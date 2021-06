Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 17 giugno 2021. Da segnalarsi ben due volumi omnibus a firma Grant Morrison (Batman Volume 2 e Doom Patrol) e il primo volume del Flash Classic.

Batman di Grant Morrison 2 (DC Omnibus)

Autori: Frank Quitely, Tony Daniel, Grant Morrison, Andy Kubert, AA.VV.

18.3×27.7, C., 760 pp., col. • Euro 75,00

Contiene: Batman #700/702, Batman and Robin #1/16, Batman: The Return of Bruce Wayne #1/6

Continua il ciclo di storie di Batman più importante degli ultimi trent’anni! Seconda parte della raccolta in volume di uno dei capolavori mainstream dello sceneggiatore Grant Morrison! Il Cavaliere Oscuro si è sacrificato per il bene del mondo, e la Batfamiglia dovrà riempire il vuoto che ha lasciato… sempre che sopravviva agli attacchi di avversari vecchi e nuovi! Inoltre: Dick Grayson nei panni del Pipistrello e il ritorno di Bruce Wayne dalla morte!

Flash 1 (DC Classic Silver Age)

Autori: John Broome, Robert Kanigher, Joe Giella, Carmine Infantino

17×26, C. con sovraccoperta, 424 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Showcase (1956) #4, #8, #13/14, Flash (1959) #105/116

Le avventure del Velocista Scarlatto cominciano qui! Dopo aver lanciato Flash nel 1940, la DC Comics lo rigenera cambiandone l’identità e spianando la strada a un rinnovamento che farà storia. Il giovane Barry Allen è vittima di un incidente che ne segnerà l’esistenza per sempre, dotandolo dell’abilità di correre più veloce della luce. Un volume che rappresenta un tassello imprescindibile della mitica Silver Age!

Transmetropolitan 1 (DC Absolute)

Autori: Warren Ellis, Darick Robertson

20.5×31, C. con cofanetto, 544 pp., col. • Euro 65,00

Contiene: Transmetropolitan (1999) #1/18, Winter’s Edge (1998) #2

In un futuro in cui la tecnologia avrà rivoluzionato la società, Spider Jerusalem è alla ricerca della verità! Costretto a tornare nella sporca e distopica città, il giornalista cyberpunk si metterà contro i poteri forti! Per la prima volta, la storica serie di Warren Ellis e Darick Robertson pubblicata in tre lussuosi cartonati! Un capolavoro che rimane ancora tremendamente attuale!

Doom Patrol di Grant Morrison (Dc Black Label Omnibus)

Autori: Grant Morrison, Steve Yeowell, Sean Phillips, Ricard Case, AA.VV.

18.3×27.7, C. con sovraccoperta, 1288 pp., col. • Euro 95,00

Contiene: Doom Patrol (1987) #19/63, Doom Force (1993) #1

Dopo essere stata quasi distrutta, la Doom Patrol viene ricomposta, e i suoi membri iniziano a rimettere insieme le proprie vite… Il mondo, però, è cambiato e le minacce da affrontare sono sempre più bizzarre e surreali! Uno dei primi fumetti americani scritti da Grant Morrison, un trionfo di poesia, psichedelia e stranezze finalmente in edizione Omnibus! Una delle serie più seminali della storica etichetta Vertigo, che ha ispirato la serie tv su Prime Video!

Omega Men (DC Deluxe)

Autori: Tom King, Ig Guara

18.3×27.7, C., 304 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Omega Men (2015) #1/12, Omega Men Sneak Peek (2015) #1

La Lanterna Bianca Kyle Ryner è stata rapita e giustiziata in un atroce videomessaggio! Il gruppo terroristico noto come Omega Men ne dovrà rispondere all’intera galassia! Ma in guerra niente è come sembra, e il confine tra eroi e terroristi diventa sottilissimo! La maxi-serie che ha lanciato Tom King (Batman, Mister Miracle) nell’olimpo degli scrittori DC!

JLA/JSA: Vizi e virtù

Autori: Geoff Johns, Carlos Pacheco

17×26, C., 104 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: JLA/JSA: Virtue and Vice

La Justice League America e la Justice Society America: due storiche squadre, due retaggi di eroismo. Per anni, i Più grandi eroi del mondo e il Super-Team Originale si sono parati a difesa dell’onore, della verità e della giustizia… ma ora, a causa di una diabolica cospirazione, le virtù stanno per cedere il passo ai vizi e qualunque alleato potrebbe divenire un nemico. Geoff Johns, David S. Goyer e Carlos Pacheco uniti per un’epica e spettacolare battaglia tra le più amate icone della DC!

