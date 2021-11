Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha pubblicato le uscite Panini DC Italia del 25 Novembre 2021.

Wonder Woman 21

Autori: Michael W. Conrad, Travis Moore, Becky Cloonan

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #770(I)

Improvvisamente, Wonder Woman si risveglia nel bel mezzo di una gigantesca battaglia… che sta succedendo davvero? Nemmeno la Principessa di Themyscira può sopravvivere a questo caos…ma non è un problema, è solo un altro giorno nel Valhalla! Dopo Future State scatta l’ora di Infinite Frontier, e Diana si trova dispersa nel mondo degli dei norreni!

DC Special Justice League Dark 4 – Il Prezzo della Magia

Autori: Kyle Hotz, Alvero Martinez, James Tynion IV, Ram V

17X26, 216 pp., Brossurato, 17,00 €

Contiene: Justice League Dark (2018) #20/28

La Justice League Dark si addentra nell’Altroluogo, il regno dell’Uomo Sottosopra! Wonder Woman accede alle sue risorse più recondite, mentre Zatanna deve ricorrere a tutti i suoi trucchi per sopravvivere. Una minaccia costringe Detective Chimp, Dottor Fate e Man-Bat a rivolgersi all’uomo di cui diffidano di più: John Constantine! Zatanna potrebbe conoscere l’incantesimo giusto per la vittoria, ma la magia ha sempre un prezzo…

DC Rebirth Collection Batman 4 – La Guerra degli Scherzi e degli Enigmi

Autori: Clay Mann, Mikel Janín, Tom King

17X26, 200 pp., Cartonato, 24,00 €

Contiene: Batman (2016) #25/32

Joker e l’Enigmista sembrerebbero gli alleati perfetti, ma non è sempre stato così. All’inizio della carriera del Cavaliere Oscuro hanno combattuto tra loro, nonostante entrambi volessero uccidere l’Uomo Pipistrello. In un drammatico racconto mai narrato di Batman, Gotham è sotto assedio. Comincia la Guerra degli scherzi e degli enigmi, e Batman dovrà compiere la scelta più difficile della sua vita!

DC Rebirth Collection Superman 6 – Imperius Lex

17X26, 168 pp., Cartonato, 20,00 €

Contiene: Superman (2016) #33/36, #39/41

Con Darkseid fuori gioco, inizia la battaglia per il trono di Apokolips! Lex Luthor e Superman ancora una volta alleati per portare la pace in un mondo dominato dalla guerra! Nonnina Cara arruola la più grande tra le sue Furie: Lois Lane! La famiglia Kent scende in guerra, nel sesto volume che ripropone integralmente le storie dell’Azzurrone firmate da Peter J. Tomasi e Patrick Gleason!

DC Maxiserie Freedom Fighters: il Risveglio di una Nazione

Autori: Robert Venditti, Eddy Barrows

17X26, 272 pp., Brossurato, 21,00 €

Contiene: Freedom Fighters (2018) #1/12

Benvenuti su Terra-X, dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e il mondo vive sotto l’oppressione dei discendenti di Adolf Hitler! Gli originali Freedom Fighters sono stati sconfitti nel 1962, ma un nuovo gruppo di eroi è pronto a raccoglierne l’eredità Black Condor, Doll Woman, Human Bomb e Phantom Lady guidano la Resistenza e si mettono alla ricerca dello scomparso Zio Sam. Riusciranno i nuovi Freedom Fighters a risvegliare il sogno americano e con lui tutta la nazione?

Batman 36

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1034(I)/1035(I)

Future State sarà anche andato in archivio, ma per Batman il presente è ancora denso di insidie! Con la perdita della propria fortuna, l’elezione del sindaco Nakano e il crescente sentimento anti-vigilanti, Bruce Wayne deve ripensare a come essere Batman oggi. Come se non bastasse, i crimini aumentano a Gotham City, e un omicidio potrebbe rappresentare l’inizio della fine per il Cavaliere Oscuro! Continua l’emozionante ciclo di Detective Comics firmato da Mariko Tamaki e Dan Mora!

DC Black Label Library Batman – Il Ritorno del Cavaliere Oscuro: il Bambino d’Oro

Autori: Frank Miller, Rafael Grampá

17X26, 80 pp., Cartonato, 14,00 €

Contiene: Dark Knight Returns: The Golden Child Deluxe Edition (2020) #1

Lara e Carrie Kelley stanno ancora imparando a gestire i propri nuovi ruoli di giustiziere quando devono unirsi per fermare una minaccia terrificante che mette in pericolo Gotham City! L’esordio di Jonathan Kent, il “bambino d’oro”, un nuovo supereroe con poteri enormi! Un trionfo di storytelling firmato da Frank Miller e Rafael Grampá! Una storia completa in edizione cartonata e con una speciale sezione di extra!

DC Classic Golden Age Wonder Woman 1

Autori: Harry G. Peter, William M. Marston

17X26, 392 pp., Cartonato, 34,00 €

Contiene: All Star Comics (1942) #8, Comic Cavalcade (1942) #1, Sensation Comics (1942) #1/14, Wonder Woman (1942) #1/3

Riviviamo l’esordio di Wonder Woman, l’eroina per eccellenza del fumetto! L’indomita amazzone si prepara a scendere in campo per difendere la verità e la pace…ma si trova in un mondo flagellato dagli orrori della Seconda guerra mondiale. Finalmente raccolte in volume, le storie originali che hanno reso Diana di Themyscira un’icona mondiale!

