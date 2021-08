Le uscite Panini Comics, Panini Marvel, Panini DC Italia e Panini Disney del 26 Agosto 2021

La morte, l’ultimo respiro, il riposo finale… ma non per Kraven! DeMatteis, Zeck e McLeod tornano sul luogo del delitto per L’anima del Cacciatore! Inizia qui Il bambino dentro, un capolavoro disegnato da Sal Buscema! Prima apparizione per l’Istituto Ravencroft e la dottoressa Ashley Kafka!