Batman: Death Metal 4

Autori: Scott Snyder, Doug Mahnke, Greg Capullo, James Tynion IV, AA.VV.

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #4, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1

Wonder Woman, Batman e Superman prigionieri nei mondi da incubo del Multiverso Oscuro! Per strappare il Multiverso dagli artigli del Cavaliere più Oscuro, gli eroi dovranno rivivere le grandi Crisi! I catastrofici eventi avvenuti tra Justice League 5 e Batman: Death Metal 1finalmente svelati! Gli architetti dell’Universo DC al gran completo per l’inizio del conto alla rovescia!

Batman/Fortnite 5 – Punto Zero

Autori: Reilly Brown, Christos Gage, Donald Mustard

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #5

La battaglia reale infuria, e il Cavaliere Oscuro sta mettendo in campo tutte le sue abilità… ma basteranno per contrastare le forze che lo osservano nell’ombra? E quale destino attende Catwoman? Scopritelo nel penultimo capitolo del crossover dell’anno!

Justice League 13

Autori: Xermanico, Joshua Williamson

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #53/54

La Justice League piomba nel mezzo di Batman: Death Metal! La nuova squadra guidata da Nightwing in missione per liberare la Legion of Doom dalle grinfie di Perpetua. L’inizio di una saga in due parti che avrà ripercussioni importanti sull’evento dell’anno! Joshua Williamson e Xermanico vi danno il benvenuto nel Metalverso!

Lucifer 4 – Diavolo in fondo al cuore

Autori: Sebastian Fiumara, Max Fiumara, Dan Watters, Brian Level

17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Lucifer (2018) #20/24

Alla fine, il Diavolo sta per ritornare all’Inferno. Lucifer sta per compiere un viaggio nel regno dei morti per ottenere ciò che vuole… ma gli altri esseri Eterni potrebbero non essere d’accordo! La conclusione dell’ultima saga di Lucifer apre le porte del futuro per l’Astro del mattino.

Superman di John Byrne 6 (DC Best Seller)

Autori: Jerry Ordway, John Byrne, Marv Wolfman

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #6, Adventures of Superman (1987) #429, Action Comics (1938) #588/589

L’Uomo d’Acciaio contro un’invasione aliena… dal passato! Il Cerchio colpisce ancora! Superman e Hawkman: tutte le guerre devono finire! Con il Corpo delle Lanterne Verdi a 400.000 anni luce da casa!

Harley Quinn e le Birds of Prey 3 (DC Black Label)

Autori: Jimmy Palmiotti, Amanda Conner

21.6×27.6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Harley Quinn and the Birds of Prey (2020) #3

Prosegue l’arrembante avventura firmata da Amanda Conner e Jimmy Palmiotti! Harley Quinn è tornata Gotham City, e la taglia sulla sua testa è sempre più sostanziosa! I criminali più pericolosi della città sono pronti a darsi da fare per ucciderla… ma dov’è finito Batman? Il penultimo capitolo di una storia spumeggiante e senza limiti!

Batman/Superman 13

Autori: Joshua Williamson, Max Raynor

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #14

Il Superman/Batman Composito è qui, e si prepara a spazzare via Metropolis! L’intelligenza artificiale creata dai Migliori del mondo non si fermerà finché non avrà compreso fino in fondo cosa significhi essere un supercriminale. Con il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio bloccati nella letale base lunare del programma di Brainiac… riusciranno Steel e Batwoman a volgere la situazione a favore dei loro alleati?

Batman Vol. 2 – Io sono suicida (DC Rebirth Collection)

Autori: Mitch Gerads, Mikel Janín, Tom King

17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Batman (2016) #9/15

Bane ha qualcosa, o qualcuno, che serve al Cavaliere Oscuro. Per portare a termine questa missione suicida, Batmandeve circondarsi di criminali… e dopo un giro ad Arkham, forma la sua squadra, a partire da Catwoman! Continua il celebrato ciclo di Tom King, un incredibile successo di pubblico e critica!

Ristampe

Torna nuovamente disponibile: Il Batman che Ride (DC Collection).