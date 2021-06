Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP del 9 giugno. Da segnalare ben 3 esordi esordi: Violence Action, Randagi e Birds of Shangri-La. Nessuna uscita invece targata Edizioni BD per questa settimana.

Le uscite J-POP Manga del 9 giugno

Violence Action 1

di Shin Sawada e Renji Asai

€ 6,50

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time. Si direbbe una storia come tante, ma la vita di Kei ha poco a che vedere con quella delle altre studentesse: il suo lavoro è da sicario e per di più lei è uno dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare lo studio e la, ehm, professione senza dare nell’occhio?

Birds of Shangri-La 1

di Ranmaru Zariya

€ 6,90

Apollo, eterosessuale fresco di divorzio, ha proprio bisogno di cambiare vita. Risponde così all’annuncio per un nuovo lavoro che in questo momento sembra perfetto per lui: nella casa di appuntamenti Shangri La, dovrà accendere il desiderio nelle prostitute prima che possano dedicarsi a soddisfare i loro clienti. Tuttavia gli è sfuggito un particolare: a Shangri La, le prostitute… sono uomini! Riuscirà Apollo ad abituarsi al suo nuovo lavoro e a resistere alle avance di Fee, il suo affascinante tutor?

NeuN 3

di Tsutomu Takahashi

€ 7,50

Braccati dalle SS, Theo e Neun, insieme ad Acht e Naomi, trovano rifugio nell’abitazione di Georg, un misterioso ragazzo che sembra essersi miracolosamente salvato dalle grinfie del Dr. U…

Rent-a-girlfriend 3

di Reiji Miyajima

€ 5,90

Kazuya è irrequieto a causa del velato approccio di Mami ma, nel frattempo, arriva finalmente il periodo migliore per uno studente universitario… l’estate! Mentre cerca di fare ordine nei suoi sentimenti, Kazuya si reca con i suoi amici nella penisola di Izu e lì… Eccoci all’apice dei capitoli “Il mare e la ragazza”!

Goblin Slayer 10

di Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki

€ 6,50

Dopo aver salvato la nobile spadaccina assetata di vendetta, il gruppo di Goblin Slayer la porta con sé verso la fortezza controllata dai piccoli mostri. Nel bel mezzo di un piano di infiltrazione e dure battaglie, fa infine la sua comparsa il capo: i goblin paladino! Include un breve racconto scritto dall’autore: Kumo Kagyu!

Randagi – Vol. 1

di Keigo Shinzo

€ 7,50

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che… somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa. Un racconto duro, profondo e sincero, sull’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una donna che non l’ha mai conosciuta.

Ristampe

