioso che però non perde di vista la prospettiva umana, che a volte anche l’umanità stessa sembra voler soffocare.

Acquista La Fenice 11 – Osamushi Collection su Amazon.it

MadK 2

di Ryo Suzuri

6,90 €

Additato come pervertito a causa delle sue inclinazioni, Makoto ha sofferto in solitudine per anni. Un giorno, un po’ scettico, usa una formula trovata in un grimorio per evocare l’arciduca del mondo dei demoni, J. Con lui realizza i suoi desideri più nascosti ed è ormai rassegnato a morire, ma in cambio della sua anima rinasce come essere demoniaco, iniziando una seconda vita sotto la “protezione” di J. Le crudeli lezioni del suo mentore fanno crescere in lui il desiderio di impradonirsi dei segreti del mondo dei demoni, soprattutto perché così avrà J in suo potere. Conquistare e possedere, amare e odiare: nella mente di Makoto tutto si confonde in un turbine malsano…

Acquista MadK 2 su Amazon.it

NeuN 4

di Tsutomu Takahashi

7,50 €

Neun, Theo e Naomi hanno raggiunto la Polonia per chiedere l’aiuto della Pallottola di paglia, un gruppo della Resistenza che sta già proteggendo Rebecca Elf, l’undicesimo clone di Hitler. Ma prima dovranno guadagnarsi la loro fiducia…

Acquista NeuN 4 su Amazon.it

Persona 5 – 8

di Hisato Murasaki

5,90 €

Akira e i suoi amici hanno costituito la banda dei fantomatici ladri di cuori per trafugare i Tesori presenti nel Palace, manifestazioni di desideri e ambizioni distorte dei loro proprietari. Medjed, un’organizzazione internazionale di hacker, ha dichiarato guerra al gruppo di eroi, che riceve una richiesta di negoziato dal loro tramite, il sedicente Ali Baba. L’accordo prevede il furto di un cuore, che si rivela appartenere a Futaba Sakura, ossia… la figlia adottiva di Sojiro Sakura, il proprietario di casa di Akira.

Acquista Persona 5 – 8 su Amazon.it

Remnant – Jujin Omegaverse 3

di Hana Hasumi

6,90 €

Juda e Daath sono perennemente preda dei propri sentimenti conflittuali. Il giovane omega, trascinato di malavoglia ad una festa, ritrova Julio, amico d’infanzia cresciuto con lui e venduto dalla chiesa al mercato nero. Vedendolo in catene e sul punto di essere nuovamente venduto, Daath è determinato a fare di tutto per salvare l’amico, ma le sue azioni danno luogo a un terribile malinteso con Juda! E poi… Un capitolo extra dedicato a Luard e Kai, i protagonisti di “Pendulum”. Ecco l’epilogo di questa coppia di innamorati!

Acquista Remnant – Jujin Omegaverse 3 su Amazon.it

Rent a girlfriend 4

di Reiji Miyajima

5,90 €

Durante un soggiorno alle terme, Kazuya trascorre la notte da solo con Mizuhara, permettendo a entrambi di ridurre leggermente le distanze tra loro, Subito dopo, però, fa la sua comparsa una bella e misteriosa ragazza, Ruka Sarashina, che conosce la verità sulla “relazione a noleggio”…

Acquista Rent a girlfriend 4 su Amazon.it

Shadows House 3

di somato

6,50 €

Le cinque coppie scelte per il debutto competono tra loro per essere riconosciute come adulte. Ma Edward non è il solo a seguire i loro movimenti: altre figure li osservano. Pur con visi celati dalle ombre, si iniziano a delineare alcuni tratti delle loro personalità…

Acquista Shadows House 3 su Amazon.it

Le ristampe di J-POP Manga del 4 Agosto 2021

Tornano disponibili anche i seguenti titoli: Blue Period 05; Golden Kamui 9-11; Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 08; So, I’m a spider so what? 01, 3, 6; The rising of the Shield Hero 1, 8, 10, 12, 16, 17; Tokyo Goul:RE 12-16.