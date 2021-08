Le uscite Panini Comics e Panini Disney del 12 Agosto 2021

Prosegue la grande saga di Wizards of Mickey con due nuovi episodi, Il drago di ferro e Gli scaccia mostri, così come le avventure della Squadra recuperi spaziali in All’inseguimento. Ma ci sarà spazio anche per una speciale avventura di Zio Paperone e i nipoti che, per cercare favolosi tesori, supereranno i confini della realtà per tuffarsi, “a bordo di un tablet”, in un sorprendente mondo fantastico, nella storia Zio Paperone e la pentola d’oro dell’arcobaleno.