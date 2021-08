Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 5 agosto 2021. Da segnalare il primo volume della serie Batman Beyond (Rinascita), l’ultimo spillato dedicato al Lanterna Verde di Grant Morrison e la ristampa di All-Star Batman & Robin di Frank Miller e Jim Lee.

Recuperate le novità Panini DC Italia annunciate per settembre 2021 con il nostro articolo dedicato.

Le uscite Panini DC Italia del 5 agosto 2021

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 3: LA GUERRA DELLE STREGHE

Autori: James Tynion IV, Alvaro Martìnez Bueno, Raul Fernandez

17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Justice League Dark (2018) #14/19

La nascita della Injustice League Dark! Le regole della magia sono cambiate e la Justice League Dark deve riportare l’ordine nel mondo magico. Riuscirà Wonder Woman a fermare le macchinazioni di Circe? Klarion, l’Uomo Floronico, Papa Midnite e Solomon Grundy sono pronti a dare battaglia ai nostri eroi!

BATMAN BEYOND VOL. 1: IN FUGA DALLA MORTE

Autori: Dan Jurgens, Bernard Chang, Ryan Sook

17×26, B., 296 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Batman Beyond: Rebirth (2016) #1, Batman Beyond (2016) #1/12

Terry McGinnis è tornato a vestire i panni del Batman del futuro e ora deve vedersela con i Jokerz! Il ritrovamento di un Bat- costume sperimentale e super-potenziato, però potrebbe essere fatale per il nostro eroe… Per tutti, Bruce Wayne e Joker sono morti da tempo… ma sarà davvero così? Inoltre, chi si nasconde dietro alla maschera di Ra’s al Ghul?

FLASH 15

Autori: Kevin Shinick, Sami Basri, Will Conrad

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #765/766

Il Dottor Alchemy è a un passo dall’ottenere un potere inimmaginabile e la vita eterna! La mitica Pietra Filosofale si lega al metallo dell’anello di Flash per far tremare il tempo e lo spazio! Barry Allen contro un nemico che sembra poter prevedere qualunque sua mossa! Si conclude il breve ciclo scritto da Kevin Shinick, tra passato e presente dell’Uomo più veloce del mondo!

LANTERNA VERDE 15

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #12

Lo scontro finale fra Lanterna Verde e Hector Hammond, il folle criminale dai poteripsionici! Hal Jordan sembra spacciato, ma sarà in grando ancora una volta diusare il prprio intelletto e la propria forza di volontà? La conclusione di tutte le trame intessute negli ultimi due anni! Il finale del visionario ciclo narrativo firmato da Grant Morrison e Laim Sharp!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 15

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Brian Azzarello, Jock

16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #44/47

Batman faccia a faccia con il nuovo supercriminale di Gotham City: Mr. Bloom! Con il destino della città in bilico, Jim Gordon dovrà rivolgersi all’unica persona che potrebbe aiutarlo: Bruce Wayne! Peccato che l’ex Uomo Pipistrello sia alle prese con uno scioccante segreto sul suo passato che cambierà tutto a Gotham City. Inoltre, l’origine di Mr. Bloom in un racconto firmatoda Scott Snyder, Brian Azzarello e Jock!

ALL-STAR BATMAN & ROBIN, IL RAGAZZO MERAVIGLIA

Autori: Frank Miller, Jim Lee

17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: All-Star Batman and Robin, the Boy Wonder (2005) #1/10

Dopo aver assistito alla brutale morte dei suoi genitori, Dick Grayson è allo sbando, ma sulla scena appare Bruce Wayne. Batman promette al giovane il riscatto… e la vendetta! Una moderna versione delle origini di Robin raccontata da due dei più importanti autori della storia del fumetto, Frank Miller e Jim Lee! Con la partecipazione di Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Catwoman e tanti altri!

Festeggiate il Batman Day previsto per il prossimo 18 settembre con una selezione fra i migliori prodotti attualmente disponibili nella pagina dedicata di Amazon.

DC Classic: Teen Titans 1

Autori: Bob Haney, Nick Cardy, Bruno Premiani, Sal Trapani, AA.VV.

17×26, C.+sovracc., 360 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #54, #60, Showcase (1956) #59, Teen Titans (1966) #1/11