Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha pubblicato le uscite Panini DC Italia del 18 Novembre 2021.

Batman: l’Impostore 2

Autori: Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #2

In contemporanea con gli Stati Uniti! Batman è in attività da un anno e ha già fatto diminuire il tasso di criminalità a Gotham City, ma un misterioso impostore rischia di vanificare tutti i suoi sforzi! Chi sono i “poteri forti” che stanno tramando nell’ombra contro il Cavaliere Oscuro? E cosa deciderà di fare la polizia? Continua l’avventura inedita scritta da Mattson Tomlin e disegnata da Andrea Sorrentino (Green Arrow) ambientata nel passato dell’Uomo Pipistrello!

DC Best Seller Superman di John Byrne 11

Autori: Ron Frenz, Arthur Adams, John Byrne, Marv Wolfman

16X21, 104 pp., Brossurato, 4,90 €

Contiene: Superman Annual (1987) #1, Action Comics Annual (1987) #1, Adventures of Superman (1987) #435

L’attacco di Titano, la superscimmia! Superman e Batman in una storia dell’orrore in salsa cajun! Clark Kent… pilota di Formula 1!? Il ritorno de il Cerchio!

Batman/Fortnite Special – One-Shot

Autori: Joshua Hixson, Scott Snyder, Christos Gage, Donald Mustard

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Batman/Fortnite: One Shot (2021)

Direttamente dalle pagine della miniserie di successo Batman/Fortnite: Punto Zero arriva uno speciale che ci porta direttamente dall’Isola a Gotham City! Se pensavate che la saga che mette insieme il Cavaliere Oscuro e il videogioco del momento fosse finita, sappiate che sta invece per diventare ancora più grande!

DC Black Label Hits Fables 4 – La Marcia dei Soldatini di Legno

Autori: Craig Hamilton, Bill Willingham, Mark Buckingham

17X26, 248 pp., Brossurato, 21,00 €

Contiene: Fables (2002) #19/21, #23/27, Fables: The Last Castle (2003) #1

Continua la premiata serie di Bill Willingham che ha reinterpretato le fiabe e le leggende per i lettori del nuovo millennio! Per secoli i personaggi dei racconti hanno sorvegliato i confini del nostro mondo per fermare sul nascere qualunque tentativo di invasione. Sembra però che qualcuno sia riuscito a sfuggire all’Avversario e a varcare la soglia! Nel frattempo come si è evoluto il tormentato amore tra Luca Wolf e Bianca Neve?