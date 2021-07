Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini Comics del 15 luglio 2021. Una settimana tutta appannaggio di Star Wars in cui si segnala anche Rango, nuova parodia di Leo Ortolani.

Recuperate le novità Panini Comics annunciate per agosto 2021 con il nostro articolo dedicato.

Eccovi invece le uscite di questa settimana le dettaglio!

Le uscite Panini Comics del 15 luglio 2021

Teenage Mutant Ninja Turtles 49

Autori: Tom Waltz, Pablo Tunica, Kevin Eastman, Dave Wachter, AA.VV.

17×26, B., 96 pp., € 10.90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #81/84, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #19, #24

Approfittando del caos seguito all’invasione dei Triceraton, il malvagio Re dei Topi sta seminando morte e distruzione. Per fermarlo, le Tartarughe Ninja saranno costrette loro malgrado a chiedere aiuto agli inquietanti membri della sua famiglia… a partire dal viscido Barone Rospo! In appendice, una storia breve con protagonista l’ineffabile Pete il Piccione.

Star Wars: L’Alta Repubblica 4

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

17×26, S., 24 pp., € 3

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #4

La Jedi Keeve Trennis e la potente Avar Kriss devono affrontare un traditore fra le loro file, un pericolo che minaccia il Faro Starlight. Intanto, sul pianeta Sedri, la minaccia dei Drengir si svela in tutta la sua mostruosità!

Star Wars Romanzi – L’Alta Repubblica: Nell’ oscurità

Autori: Claudia Gray

16.5×24, B., 352 pp., € 26

Contiene: Star Wars – The High Republic: Into the Dark

Un nuovo tassello dell’incredibile affresco di L’Alta Repubblica! Il Padawan Reath Silas sta per arrivare al Faro Starlight, quando la nave su cui sta viaggiando viene scaraventata fuori dall’iperspazio a causa di un disastro di dimensioni galattiche. Insieme ai suoi compagni troverà rifugio in una stazione spaziale abbandonata che nasconde un mistero… La scrittrice di bestseller young adult Claudia Gray (Evernight) firma un esordio nel mondo di Star Wars colmo di fascino e azione!

Acquista Star Wars Romanzi – L’Alta Repubblica: Nell’ oscurità su Amazon.

Rango

Autori: Leo Ortolani

18×26, B., 64 pp., € 5

Vietnam. Una guerra sporca. Una guerra lurida. Una guerra che ha segnato milioni e milioni di spettatori. Una guerra combattuta da tanti giovani. Giovani attori. Una guerra che è arrivata nelle nostre case, alle 20:30, in prima serata. Da questi terribili ricordi, nasce la vera storia di un falso reduce e di come abbia vinto la guerra. Dopo il successo de Il cercatore, state pronti per Rango.

Matana 5

Autori: Leo Ortolani

18×26, B., 32 pp., € 3

Speranza. El Muerto. Due facce della stessa medaglia. Una medaglia che ti appunterà sul petto Satana in persona, dopo che gli avrai mostrato le tue pistole coperte di sangue. Sangue non tuo. Matana cavalcherà ancora con Speranza, quando conoscerà il suo passato? Tutto dipenderà dal presente, dove la Speranza è appesa a un filo. Anzi, a una corda insaponata.

Star Wars: Jedi della Repubblica – Mace Windu

17×26, B., 112 pp., € 14

Contiene: Star Wars: Jedi of the Republic – Mace Windu #1-5