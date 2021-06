Le uscite Panini DC Italia del 3 giugno 2021

Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 27 Maggio 2021. Da segnalare il conclusivo della serie con protagonista Hawkman e quello delle attuali gestioni di Superman (recuperate il nostro articolo con i fumetti essenziali di Superman) e The Flash (recuperate il nostro articolo con i fumetti essenziali di The Flash) targate rispettivamente Brian M. Bendis e Joshua Williamson.

Batman/Fortnite: Punto Zero PREMIUM VARIANT 1

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #1

L’universo di Batman e quello di Fortnite, il popolarissimo videogioco di Epic Games, si uniscono per dar vita a un grande evento! A Gotham City è apparsa un’anomalia… dove condurrà il Cavaliere Oscuro? Il più grande detective del mondo si ritroverà a combattere contro avversari inusuali… ma è pronto alla battaglia reale che lo attende?

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 4

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #4

Quarto capitolo per la miniserie che unisce il mondo di Batman a quello di Fortnite, il popolare videogioco di Epic Games! Il Pipistrello è imprigionato in un terribile loop temporale! Riuscirà, grazie alle sue straordinarie risorse, a capire come liberarsi? Con la partecipazione di Harley Quinn, Catwoman e altri ospiti a sorpresa!

DMZ VOL. 2: IL CORPO DI UN GIORNALISTA

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli, Kristian Donaldson

17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: DMZ #6/12

In un’America ancora stravolta dalla nuova sanguinosa guerra civile, un solo fotografo è riuscito a entrare a Manhattan. Matty Roth è il solo testimone della vita nella zona demilitarizzata, e per questo è in costante pericolo! Quando la fazione dei ribelli gli consegna un messaggio, però, anche la sua etica viene messa a dura prova. Continua il capolavoro di Brian Wood e Riccardo Burchielli, che diverrà presto una serie TV con Rosario Dawson.

HAWKMAN VOL. 5: HAWKS ETERNAL

Autori: Robert Venditti, Fernando Pasarin, Marco Castiello

17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Hawkman (2018) #24/29

Il Signore oltre il Vuoto ha fame, e il suo prossimo pasto sarà il nostro universo! Un tuffo nel passato insieme alla formazione originale della Justice Society America! Hawkman e Hawkwoman dovranno essere disposti a tutto, anche a morire per l’ultima volta! Il gran finale della lunga saga scritta da Robert Venditti che ha ricostruito il mito della Meraviglia Alata!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 13

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, James Tynion IV, Dustin Nguyen

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #38/39, Batman Annual (2012) #3

La fine dei giochi, seconda parte! Joker è tornato, e questa volta non ha alcuna voglia di scherzare! Nel frattempo, i detenuti dell’Arkham Asylum e Mahreen scoprono finalmente la verità sulla nemesi di Batman! Inoltre, due storie extra firmate da James Tynion IV, Dustin Nguyen e Roge Antonio!

LANTERNA VERDE 13

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season Two (2020) #10

Dopo gli eventi dello scorso numero, la controparte di Terra-11 di Hal Jordan fa il suo ingresso in scena… e il risultato è una battaglia dei sessi con quattro protagonisti! Un’ondata d’odio si diffonde per tutto l’universo: riusciranno i Nostri a far prevalere l’amore? Dal genio visionario di Grant Morrison e Liam Sharp!

FLASH 13

Autori: Joshua Williamson, Howard Porter

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #761/762

L’esplosiva conclusione della più grande battaglia nella storia dei velocisti DC! Barry Allen contro l’uomo che ha manipolato ogni singolo evento della sua vita: Eobard Thawne! La resa dei conti tra la famiglia Flash e Legion of Doom! Dopo oltre cento avventure, Joshua Williamson saluta il Velocista Scarlatto nel finale di Punto d’arrivo!

SUPERMAN 20

Autori: Brian M. Bendis, John Romita Jr.

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics (2018) #1026/1027

Il gran finale della super-saga La casata dei Kent! La Super-Famiglia contro la Mafia Invisibile: è tempo della resa dei conti! Superman, Superboy, Supergirl e… Superboy (sì, quell’altro!) contro Red Cloud! Intanto, l’F.B.I. compie un imprevedibile arresto al Daily Planet!

Batgirl: Joker War

Autori: Carmine Di Giandomenico, Robbi Rodriguez, Emanuela Lupacchino, Cecil Castellucci, AA.VV.

17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Batgirl (2016) #45/50

Da un team creativo di autori di spicco, sei nuove storie con protagonista Batgirl, compreso il tie-in di Joker War! L’apparizione di alcune particolari statue porta Babs a indagare su un mistero agghiacciante! Come se non bastasse, Joker vuole fare una chiacchierata con lei! Inoltre, qual è la verità su James Gordon Jr.?

