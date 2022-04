Sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 14 aprile 2022. Da segnalare Deathstroke Inc. 1 – La Spada di Deathstroke e Future State Gotham 1 – Caccia a Batman.

Recuperate il nostro articolo con le novità Panini DC Italia di maggio 2022

Le uscite Panini DC Italia del 14 aprile 2022

Checkmate: L’Alba di Leviathan

Autori: Alex Maleev, Brian Michael Bendis

Formato: 17×26 cm, 200 pagine, colore, brossurato

Contiene: Leviathan Dawn (2020) #1, Checkmate (2021) #1/6

Prezzo: 18,00 €

Dopo Evento Leviathan, Brian M. Bendis e Alex Maleev firmano un nuovo capitolo della loro saga noir per l’Universo DC! Leviathan ha agenti e accoliti sparsi in tutto il mondo, e l’ultima speranza per sconfiggerlo potrebbe risiedere in un eterogeneo gruppo di spie. Freccia Verde, Question, Talia al Ghul e altri improbabili alleati si uniscono ai membri della nuova incarnazione di Checkmate! Ma chi è l’eroe a sorpresa di questa squadra? E cosa si cela dietro al potere di Leviathan?

Deathstroke Inc. 1 – La Spada di Deathstroke

Autori: Trevor Hairsine, Paolo Pantalena, Howard Porter, Joshua Williamson

Formato: 17×26 cm, 160 pagine, colore, brossurato

Contiene: Batman: Urban Legends (2020) #6 (IV), Deathstroke Inc. (2021) #1/5

Prezzo: 16,00 €

Dopo aver sofferto per molteplici perdite, Slade Wilson decide che è ora di cambiare metodi e si arruola nell’agenzia T.R.U.S.T. con l’incarico di catturare i peggiori supercriminali. Deathstroke si trova così a dover compiere missioni al fianco del più improbabile degli alleati: Black Canary! Azione, gadget super-tecnologici, esplosioni a non finire per le avventure del più pericoloso antieroe della DC! Una nuova serie scritta da Joshua Williamson (Robin) e disegnata dal veterano Howard Porter (Flash)!

Joker 6

Autori: Guillem March, James Tynion IV, Sweeney Boo, Sam Johns

Formato: 17×26 cm, 32 pagine, colore, spillato

Contiene: The Joker (2021) #6

Prezzo: 3,00 €

Dopo il terribile incontro in Sud America, il duello fra Joker e l’ex commissario James Gordon si trasferisce a Parigi! Ma Oracle sarà ancora disposta a supportare una missione che sta spingendo suo padre a rivedere i propri confini morali? Nel frattempo, che cosa sta facendo Harvey Bullock a Gotham City? Inoltre, Harper Row sta per compiere un enorme sacrificio pur di fermare Punchline!

Infinite Frontier 2

Autori: Xermanico, Paul Pelletier, Jesus Merino, Joshua Williamson, AA.VV.

Formato: 17×26 cm, 64 pagine, colore, spillato

Contiene: Infinite Frontier (2021) #3/4

Prezzo: 6,00 €

Lo sceneggiatore Joshua Williamson (Batman/Superman) continua a esplorare i più grandi misteri del Multiverso DC! Il Presidente Superman, leader della Giustizia Incarnata, ha un nuovo alleato: il Batman di Flashpoint! Ma Thomas Wayne è davvero disposto a collaborare con l’Uomo d’Acciaio di Terra-23? Nel frattempo, Roy Harper, dopo aver subito un’incredibile trasformazione, si appresta a scoprire qualcosa di più sui suoi nuovi poteri. Alan Scott, affiancato da Obsidian, è disposto a tutto pur di trovare la JSA!

Batman 45

Autori: Jorge Jiménez, James Tynion IV

Formato: 17×26 cm, 48 pagine, colore, spillato

Contiene: Batman (2016) #112 (I), Batman (2016) #113 (I)

Prezzo: 5,00 €

Esplode Fear State, e il terrore si rovescia su Gotham City! Batman deve fermare il piano dello Spaventapasseri, che con la tecnologia del Collettivo del Disagio progetta una “bomba della paura”! Nel frattempo, Ghost-Maker rivela un passato e inaspettato legame con Crane… Il nuovo evento dell’architetto della continuity batmaniana James Tynion IV!

Wonder Woman: Black & Gold

Autori: Ryan Sook, Ming Doyle, John Arcudi, Becky Cloonan, AA.VV.

Formato: 17×26 cm, 272 pagine, colore, cartonato

Contiene: Wonder Woman: Black & Gold (2021) #1/6

Prezzo: 28,00 €

Ottant’anni di Wonder Woman sotto il segno dell’oro, il colore del Lazo della Verità! Una serie di autori incredibili danno vita a storie universali. Con i contributi di firme del calibro di John Arcudi, Ryan Sook, Becky Cloonan, Jamie McKelvie! Un volume che nessuno può lasciarsi sfuggire… è la pura verità!

Le Leggende del Cavaliere Oscuro 1

Autori: Max Dunbar, Stephanie Phillips, Darick Robertson

Formato: 17×26 cm, 192 pagine, colore, cartonato

Contiene: Legends of the Dark Knight (2021) #1/8

Prezzo: 23,00 €

Torna un titolo amatissimo fra gli estimatori del fumetto supereroistico: Legends of the Dark Knight! Un’antologia che presenta star consolidate e autori in ascesa al lavoro su storie di Batman! Un titolo che soddisferà i fan di vecchia data così come i nuovi appassionati! In questo volume, le storie del fan-favourite Darick Robertson e degli astri nascenti Stephanie Phillips e Max Dunbar!

Future State Gotham 1 – Caccia a Batman

Autori: Nikola Čižmešija, Dennis Culver, Giannis Milonogiannis, Joshua Williamson

Formato: 17×26 cm, 200 pagine, colore e b/n, brossurato

Contiene: Future State: Gotham (2021) #1/7

Prezzo: 18,00 €