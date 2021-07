Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia, Panini Marvel e Panini Comics dell’8 1 luglio 2021. Da segnalare il quinto volume di Preacher e ben due volumi dedicati alla Justice League di Bryan Hitch.

Eccovi invece le uscite di questa settimana le dettaglio!

Le uscite Panini DC Italia dell’8 luglio 2021

Batman/Catwoman 2

Autori: Clay Mann, Tom King

17×26, S., 32 pagine, col., € 3

Contiene: Batman/Catwoman (2021) #2

Tom King e Clay Mann continuano a raccontarci le avventure della Felina Fatale e del Cavaliere Oscuro! Passato, presente e futuro si mescolano in una storia ricca di colpi di scena! Perché la Selina Kyle del futuro ha scelto di vendicarsi? E cos’ha a che fare tutto questo con il ritorno in scena di Andrea Beaumont, l’amore perduto di Bruce Wayne?

Batman 27

Autori: Kenneth Rocafort, Peter Tomasi, Nicola Scott

17×26, S., 48 pagine, col., € 5

Contiene: Detective Comics (1937) #1028/1029

Batman deve risolvere un caso delicato che riguarda le morti violente di alcuni rappresentanti della legge corrotti. Intanto, a Gotham City c’è un nuovo candidato sindaco fortemente schierato contro i vigilanti…e i ceti abbienti sono con lui! Una nuova minaccia si profila all’orizzonte: un misterioso criminale che trama nell’ombra per destabilizzare il Pipistrello… E intanto Damian Wayne fa la sua mossa per tornare in città!

Rorschach 4

Autori: Jorge Fornés, Tom King

17×26, S., 24 pagine, col., € 3

Contiene: Rorschach (2020) #4

Chi era la Piccola, la ragazza uccisa in un attentato a un politico con troppi lati oscuri? Lo scopriamo nelle parole di chi l’ha amata… ma le cose non sono come sembrano. Il detective incaricato nelle indagini affronta ancora una volta una follia che affonda le radici nell’attacco alieno descritto in Watchmen. Continua la maxi-serie che unisce il mondo creato da Alan Moore e Dave Gibbson alla serie televisiva di Damon Lindelof!

Superman/Batman – Nemici pubblici

Autori: Ed McGuinness, Jeph Loeb

17×26, C., 160 pagine, col., € 19

Contiene: Superman/Batman (2003) #1/6

Lex Luthor è il Presidente degli Stati Uniti e accusa Superman di aver compiuto un atto orribile nei confornti dell’ umanità. Una squadra top-secret di potenti supereroi viene presto assemblata per catturare l’azzurrone… vivo o morto! Riusciranno i Migliori del mondo a dimostrare che le accuse sono infondate e a rovesciare il Presidente corrotto una volta per tutte? Una spettacolare storia di lealtà e (improbabile) amicizia firmata da Jeph Loeb e Ed McGuinness!

Justice League Volume 5 – Eredità

Autori: Bryan Hitch, Fernando Pasarin

17×26, C., 144 pagine, col., € 17

Contiene: Justice League (2016) #26/31

Decenni nel futuro, il mondo è stato completamente distrutto da una misteriosa oscurità! Nel presente, i primi semi di questo male stanno germogliando. Fortunatamente, dal futuro arriva un avvertimento sotto forma dei… figli della Justice League?! La straordinaria avventura che conclude la gestione di Bryan Hitch!

Justice League Volume 2 – Attacco

Autori: Neil Edwards, Matthew Clark, Bryan Hitch, Jesus Merino

17×26, C., 152 pagine, col., € 18

Contiene: Justice League (2016) #6/11

Cosa accadrebbe se i membri della Justice League venissero sopraffatti dalle loro peggiori paure? Superman contro Batman! Flash contro Lanterna Verde! Inoltre, chi si sta impossessando di Cyborg e della Torre di Guardia? Prosegue il ciclo di storie scritto da Bryan Hitch (Authority) per le matite di Jesus Merino e Neil Edwards.

Wonder Woman 15

Autori: Mariko Tamaki, Carlo Barberi

17×26, S., 48 pagine, col., € 5

Contiene: Wonder Woman (2016) #761/762

Il team-up che nessuno si aspettava: Wonder Woman e Maxwell Lord! Il folle supercriminale è tornato nella vita di Diana per… salvare la situazione? Nel frattempo, in tutto il mondo le persone stanno perdendo il controllo, dando vita a tremendi atti di violenza… Infine, il debutto della nuova avversaria dell’Amazzone creata da Mariko Tamaki!

Preacher 5 – Dixie Fried

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon

17×26, B., 240 pagine, col., € 21

Contiene: Preacher (1995) #28/33, Preacher Special: Cassidy – Blood & Whiskey (1998) #1

Dopo l’avventura contro il Graal, Jesse Custer sta per riunirsi con Tulip per riprendere la caccia all’elusivo Dio… e saranno scintille! Una gita nel Sud degli Stati Uniti a base di vudù, vampiri, triangoli amorosi e vendette! Quinto volume per la serie che ha ispirato lo show sviluppato da Seth Rogen! Dal team creativo di Garth Ennis (The Boys) e Steve Dillon (Hellblazer)!

Le ristampe Panini DC Italia dell’8 luglio 2021

Tornano disponibili questa settimana: Batman di Scott Snyder & Greg Capullo 4, 5 e 6