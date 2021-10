Le uscite J-Pop Manga ed Edizioni BD del 27 ottobre 2021

Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state annunciate le uscite J-POP Manga e BD del 13 ottobre 2021. Da segnalare Cronache delle Guerre Demoniache e Tokyo Revengers 8.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le uscite J-Pop Manga del 27 ottobre 2021

Non tormentarmi, Nagatoro! 1 e 2

Di nanashi

Prezzo: € 6,00 cad.

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Cronache delle Guerre Demoniache

di Go Nagai

Prezzo: € 9,90

Pochi anni dopo la conclusione di Devilman, il conflitto tra umani e demoni torna protagonista di un’opera del maestro Nagai, in questa affascinante antologia dei racconti. Tra retroscena e curiosità su demoni e leggende della mitologia nipponica, sei indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di uno dei più grandi mangaka di sempre.

Tokyo Revengers 8

Di Ken Wakui

Prezzo: € 6,50

Lo scontro fra la Toman e la Valhalla si fa sempre più violento! Mikey sfoga la sua rabbia su Kazutora, colpevole di aver accoltellato Baji a tradimento. Per fermarli prima che si massacrino, Baji impugna il coltello e… Riuscirà Takemichi a evitare che Mikey sprofondi nel baratro delle tenebre?

L’Halloween di sangue volge al termine!

Mission: Yozakura Family 2

Di Hitsuji Gondaira

Prezzo: € 5.90

Quando Mutsumi viene rapita da Flower Bin, un servizio di spedizioni legato alla malavita, tutta la famiglia si mobilita per salvarla e alla fine Hanawa, il presidente dell’organizzazione, e Taiyo siscontrano… Chi ne uscirà vincitore?!

Subito dopo, il ragazzo viene portato via da un detective senza scrupoli che lo sottopone a un interrogatorio alquanto discutibile… Che cosa ci sarà dietro?

Komi can’t communicate 11

Di Tomohito Oda

Prezzo: € 5,90

Durante la Golden Week, Komi parte insieme alla famiglia e si imbatte per caso nel clan Tadano al completo, con tanto di Najimi al seguito. Nonostante l’imbarazzo, decidono di passare qualche giorno di vacanza insieme e, la sera, i due ragazzi fanno una passeggiate per andare a osservare le stelle… finendo sopresi da un violento acquazzone. Infreddoliti e soli in un rifugio isolato, i due hanno solo una coperta da dividere per scaldarsi, oltre a dozzine di dubbi e paranoie!

L’eroe è morto 20

Di Subaruichi

Prezzo: € 6,00

La voragine verso la dimensione superiore si è aperta e la situazione peggiora di secondo in secondo… ma tutti coloro che Touka ha incontrato lungo il suo cammino si precipiteranno uno dopo l’altro in suo aiuto.

Così, con il supporto di tutti i suoi fortissimi amici, lancerà la sua “tecnica definitiva” contro il Re dei negromanti Rakvart!

L’avventura di un contadino divenuto eroe sta per giungere al suo compimento!

Horimiya 16 – Special Edition

di Hero e Daisuke Hagiwara

Prezzo: € 9.90 o 5.90

La brillante saga di Horimiya, una delle commedie scolastiche più amate, giunge alla sua conclusione! Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello e alla moda, gentile e ammirata da tutti. Izumi Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto, ritenuto un otaku senza segni particolari. Quando le vite segrete che entrambi portano avanti finiscono per incrociarsi, si scatenano drammi, malintesi e situazioni inaspettate!

Le uscite Edizioni BD del 27 ottobre 2021

Cyclopedia Exotica

di Aminder Dhaliwal

Prezzo: € 20,00

Le sale d’attesa degli studi medici, gli spot pubblicitari, i parchi per cani e gli screenshot delle app di appuntamenti catturano le esperienze e le vite interiori della comunità dei ciclopi; una popolazione in gran parte immigrata, che mostra differenze fisiche rispetto alla maggioranza. Che siano artisti, genitori o studenti di yoga, i ciclopi hanno la vita dura: affrontano quotidianamente microaggressioni e aperta xenofobia. Tuttavia, sono decisi a trovare l’amore, coltivare la comunità e navigare nella vita insieme alla maggioranza con due occhi con pazienza e occasionali attacchi di rabbia.

