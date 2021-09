Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha diffuso le uscite Panini Comics, Panini Marvel e Panini Disney del 2 Settembre 2021.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 2 Settembre 2021

Le uscite Panini Marvel del 2 Settembre 2021

X-Force 17

Autori: Joshua Cassara, Benjamin Percy

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: X-Force (2019) #20

Dopo l’apertura dei giunti su Marauders 18, il Gala Infernale continua, ma con tanti ospiti in giro X-Force non può abbassare la guardia! Bestia, Domino, Kid Omega, Sage e Wolverine dovranno darsi da fare…perché i nemici si nascondono dappertutto, anche tra le loro file! E c’è sempre chi cerca di imbucarsi alle feste senza invito…

Conan il Barbaro 12

Autori: Jim Zub, Cory Smith

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #21/22

Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, la storia che scuoterà l’Era Hyboriana! Un evento mai narrato della saga di Conan e il suo incontro con l’imperatore del Khitai! Prosegue La terra del loto, e scopriamo il segreto di Heng il bandito! Disegni dell’artista di Captain Marvel e Guardians of the Galaxy!

Marvel Collection Amazing Spider-Man 6 – Absolute Carnage

Autori: Ryan Ottley, Nick Spencer, Patrick Gleason, Francesco Manna

17X26, 104 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #29/31, Red Goblin: Read Death (2019) #1

La vita di Peter Parker sta per andare, di nuovo, a rotoli! Come se non bastasse la recente decisione di Mary Jane, un letale ritorno complica ulteriormente la situazione. E se a tornare è il simbionte omicida Carnage, tutto sta per tingersi di rosso sangue. Spider-Man è l’unico a frapporsi tra Cletus Kasady e il giovane Dylan Brock!

Daredevil 27

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Daredevil (2019) #29

Elektra è il nuovo Daredevil! La più letale assassina dell’Universo Marvel ha assunto il ruolo di Diavolo di Hell’s Kitchen! Toccherà a lei proteggere il quartiere dai tanti pericoli che incombono! Nel frattempo, l’Uomo senza Paura sconta la sua pena in prigione! Vecchi nemici! Nuovi volti! Perduti amori!

Marvel Collection Capitan America 3 – La Leggenda di Steve

Autori: Jason Masters, Ta-Nehisi Coates, Niko Walter, Sean Izaakse, Autori vari

17X26, 160 pp., Cartonato, 19,00 €

Contiene: Captain America (2018) #13/18

Capitan America è in fuga dalla legge e sulle sue tracce c’è il caparbio Nick Fury. Steve Rogers è accusato di omicidio e vuole provare la sua innocenza. Per riuscirci c’è solo un modo: attaccare i terroristi dell’Elite al Potere! Ospiti speciali in questo capitolo del ciclo di Ta-Nehisi Coates: le Figlie della Libertà, Tigre Bianca e Mimo!

Guardiani della Galassia 12

Autori: Juan Cabal, Al Ewing

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #12

Lo scontro finale con Zeus e gli Olimpici! Ma anche la fine dei Guardiani della Galassia come li conoscete! Il segreto del Principe della forza! Si conclude qui il ciclo di storie disegnato da Juann Cabal!

Darkhold: Il Libro dei Peccati – La Raccolta Integrale

Autori: Tony Harris, Chris Cooper, Rurik Tyler, Richard Case, Autori Vari

17X26, 464 pp., Cartonato, 45,00 €

Contiene: Darkhold: Pages From the Book Of Sins (1992) #1/16, Doctor Strange, Sorcerer Supreme (1988) #90, Midnight Sons Unlimited (1993) #1/2, Marvel Comics Presents (1988) #145

Il Darkhold è un libro oscuro, ispirato al Dio Chthon, di cui si narrano cose terribili… E quando le pagine del Libro dei Peccati, da tempo perdute, iniziano a riemergere, tocca a Victoria Montesi e ai suoi alleati cercare di evitare il disastro! Mentre un misterioso personaggio diffonde il caos, Victoria cerca aiuto da Dottor Strange, Ghost Rider e dai Figli della Mezzanotte! Un gioiellino di horror supereroistico di metà anni 90 in edizione integrale!

