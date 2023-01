Tutte le uscite Panini Comics di febbraio 2023 così come calendarizzate dal sito ufficiale dell’editore modenese. Da segnalare i nuovi volumi dedicati agli universi di Magic, Dungeons and Dragons e Star Wars.

Le uscite Panini Comics di febbraio 2023

Le uscite Panini Comics del 2 febbraio 2023

THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 3: FREE COUNTRY COLE

Autori: James Tynion IV, Martin Simmonds

17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: The Department of Truth (2020) #6/7, #14/1

Turner sta camminando sul sentiero difficile che porta alla verità, scoprendo, a ogni suo passo, che i segreti nascosti dal Dipartimento sono molto di più di quelli che immaginava. Un cammino che lo farà approdare al cuore nero del complottismo e delle leggende metropolitane, dove non ti puoi fidare nemmeno della tua ombra, mentre il mondo sta per essere cambiato per sempre dai pensieri che diventano materia. Questo e molto altro nel terzo, incredibile volume di Department of Truth di James Tynion IV (Batman) e Martin Simmonds (Dying is Easy).

Teenage Mutant Ninja Turtles 58

Autori: Sophie Campbel, Adam Gorham, Tom Waltz, Kevin Eastman

17×26, B., 96 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #101/103, Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2020

La guerra che ha devastato New York è finita, e in una metropoli profondamente mutata le Tartarughe Ninja dovranno vedersela con nuove fazioni e nuovi nemici, potendo contare su un numero di alleati quanto mai esiguo. Ma che ruolo avranno in tutto questo Karai e Leatherhead? E che ne sarà del Clan del Piede? Comincia qui una nuova era per le TMNT… e no, non stiamo esagerando!

Le uscite Panini DC Italia del 9 febbraio 2023

HARRY POTTER: HOGWARTS LEGACY – L’ARTE E IL MAKING OF

Autori: Jody Revenson, Michael Owen

23,5×32,4, C., 252 pp., col. • Euro 59,00

Contiene: The Art and Making of Hogwarts Legacy

Scoprite i segreti della realizzazione dell’epico videogame Hogwarts Legacy, ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter! Viaggiate nelle fasi di ideazione di questo vasto e immersivo GDR d’azione: questo libro vi porterà dietro le quinte del gioco con interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, rendering e illustrazioni che vi permetteranno di immergervi nella creazione di questa esperienza di gioco unica.

Star Wars 24

Le uscite Panini DC Italia del 16 febbraio 2023

MAXWELL IL GATTO MAGICO

Autore: Alan Moore

20,5×28, C., 128 pp., b/n • Euro 22,00

Contiene: Maxwell the Magic Cat voll. 1/4

Prima di Swamp Thing e Watchmen, prima di diventare uno degli sceneggiatori di fumetti più acclamati al mondo, all’inizio degli anni 80 Alan Moore ha scritto e disegnato una striscia divenuta un cult: Maxwell the Magic Cat. Apparsa su un quotidiano britannico, raccontava le bizzarre avventure di un gatto parlante giunto dallo spazio che criticava con british humour e cinica ironia la società dell’epoca.

RAIN DI JOE HILL

Autore: Joe Hill, David M. Booher, Zoe Thorogood

17×26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Joe Hill’s Rain (2022) #1/5

Due ragazze stanno per andare a convivere, quando scoppia la tragedia: dalle nuvole oscure piovono pezzi di cristallo luminosi che lacerano la pelle di chiunque si avventuri all’esterno senza protezione. In un crescendo apocalittico, il diluvio di schegge mortali minaccia il mondo e i sogni delle due giovani innamorate…

CONAN LA LEGGENDA VOL. 3: LA BATTAGLIA DEL PASSO DI SHAMLA

Autori: Tim Truman, Tomás Giorello, Joe Kubert, Paul Lee

Febbraio 2023 • 17×26, C., 464 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: Conan the Cimmerian (2008) #8/25

Gli adattamenti a fumetti dei classici racconti di Robert E. Howard, oltre ad avventure originali dell’eroe sword & sorcery più celebre e amato! In Colosso nero, Conan affronta la sua battaglia più sanguinosa, quando i mercenari di Amalric si scontrano con le orde demoniache di Natohk! Poi, scopre un mistero secolare nell’adattamento di Ombre di ferro sulla luna! In appendice, un’ampia sezione di contenuti extra inediti in Italia!

MAGIC VOL. 3

Autori:Jed MacKay, Ig Guara

Febbraio 2023 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Magic (2021) #11/15

Dopo l’estremo sacrificio compiuto per sconfiggere la folle divinità Marit Lage, Ral Zarek, Kaya e Vraska tornano a Ravnica… e il piano si chiude alle loro spalle! Ora il nostro trio – insieme all’infiammabile Chandra Nalaar, al cercatore di mostri Garruk Wildspeaker e a un nuovo misterioso Planeswalker – è rimasto bloccato fuori da Ravnica e deve cercare di farvi ritorno! Continuano le avventure ambientate nel mondo di Magic: The Gathering.

