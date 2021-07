Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 29 luglio 2021. Da segnalare il secondo omnibus dedicato alle storie della Bronze Age di Batgirl ed il terzo e conclusivo albo di Hellblazer – Ascesa e Caduta.

Eccovi invece le uscite di questa settimana le dettaglio!

Batgirl 2 (DC Classic Bronze Age)

Autori: Elliot Maggin, Curt Swan, Frank Robbins, Don Heck, AA.VV.

17×26, 376 pagin, cartonato con sovraccoperta, 34,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #422/424, Batman Family (1975) #1, #3/7, #9/20

Batman 28

Autori: Carlo Pagulayan, Guillem March, Alvaro Bueno Martinez, James Tynion IV, AA.VV.

17×26, 64 pagine, spillato, 6,00 €

Contiene: Batman (2016) #103/105

Un numero speciale di 64 pagine! Ghost-Maker ha intenzione di prendersi Gothman, e perchè questo accada, solo uno fra lui e Batman potrà sopravvivere! Nel frattempo, le cose in città stanno cambiando in peggio, con i cittadini che vogliono il rilascio di Punchline dalla prigione. Mel mentre, Clownhunter e Harley Quinn sono impegnati in una battaglia mortale… e Ghost-Maker vuole la testa di entrambi!

Hellblazer 3 – Ascesa e Caduta

Autori: Darick Robertson, Tom Taylor

21.6×27.6, 48 pagine, brossurato, 6,90 €

Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #3

Nightwing 12 – Chi è Dick Grayson?

Autori: Dan Jurgens, Travis Moore, Ronan Cliquet, Inaki Miranda

17×26, 136 pagine, brossurato, 14,00 €

Contiene: Nightwing (2016) #75/77, Nightwing (2016) Annual #3

Wonder Woman 16

Autori: Mariko Tamaki, Carlo Barberi, Steve Pugh

17×26, 48 pagine, spillato, 5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #763/764

La new entry nel mondo dell’Amazzone ha scatenato la follia in tutto il globo. La giovane avversaria di Wonder Woman non ha intenzione di fermarsi, e nasconde un segreto che riguarda Maxwell Lord. Qualcosa è sparito dalle Lord Industries, qualcosa di estremamente pericoloso… e Max e Diana sono in missione a Miami per recuperare il maltolto!