X-Men Legends 1 Il Sangue che Brucia

Autori: Louise Simonson, Walter Simonson, Fabian Nicieza, Brett Booth

17X26,104 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: X-Men Legends (2021) #1/4

Le storie mai narrate degli X-Men firmate dai più grandi X-autori! Fabian Nicieza e Brett Booth ci catapultano negli anni 90 per svelare i segreti del fratello perduto di Ciclope e Havok! Louise e Walt Simonson tornano a scrivere e disegnare la prima X-Factor e riportano in scena Apocalisse! Un viaggio nella continuity per rispondere alle domande irrisolte di vecchi e nuovi X-fan!r supereroistico di metà anni 90 in edizione integrale!

Hellions 2 – Gala Infernale

Autori: Stephen Segovia, Zeb Wells

17X26, 144 pp., Brossurato, 14,00 €

Contiene: Hellions (2020) #7/12

Torna la super squadra guidata da Psylocke, in sei nuovi esplosivi racconti nei quali i protagonisti… non si divertiranno affatto! Cameron Hodge, il Right, Mastermind, Lady Mastermind, Arcade…e ovviamente le goffe e subdole macchinazioni di Sinistro! Inoltre… i Satiri al Gala Infernale!

Marauders 18

Autori: Matteo Lolli, Chris Claremont, John Bolton, Gerry Duggan

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Marauders (2019) #21

Finalmente l’evento mondano dell’anno: il Gala Infernale! Emma Frost apre le porte della sua villa nel Mare del Nord a ospiti da tutto il mondo. Possibile che fili tutto liscio? Naaah! In appendice: un classico di Chris Claremont e John Bolton con il primo Gala Infernale.

Le uscite Panini Comics del 2 Settembre 2021

Rat-Man Gigante 91

Autori: Leo Ortolani

20X27.5, 64 pp., Spillato, 3,00 €

Niente più cellulari, stress, malattie. Niente più paura di morire, perché siamo tutti già morti. Non proprio morti-morti. Morti viventi. Perché nella vi… nella morte ci vuole sempre un po’ di ottimismo. Parola di Leo Ortolani.

Le uscite Panini Disney del 2 Settembre 2021

Disney Compilation – 100% Genio

Autori: Autori Vari

13.7X19.5, 288 pp., Brossurato, 6,00 €

Il genio di Paperopoli sbarca questo mese su un volume a lui dedicato, accompagnato dall’amico di sempre, Paperino. Gran divertimento con Archimede e l’ospite imprevisto, in cui Ciccio è costretto a fermarsi in città a causa di una distorsione alla caviglia. C’è poi Archimede e il serissimo collega, di Carlo Gentina e Francesco Guerrini, in una sfida ad alto tasso di genialità. Mentre faremo un’incursione ben oltre la città in Archimede cittadino dello spazio.

Il Club dei Supereroi 2 (Paperdollaro in omaggio Paperinik)

Autori: Autori Vari

14X18.6, 144 pp., Brossurato, 4,90 €

Seconda uscita per “Il Club dei Supereroi” che avrà come pezzo forte la lunga storia Le 12 fatiche di Paper Bat: sette capitoli scritti da Ivan Saidenberg e disegnati da Carlos Edgard Herrero. Durante una vacanza di lavoro, Zio Paperone e i nipoti verranno imprigionati da quattro montagne e dovranno affrontare diversi mostri. Riuscirà Paper Bat a risolvere questa situazione? Proseguono le avventure italiane di Super Pippo con Super Pippo e la festa per un soffio (Macchetto/De Vita) e arriva anche Josè Bat, la versione super eroica di Josè Carioca. Tra le inedite, un nuovo supereroe si affaccia sulle pagine dei fumetti Disney italiani: Darkwing Duck nella storia di produzione americana in cui Quackerjack entra in possesso di un’arma pericolosissima che trasforma gli esseri viventi in giocattoli.

Paperino in Team – Dinosauri

Autori: Autori Vari

13.7X19.5, 288 pp., Brossurato, 5,90 €

Le avventure di questo volume ci porteranno ad assistere a degli incontri davvero eccezionali tra paperi e dinosauri (e non solo!). Tra le scoperte eccezionali di Paperut e il suo team in Paperut e la forza che tira giù e Paperut e l’invenzione del calcio e le esperienze inusuali di Paperina in Paperina eroina preistorica, tutti insieme andremo alla scoperta di incredibili e divertenti segreti a spasso per le epoche.

Inferno di Topolino ed. regular

18.3X24.5, 96 pp., Cartonato, 25,00 €

Topolino 3432

13.9X18.6, 160 pp., Brossurato, 3,00 €

Paperino 495

Autori: Autori Vari

14X19.5, 192 pp., Brossurato, 3,50 €