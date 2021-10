Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha pubblicato le uscite Panini DC Italia del 28 Ottobre 2021. Vi segnaliamo l’uscita dell’omnibus del ciclo di Animal Man scritto da Grant Morrison, insieme a American Vampire 1976, sequel della serie di Scott Snyder.

Le uscite Panini DC Italia del 28 Ottobre 2021

DC Rebirth Collection Batman 9 – L’Ala del Tiranno

Autori: Otto Schmidt, Mikel Janín, Tom Taylor, Tom King, Autori vari

17X26, 160 pp., Cartonato, 19,00 €

Contiene: Batman (2016) #58/60, Batman Annual (2017) #3, Batman: Secret Files (2018) #1

Batman scopre che dietro al caso di Mister Freeze e all’attacco di KGBeast si cela la stessa mente criminale. Secondo il Pinguino, Bane controlla Gotham da una cella dell’Arkham Asylum. Il Cavaliere Oscuro non si fermerà finché non avrà scoperto la verità! Inoltre, una storia dedicata ad Alfred e al suo rapporto con Bruce Wayne.

Wonder Woman 20

Autori: Stephanie Phillips, Robbie Thompson, Simone Di Meo, Javier Fernandez

17X26,48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Future State: Immortal Wonder Woman (2021) #2

La Rovina è arrivata. Superman non l’ha fermata. Darkseid nemmeno. In piedi resta solo Wonder Woman, l’unica speranza per il futuro dell’universo. Ma la forza dell’immortale Principessa delle Amazzoni sarà abbastanza questa volta? In un altro futuro, intanto, Nubia indaga su alcuni manufatti scomparsi e su un pericoloso complotto…

DC Black Label Hits Preacher 6 – Guerra Sotto al Sole

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon, Peter Snejbjerg

17X26, 248 pp., Brossurato, 21,00 €

Un nuovo volume per l’opera di Garth Ennis (The Boys) e Steve Dillon (Hellblazer) che ha ispirato la celebre serie televisiva! La sfida più pericolosa per Jesse Custer, Tulip e Cassidy, soli nel deserto per uno scontro all’ultimo sangue contro i loro nemici. L’ultima battaglia di Jesse contro il Santo degli Assassini e le forze del Graal! Inoltre, le origini segrete di Herr Starr, un uomo con una missione!

DC Special Man-Bat: Illusioni

Autori: Sumie Katar, Dave Wielgosz

17X26, 120 pp., Brossurato, 13,00 €

Contiene: Man-Bat (2021) #1/5

Un grande ritorno per lo storico avversario del Cavaliere Oscuro! Kirk Langstrom ha combattuto Man-Bat, il suo mostruoso alter ego, per anni…ma adesso sta per scatenare la sua rabbia su Gotham City a causa dello Spaventapasseri! Per fermare il piano del Signore della Paura, dovrà affrontare nientemeno che Harley Quinn, la Suicide Squad e Batman!

DC Special Supergirl 4 – Infetta

Autori: Jody Houser, Rachael Stott

17X26, 144 pp., Brossurato, 14,00 €

Contiene: Supergirl (2016) #37/42

Supergirl è stata infettata dal Batman che Ride! Il virus proveniente dal Multiverso Oscuro ha corrotto l’animo di Kara Zor-El trasformandola in una creatura pericolosa per sé e per il mondo circostante. Gli abitanti di Smallville devono confrontarsi con questa nuova sedicente eroina desiderosa di vegliare su di loro… che lo vogliano o meno! Riuscirà Wonder Woman dove Batman e Superman hanno fallito a redimere la Ragazza d’Acciaio?

Harley Quinn 14

Autori: Stephanie Phillips, Robbie Thompson, Simone Di Meo, Javier Fernandez

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Future State: Harley Quinn (2021) #2, Future State: Suicide Squad (2021) #2

Continua Future State, la saga che ci mostra il futuro dell’Universo DC! Harley Quinn è finalmente riuscita a guadagnarsi la fiducia dello Spaventapasseri, ma Maschera Nera continua a interferire nel suo piano: chi avrà la meglio? Simone Di Meo disegna la seconda parte di un’arrembante avventura dedicata all’Arlecchina del Crimine! La Suicide Squad del futuro ha una sola missione: recuperare Amanda Waller! E per farlo potrebbe essere costretta ad affrontare… la Justice League!

Aquaman 15

Autori: Brandon Thomas, Daniel Sampere

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Future State: Aquaman (2021) #2

L’imperdibile ultimo numero, con una storia speciale di Future State! Le avventure dei futuri Aquaman e Aquawoman! Jackson Hyde e Andy Curry sperduti in dimensioni ostili. Brandon Thomas e Daniel Sampere ci portano anni nel futuro!

DC Crossover 14 – Infinite Frontier

Autori: Geoff Johns, Brian Michael Bendis, James Tynion IV, Joshua Williamson, Autori vari

17X26, 64 pp., Spillato, 6,00 €

Contiene: Infinite Frontier (2021) #0

La nuova era dell’Universo DC comincia qui! Batman: Death Metal ci ha permesso di esplorare i pericoli del Multiverso Oscuro, mentre Future State ci ha mostrato quale potrebbe essere il destino degli eroi DC… ma cosa ci riserva il presente? A Gotham City, Joker prepara un attacco inaspettato. A Belle Reve, Amanda Waller pianifica l’invasione dell’Arkham Asylum. Nella Sala della Giustizia, la Justice League decide di allearsi con Black Adam… I più grandi autori DC si uniscono per darci un’anticipazione delle grandi storie che leggeremo nei prossimi mesi!

Batman 34

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Future State: Dark Detective (2021) #3/4

Bruce Wayne incontra il nuovo Batman di Gotham City! Il Detective Oscuro sta per fare la propria mossa per mettere fine all’oppressivo regime del Magistero, ma prima i due campioni della giustizia hanno questioni in sospeso… E come finirà la sfida che si profila fra Bruce e il malvagio Peacekeeper-01? Continua l’emozionante reinterpretazione dell’Uomo Pipistrello in chiave Future State!

DC Black Label Complete Collection American Vampire 1976

Autori: Scott Snyder, Rafael Albuquerque

17X26, 272 pp., Cartonato, 29,00 €

Contiene: American Vampire 1976 (2020) #1/10

È il 1976 e l’America è in ginocchio. La fiducia nel Governo è crollata e la paranoia regna sovrana. Skinner Sweet ha perso la sua immortalità, e ora, senza più poteri né uno scopo, è determinato ad andarsene con il botto… ma prima un’ultima missione lo attende! Una forza misteriosa minaccia di scatenare l’inferno sulla terra nel giorno del bicentenario degli Stati Uniti, e solo Skinner e Pearl Jones possono fermarla. Il capitolo conclusivo della serie che ha consacrato Scott Snyder e Rafael Albuquerque!

DC Omnibus Animal Man di Grant Morrison

Autori: Grant Morrison, Tom Grummett, Chas Truog, Paris Cullins

18.3X27.7, 712 pp., Cartonato + sovracover, 75,00 €

Animal Man (1988) #1/26, Secret Origins (1986) #39