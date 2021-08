Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini DC Italia del 19 agosto 2021. Segnaliamo il secondo DC Absolute di Swamp Thing di Alan Moore, DC Classic Golden Age Superman 1 e il volume Suicide Squad – Prova del Fuoco che raccoglie le prime storie del gruppo riportato al cinema da James Gunn.

Le uscite Panini DC Italia del 19 agosto 2021

DC Absolute Swamp Thing di Alan Moore 2

Autori: Alan Moore, Steve Bissette, Rick Veitch, John Totleben, Autori vari

20.5X31, 448 pp., Cartonato con Slipcase, 50,00 €

Contiene: Saga of the Swamp Thing #35/49

Nuovo appuntamento con l’opera che ha imposto Alan Moore come uno dei migliori sceneggiatori di sempre! Sfruttando l’horror come cornice per l’esplorazione di problemi sociali e politici, il Bardo di Northampton, Stephen Bissette e John Totleben hanno riscritto le regole del fumetto seriale… con un capolavoro senza tempo! Le storie che negli anni 80 hanno completato la trasformazione della mitologia di Swamp Thing, aprendo nuove possibilità al mondo dei comics. Una nuova colorazione per una prestigiosa edizione con cofanetto!

DC Classic Bronze Age Batgirl 2

Autori: Elliot Maggin, Curt Swan, Frank Robbins, Don Heck, Autori vari

17X26, 376 pp., Cartonato + sovracover, 34,00€

Contiene: Detective Comics (1937) #422/424, Batman Family (1975) #1, #3/7, #9/20

Tornano le storie di Batgirl pubblicate negli anni 70…e stavolta Babs avrà un compagno di avventure: Robin! Un volume imperdibile disegnato da leggende del fumetto come Don Heck e Curt Swan! Scoprite insieme a noi le prime schermaglie tra Dick Grayson e Barbara Gordon!

DC Classic Golden Age Superman 1

Autori: Jerry Siegel, Joe Shuster

17X26, 392 pp., Cartonato + sovracover, 34,00€

Contiene: Action Comics (1938) #1/19, Superman (1939) #1/3, New York World’s Fair Comics (1939) #1

Il leggendario esordio di Superman! Creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, ecco a voi il primo supereroe moderno! Kal-El fa il suo debutto in un’America sull’orlo della guerra e combatte strenuamente in nome della libertà e della giustizia! Le primissime storie dell’Uomo d’Acciaio raccolte in un volume imperdibile

DC Classic Silver Age Teen Titans 1

Autori: Bob Haney, Nick Cardy, Bruno Premiani, Sal Trapani, Autori vari

17X26, 360 pp., Cartonato + sovracover, 28,00€

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #54, #60, Showcase (1956) #59, Teen Titans (1966) #1/11

L’esordio del gruppo di giovani supereroi più amato! Cresciuti all’ombra di icone come Batman, Flash, Freccia Verde e Aquaman, per Robin, Kid Flash, Speedy, Wonder Girl e Aqualad è tempo di diventare protagonisti! Azione, dialoghi scoppiettanti e l’inconfondibile atmosfera degli anni Sessanta! Storie Silver Age mai pubblicate prima in Italia!

DC Limited Collector’s Edition Superman: Pace in Terra

Autori: Alex Ross, Paul Dini

25.5X35.5, 72 pp., Cartonato, 22,00€

Contiene: Superman: Peace on Earth

Superman vuole salvare la Terra… da se stessa! Un toccante e lirico racconto che vede Kal-El alle prese con i problemi reali del nostro pianeta, come fame, guerre e dittature. Una graphic novel in formato gigante dipinta dal maestro Alex Ross! Testi di Paul Dini, uno dei creatori di Batman: The Animated Series.

DC Rebirth Collection Batman 8 – Giorni Freddi

Autori: Lee Weeks, Matt Wagner, Tom King, Tony S.Daniel

17X26, 168 pp., Cartonato, 21,00€

Contiene: Batman (2016) #51/57

Bruce Wayne fa parte della giuria al processo di Mr. Freeze…e la sua esperienza come giurato gli fa riconsiderare il suo passato da vigilante! Una vita di violenza eccessiva potrebbe finire, e con essa anche Batman. Ma il ritorno di KGBeast richiede il lavoro del Cavaliere Oscuro!

Batman Death Metal 6

Autori: Christopher Priest, Scott Snyder, Eduardo Risso, Greg Capullo, Autori vari

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00€

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #6, Dark Nights: Death Metal Robin King (2020) #1

La battaglia infuria mentre l’Universo DC unito affronta il Cavaliere più Oscuro! Eroi e criminali fianco a fianco per ricacciare il demone sorridente negli abissi più profondi del Multiverso Oscuro. Re Robin è in agguato, pronto a scatenare il suo famelico esercito di Groblin! Il fato di Perpetua e l’ultima speranza per l’Universo DC risuonano nelle note di Scott Snyder e Greg Capullo!

DC Evergreen Suicide Squad – La Prova del Fuoco

Autori: John Ostrander, Luke McDonnell

17X26, 232 pp., Brossurato, 27,00€

Contiene: Suicide Squad (1987) #1/8, Secret Origins (1986) #14

Supercriminali al servizio del Governo sfruttati per missioni sotto copertura: questa è la Suicide Squad! L’agente federale Amanda Waller ha creato il progetto Task Force X. Ma i membri della squadra, ex carcerati, potrebbero essere meno controllabili del previsto… Sacrificabile, senza scrupoli e senza prospettive: la Squad deve scegliere se rischiare la vita o marcire in galera. Le prime avventure della Task Force X moderna raccolte per la prima volta in volume!

DC Black Label Rorschach 5

Autori: Jorge Fornés, Tom King

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00€

Contiene: Rorschach (2021) #5

Rorschach ha cercato di uccidere il Governatore Turley, principale avversario politico del Presidente Redford. Turley è convinto che ci sia il Presidente dietro a tutto questo, ma il detective che sta indagando sul caso non è così sicuro. La risposta potrebbe celarsi nel passato del governatore e nei suoi legami con un giustiziere chiamato il Comico… L’incredibile rilettura di Watchmen firmata da Tom King e Jorge Fornés!

Justice League 15

Autori: Aaron Lopresti, Robert Venditti

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00€

Contiene: Justice League Annual (2019) #2

Un misterioso omicidio viene commesso tra le mura impenetrabili della Sala della Giustizia! Le doti investigative dei membri della Justice League al centro di un’indagine impossibile! Un avversario misterioso è pronto ad attaccare nell’ombra se il puzzle non verrà ricomposto in tempo! Una storia autoconclusiva ricca di suspense, scritta da Robert Venditti e disegnata da Aaron Lopresti!

