Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha annunciato le uscite Panini DC Italia del 30 Settembre 2021. Tra le novità, vi segnaliamo l’omnibus di Lobo e la nuova edizione del Superman: Red Son di Mark Millar.

Le uscite Panini DC Italia del 30 Settembre 2021

DC Omnibus Lobo 1

Autori: Keith Giffen, Simon Bisley, Val Semeiks, Alan Grant, Autori vari

18.3X27.7, 1048 pp., Cartonato con sovraccoperta, 89,00€

Contiene Lobo, The Last Czarnian (1990) #1/4, Lobo’s Back (1991) #1/4, Lobo Paramilitary Christmas Special (1991) #1, Lobo: Blazing Chain of Love (1992) #1, Lobo: Infanticide (1992) #1/4, Lobo Convention Special (1993) #1, Lobo, Portrait of A Victim (1993) #1

Dimenticate il politically correct e mettete a nanna i bambini perché Lobo è tornato! Il volume d’esordio della collana che raccoglie integralmente le scorribande del cacciatore di taglie più scorretto dell’universo! Dalla prima miniserie, disegnata da Simon Bisley, alla serie regolare campione d’incassi negli anni Novanta! Uno sfrazzutissimo fumetto pieno di sbarbe e di bassa macelleria che solo un coglionzo lascerebbe lì, parola del grand’uomo!

Batman 32

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00€

Contiene Future State: Dark Detective (2021) #1/2

Il Magistero è convinto di aver ucciso Bruce Wayne, ma il miliardario è ancora vivo e si nasconde nelle strade di Gotham City! Deciso a fermare la violenza della polizia privata, Bruce torna a indossare i panni di Batman! Il mistero che lega le armi del Magistero e le tecnologie della Waynetech si infittisce! Continua l’emozionante reinterpretazione del Cavaliere Oscuro targata Future State!

DC Black Label Harley Quinn e le Birds of Prey 4

Autori: Jimmy Palmiotti, Amanda Conner

21.6X27.6, 32 pp., Brossurato, 5,90€

Contiene Harley Quinn and the Birds of Prey (2020) #4

Si conclude l’arrembante avventura di Harley Quinn scritta da Amanda Conner e Jimmy Palmiotti! Le Birds of Prey si preparano a scendere in pista per un finale ricco d’azione e di sorprese! Era impossibile che Harley potesse allontanarsi da Gotham City senza scontrarsi con Joker…ma il Principe Pagliaccio del Crimine metterà davvero in atto una vendetta contro la sua ex?

DC Black Label Library Superman: Red Son

Autori: Dave Johnson, Kilian Plunkett, Mark Millar

17X26, 168 pp., Cartonato, 20,00€

Contiene Superman: Red Son (2003) #1/3

Invece che a Smallville, un razzo con al suo interno un bambino molto speciale atterra in Ucraina. E la storia come la conoscevamo prende una piega inaspettata! Cresciuto in un collettivo e divenuto il simbolo degli ideali e del popolo sovietico, Superman è disposto a tutto per liberare il proprio cammino da ogni ostacolo… che si chiami Batman, Wonder Woman o Lex Luthor! Torna disponibile il capolavoro DC di Mark Millar (Kick-Ass, Jupiter’s Legacy), che rielabora in maniera originale e radicale una delle icone americane per eccellenza.

Aquaman 14

Autori: Brandon Thomas, Daniel Sempere

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00€

Contiene Future State: Aquaman (2021) #1

Il futuro di Aquaman! Future State coinvolge anche il nostro mensile! Che cosa è successo ad Andy, la figlia di Arthur e Mera Inoltre: che ruolo avrà Jackson Hyde nel mondo di Atlantide?

DC Rebirth Collection Superman 5 – Speranze e Paure

Autori: Tyler Kirkham, Peter Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Autori vari

17X26, 144 pp., Cartonato, 17,00€

Contiene Superman (2016) #27/32

Per la famiglia Kent, una vacanza di famiglia diventa una lezione su cosa significhi davvero essere un eroe. La scomparsa di alcuni bambini porta Superman a confrontarsi con la paura stessa e con il suo avatar: Sinestro! Lois Lane nel mirino dell’assassino che non fallisce mai un obiettivo: Deathstroke il Terminator! Un terzetto di storie in grado di scavare in profondità nel cuore del più grande supereroe del mondo!

DC Rebirth Collection Batman 3 – Io Sono Bane

Autori: David Finch, Tom King

17X26, 176 pp., Cartonato, 21,00€

Contiene Batman (2016) #16/20, #23/24, Batman Annual (2017) #1

Batman ha invaso la sua isola e l’ha lasciato ferito nella mente e nel corpo. Ora Bane è tornato a Gotham City… in cerca di vendetta! Tutti gli amici – e i nemici – del Cavaliere Oscuro sono diventati un bersaglio. Lo scontro finale tra il Cavaliere Oscuro e il suo possente avversario!

Harley Quinn 13

Autori: Stephanie Phillips, Robbie Thompson, Simone Di Meo, Javier Fernandez

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00€

Contiene Future State: Harley Quinn (2021) #1, Future State: Suicide Squad (2021) #1

Continua Future State, la saga che esplora il futuro dell’Universo DC! Simone Di Meo disegna un’avventura incredibile dedicata all’Arlecchina del Crimine! Harley Quinn è stata imprigionata, ma cosa vuole da lei lo Spaventapasseri? E i criminali di Gotham City riusciranno a piegare la sua volontà? Inoltre, cosa accadrebbe se la Suicide Squad del futuro prendesse di mira… Amanda Waller?

DC Special Justice League Odyssey 3 – L’Ultima Frontiera

Autori: Will Conrad, ChrisCross, Cliff Richards, Dan Abnett

17X26, 160 pp., Brossurato, 16,00€

Contiene Justice League Odyssey (2018) #13/18 Darkseid ha vinto, e ora Starfire, Azrael e Cyborg sono suoi schiavi! Con la morte della Lanterna Verde Jessica Cruz, chi riuscirà a fermare la fuga del Signore di Apokolips? Nasce così un nuovo improbabile gruppo, guidato da un eroe… morto?! Will Conrad e ChrisCross affiancano Dan Abnett per le nuove avventure della Justice League Odyssey! DC Black Label Hits Y, L’Ultimo Uomo 5 – Un Fondo di Verità

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra

17X26, 200 pp., Brossurato, 18,00€

Contiene Y, The Last Man (2002) #24/31 Sono passati quasi due anni da quando Yorick Brown e la sua scimmietta Ampersand sono rimasti gli unici due mammiferi con il cromosoma Y sulla Terra. Ora lui e le sue compagne d’avventura, un’agente governativa e una biologa, sono finalmente arrivati a San Francisco, dove forse verrà svelato il mistero! Ma la situazione rimane molto pericolosa, e nuove, inaspettate minacce possono condannare l’ultimo uomo sulla Terra. L’innovativa e coinvolgente serie vincitrice di tre premi Eisner, gli Oscar del fumetto!

Wonder Woman 19

Autori: Michael W. Conrad, Jen Bartel, Alitha Martinez, Becky Cloonan, Autori vari

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00€

Contiene Future State: Immortal Wonder Woman (2021) #1