THE SCUMBAG VOL. 3: GOLDENBROWNEYE

Autori: Rick Remender, Roland Boschi

Febbraio 2023 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: The Scumbag (2020) #11/14

Due fazioni malvagie, Scorpionus e Moonflower sono pronte a imporre con la forza la loro distopica visione del mondo. E la nostra unica speranza è quel metallaro pervertito e drogato di Ernie Ray Clementine, agente segreto. L’umanità è fottuta. Con violenza, Rick Remender ci rifila in faccia il volume conclusivo della commedia d’azione più divertente e scorretta dai tempi di The Boys.

DUNGEONS & DRAGONS VOL. 7: AL LIMITE DEL MONDO

Autori: AJ Mendez, Aimee Garcia, Martin Coccolo

Gennaio 2023 • 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Dungeons & Dragons: At the Spine of the World (2020) #1/4

All’estremo nord dei Forgotten Realms, una notte invernale infinita sta portando una cittadina sull’orlo della follia. Per salvarla, i nostri eroi Runa, Saarvin, Patience, Amos e Belvyre dovranno attraversare la tundra ghiacciata e trovare una cura. Nel loro viaggio incontreranno ostacoli ghiacciati e mostri inimmaginabili, in un’avventura firmata dalla scrittrice AJ Mendez e dall’attrice Aimee Garcia (Lucifer) per i disegni di Martin Coccolo (Deadpool).

STAR WARS: REGNO CREMISI

Autori: Charles Soule, Steven Cummings

Febbraio 2023 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Crimson Reign (2021) #1/5

L’organizzazione criminale conosciuta come Alba Cremisi è tornata, ma qual è il loro obiettivo? E come reagiranno l’Alleanza Ribelle e l’Impero a questa nuova potente fazione? La seconda parte della trilogia iniziata con La guerra dei cacciatori di taglie tramite la quale lo sceneggiatore Charles Soule sta rimodellando la galassia di Star Wars durante l’Età della Ribellione.

Star Wars L’alta Repubblica 22

Le uscite Panini DC Italia del 23 febbraio 2023

GRENDEL: L’ODISSEA DEL DIAVOLO

Autore: Matt Wagner

17×26, C., 208 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Grendel: Devil’s Odyssey (2021) #1/8

Millenni nel futuro, il mondo è condannato. A Grendel-Prime, l’invincibile cyborg che vive secondo il codice dei Grendel, è affidata una missione fondamentale: trovare un pianeta su cui far ripartire la civiltà umana. Affiancato da una fedele compagna robotica, inizia la missione… ma lo spazio ha in serbo pericoli imprevisti!

L’ETERNAUTA VOL. 1

Autori: H.G. Oesterheld, Francisco Solano López

TBD, C., 368 pp., b/n • Euro 40,00 TBC

Contiene: El Eternauta

Nei dintorni di Buenos Aires quattro amici giocano a carte. Nella notte silenziosa, dei misteriosi fiocchi di neve fosforescenti cominciano a cadere e uccidono istantaneamente chiunque li tocchi. È l’inizio di un’agghiacciante invasione aliena e della lotta per la sopravvivenza. Un capolavoro del fumetto mondiale la cui trama ha anticipato il golpe argentino del 1976 di Jorge Videla, del quale è rimasto vittima lo sceneggiatore Héctor Oesterheld, desaparecido nel 1977.

ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21,8×28,7, C., 48 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu

Cosa ci fanno Asterix e Obelix in Cina? La fama dei nostri eroi ha varcato i confini della Gallia ed è arrivata fino a Shangai… Fu Yi, figlia dell’imperatore Han Xuandi, chiede aiuto ai valorosi guerrieri dopo che il colpo di stato del malvagio principe Deng Tsin Qin ha rovesciato il suo regno. Dal nuovo film Asterix & Obelix: Il regno di mezzo in uscita a inizio anno, l’imperdibile volume illustrato con i personaggi più amati di Goscinny e Uderzo, in una nuova mirabolante avventura.

IL BESTIARIO DEL CREPUSCOLO

Autrice: Daria Schmitt

23×30, C., 120 pp., b/n • Euro 24,00

Contiene: Le bestiaire du crépuscule

Per i bambini del vicinato, il parco è solo un innocuo giardino pubblico. Ma per il custode, il signor Providence, la realtà è diversa. Il posto pullula di creature lovecraftiane che l’antisociale impiegato ha votato di nascondere e proteggere nonostante i dubbi della pragmatica direzione della struttura. Il compito di Providence si complica con l’arrivo di uno strano libro che minaccia di scatenare oscure energie, mettendo l’uomo in conflitto con il direttore… e con altri misteri!

STAR WARS ROMANZI L’ALTA REPUBBLICA: IL SENTIERO DELL’INGANNO

Autori: Tessa Gratton, Justina Ireland

16,5×24, C., 384 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – Path of Deceit