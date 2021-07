Sono state diffuse le novità Netflix di agosto 2021 disponibili già da domani sulla piattaforma streaming. Da segnalare il film di animazione Vivo, le nuove serie anime Edens Zero e Shaman King e i film Hit & Run, Beckett e Sweet Girl ed infine la serie animata The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo! In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi il calendario completo:

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le uscite Netflix di agosto 2021

01 agosto

Nave fantasma

The Silicon Valley Revolution – How a few nerds changed the world

03 agosto

Shiny_Flakes: teenager narcotrafficante

Questa è la storia vera che ha ispirato la serie originale tedesca di successo Come vendere droga online (in fretta). Nel febbraio 2015 Maximilian Schmidt, noto online con il nome di Shiny Flakes, è stato arrestato per aver venduto circa 4,1 milioni di euro in droga dalla sua stanza. Usando il suo sito web shinyflakes.com e il servizio postale tedesco, il diciannovenne ha gestito da solo un impero internazionale della droga e venduto una tonnellata di sostanze stupefacenti in 14 mesi. Si tratta di uno dei più gravi crimini informatici mai commessi in Germania e la polizia non sa ancora dove si trovi la maggior parte del denaro. In questo documentario, Maximilian racconta la sua storia.

Top Secret UFO: rivelazioni

04 agosto

Control Z Stagione 2

In cucina con Paris

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

06 agosto

Vivo

Vivo (con la voce di Stash nelle canzoni) è un simpatico cercoletto che intraprende un’indimenticabile missione musicale per consegnare la canzone d’amore del suo padrone, Andrés (Massimo Lopez) a Marta. Il film include canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, una colonna sonora di Alex Lacamoire e una sceneggiatura di Quiara Alegría Hudes e del regista Kirk DeMicco (I Croods). Vivo è inoltre codiretto da Brandon Jeffords (Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi). VIVO è una storia entusiasmante su come dimostrare coraggio, sulla capacità di trovare una famiglia in amici improbabili e su come la musica possa aprire la mente a nuovi mondi.

Hit & Run

Hit & Run è un giallo emozionante incentrato sull’amore incondizionato di un uomo per la moglie assassinata e sul cupo percorso che intraprende per scoprire ad ogni costo la verità sulla sua morte.

09 agosto

Shaman King

Il destino del mondo è in equilibrio precario e il medium Yoh Asakura partecipa all’epico torneo Shaman Fight, gareggiando contro altri sciamani nel tentativo di diventare l’onnipotente Shaman King mentre affronta un rivale con intenti distruttivi.

Pitch Perfect 3

10 agosto

Untold: Rissa in NBA

11 agosto

The Kissing Booth 3

È l’estate che precede l’inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall’altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l’eterna promessa di andare all’università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà Elle sulle battute finali della trilogia di The Kissing Booth?

Bake Squad – Squadra pasticcieri

13 agosto

Beckett

In seguito a un tragico incidente stradale in Grecia, il turista americano Beckett si ritrova coinvolto in un pericoloso complotto politico ed è costretto a fuggire per sopravvivere.

Valeria Stagione 2

Il suo regno

15 agosto

L’attacco dei Giganti Stagione 4A

17 agosto

Untold: Patto con il diavolo

Al passo con i Kardashian

The Real Housevives of Beverly Hills Stagione 5

Mr. Robot Stagione 1, 2, 3, 4

18 agosto

Memorie di un omicidia: i nastri di Nilsen

20 agosto

La direttrice

Sweet Girl

Un marito distrutto (Jason Momoa) vuole vendicarsi delle persone responsabili della morte di sua moglie, proteggendo nel frattempo l’unico familiare che gli è rimasto, la figlia (Isabela Merced).

A casa dei Loud: il film

23 agosto

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Affronta i tuoi demoni. The Witcher: Nightmare of the Wolf debutta il 23 agosto 2021 in tutto il mondo su Netflix.

24 agosto

Untold: Caitlyn Jenner

25 agosto

Post Mortem – Nessuno muore a Skarnes

26 agosto

Edens Zero

27 agosto

He’s All That

31 agosto

Scintille di gioia

Untold: Corruzione sul ghiaccio

Good Girls Stagione 4