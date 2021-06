Sono state diffuse le novità Netflix di luglio 2021 disponibili già da domani sulla piattaforma streaming. Da segnalare l’arrivo della nuova serie con protagonisti i The Jackal, Generazione 56K, la trilogia Fear Street, Resident Evil: Infinite Darkness, Beastars Stagione 2, Trollhunters: L’ascesa dei Titani, Sky Rojo Stagione 2, Masters of the Universe: Revelation e L’ultimo Mercenario con Jean Claude Van Damme

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo! In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi il calendario completo:

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le uscite Netflix di luglio 2021

01 luglio

Labyrinth

Generazione 56k

Generazione 56K è la nuova serie italiana Netflix – prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e realizzata in collaborazione con The Jackal, gruppo Ciaopeople – disponibile dal 1° luglio 2021 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Net generation, Millennials, Generazione Y? Semplicemente i ragazzi degli anni Novanta, che hanno vissuto l’arrivo di internet come una vera e propria rivoluzione, mentre ancora si destreggiavano tra floppy disk, videocassette e walkman, masticando chewingum sullo sfondo delle musiche degli 883 e dell’inconfondibile suono del modem 56K. Oggi sono cresciuti e si sono adattati ad un mondo iper tecnologico, rendendo gli smartphone e le app parte integrante della loro vita: alleati insostituibili sul lavoro, nel tempo libero e negli incontri sentimentali. Come definirli con una sola espressione? (La) Generazione 56k, vera protagonista della serie, raccontata in 8 episodi con un continuo ponte temporale tra gli anni Novanta e i giorni nostri, in un costante flashback tra l’infanzia dei protagonisti e la loro vita oggi. Anni di grandi cambiamenti in cui le relazioni umane, l’amicizia e l’amore rimangono le uniche, vere costanti. Ambientata tra Napoli e Procida, Generazione 56K è una serie di genere comedy basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta e da lui scritta insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, che ne è anche head writer. Dietro la macchina da presa dei primi 4 episodi Francesco Ebbasta, mentre Alessio Maria Federici firma la regia dei restanti 4.

02 luglio

Fear Street Parte 1: 1994

La trilogia inizia a Shadyside nel 1994. Nel 1994 un gruppo di adolescenti scopre che gli eventi spaventosi che terrorizzano da generazioni la loro città potrebbero essere tutti collegati… e che forse saranno proprio loro le prossime vittime. La trilogia segue l’incubo nella sinistra storia di Shadyside ed è tratta dalla serie horror bestseller di R. L. Stine.

07 luglio

Cat People

Major Grom: Il medico della peste

Quando la furia omicida di un vigilante mascherato getta la città nel caos, solo un controverso detective e il suo collega alle prime armi possono fermarlo.

08 luglio

Resident Evil: Infinite Darkness

Punto di riferimento del genere survival horror, i videogiochi della serie Resident Evil hanno venduto oltre 110 milioni di copie in tutto il mondo. Personaggi amati come Leon S. Kennedy e Claire Redfield tornano in questa serie drammatica animata in CGI, la prima nella storia del franchise. Preparati a nuove avventure più spettacolari che mai!

09 luglio

Atypical Stagione 4

Nella vita le più grandi avventure finiscono in modo insolito. La quarta e ultima stagione di Atypical arriva il 9 luglio, solo su Netflix.

Virgin River Stagione 3

Fear Street Parte 2: 1978

Come sono diventato un supereroe

13 luglio

The Good Doctor Stagione 1, 2, & 3

14 luglio

A Classic Horror Story

Cinque persone. Un camper. Un incidente. Una casa sperduta. Il tutto accompagnato da musica per bambini. Ti sembra di averlo già visto, ma devi solo guardare meglio. A Classic Horror Story arriva il 14 Luglio.

15 luglio

Non ho Mai… Stagione 2

Una nerd. Due fidanzati. Sta per iniziare il caos. La seconda stagione di Non ho mai… arriva il 15 luglio su Netflix.

Beastars Stagione 2

16 luglio

Fear Street Parte 3: 1666

In Poche Parole Stagione 3

In Vacanza su Marte

21 luglio

Trollhunters: L’ascesa dei Titani

All’apparenza Arcadia sembra una cittadina come tante altre, ma in realtà si trova al centro di forze mistiche e magiche che ne fanno un campo di battaglie tra troll, alieni, maghi e altre creature ultraterrene. Ora gli eroi delle leggendarie serie Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono unire le forze nell’avventura più epica di sempre, durante la quale si batteranno contro l’Ordine Arcano per il controllo della magia che li accomuna. Trollhunters: L’ascesa dei Titani è su Netflix dal 21 luglio.

23 luglio

Sky Rojo Stagione 2

I predatori diventano prede.

Masters of the Universe: Revelation

Il produttore esecutivo Kevin Smith presenta una storia epica che ricomincia da dove la serie degli anni ’80 era terminata, riportando alla ribalta il potere di Grayskull. La prima parte di Masters of the Universe: Revelation debutta il 23 luglio, solo su Netflix.

L’ultima lettera d’Amore

Un’ambiziosa giornalista (Felicity Jones) scopre una serie di lettere d’amore segrete risalenti agli anni ’60 che raccontano della relazione proibita di una coppia (Shailene Woodley e Callum Turner). Il film è un adattamento del travolgente romanzo romantico di Jojo Moyes. Il cast include anche Joe Alwyn e Nabhaan Rizwan.

27 luglio

Come vendere droga online (in fretta) Stagione 3

30 luglio

L’ultimo mercenario

Un misterioso agente segreto screditato dal proprio governo deve tornare in Francia quando il figlio è incastrato da un’organizzazione terrorista internazionale.

Outer Banks Stagione 2