Dal sito ufficiale dell’editore, vi presentiamo le uscite Panini DC Italia, Panini Marvel e Panini Comics del 22 luglio 2021. Si tratta di una settimana abbastanza “tranquilla” con appena due uscite per etichetta fra cui si segnalano i volumi Star Wars: Obi-Wan & Anakin, Flash: L’uomo più veloce del mondo e Miles Morales: Onde d’Urto.

Le uscite Panini DC Italia del 22 luglio 2021

Flash: L’uomo più veloce del mondo

Autori: Clayton Henry, Gail Simone

17×26, 200 pagine, colore, cartonato, € 24

Contiene: Flash Giant (2019) #1/7, Flash: Fastest Man Alive (2020) #1/5

Barry Allen e Iris West pensavano di potersi concedere una vacanza, ma non avevano fatto i conti con King Shark! A cosa serve essere l’Uomo più veloce del mondo se la terra più vicina dista miglia e la tua nave sta affondando? Flash contro Capitan Cold, Mirror Master, Heat Wave, Capitan Boomerang e il Mago del Tempo! Una raccolta di storie dal forte sapore classico scritte da Gail Simonee disegnate da Clayton Henry!

Acquista Flash: L’uomo più veloce del mondo su Amazon.

He-Man and the Masters of the Universe: i Dominatori degli Universi

Autori: Tom Derenick, Tim Seleey, Dan Fraga

17×26, 144 pagine, colore, brossurato, € 14

Contiene: He-Man and the Masters of the Multiverse #1/6

L’Anti-He-Man, una versione micidiale dell’eroe che tutti conosciamo, è in viaggio per il multiverso… e ogni regno di Eternia che incontra sul suo cammino è destinato alla distruzione! L’unica speranza risiede negli He-Man delle varie dimensioni e nel principe Keldor… il futuro Skeletor! Dalla serie di giocattoli di culto, un’avventura mozzafiato con i personaggi della serie TV originale, dei videogiochi, del film e diverse altre realtà!

Acquista He-Man and the Masters of the Universe: i Dominatori degli Universi su Amazon.

Recuperate le novità Panini DC Italia annunciate per agosto 2021 con il nostro articolo dedicato.

Avengers Volume 5 – La Sfida dei Ghost Rider

Autori: Jason Aaron, Stefano Caselli

17×26, 96 pagine, colore, cartonato, € 16

Contiene: Avengers (2018) #22/25

Robby Reyes non vuole più essere Ghost Rider! E il modo più semplice per riuscirci è… praticare un esorcismo sulla sua auto demoniaca. Il problema è che Johnny Blaze ha dei piani per Robby e per gli Avengers. Il risultato? Ghost Rider contro Ghost Rider attraverso il regno degli inferi!

Acquista Avengers Volume 5 – La Sfida dei Ghost Rider su Amazon.

Miles Morales: Onde d’Urto

Autori: Justin A. Reynolds, Pablo León

15×23, 128 pagine, colore, brossurato, € 9.90

Miles Morales è Spider-Man, ma anche un ragazzino che deve destreggiarsi tra scuola, amici e una grave crisi familiare! Imparare a essere un vero super eroe è importante tanto quanto essere un buon amico! Riuscira’ A risolvere tutti i suoi problemi anche se continua ad avere qualche difficolta’ A centrare il bersaglio con le ragnatele? La prima graphic novel dedicata al protagonista di Spider-Man: un nuovo universo!

Acquista Miles Morales: Onde d’Urto su Amazon.

Recuperate anche le novità Panini Marvel che l’editore ha annunciato per Agosto 2021 nel nostro articolo dedicato.

Le uscite Panini Comics del 22 luglio 2021

Star Wars- Cacciatori di taglie 2: Obiettivo Valance

Autori: Ethan Sacks, Paolo Villanelli

17×26, 136 pagine, colore, brossurato, € 14

Contiene: Star Wars: Bounty Hunters (2020) #6/11

Beilert Valance ha un carico prezioso per le mani e una taglia sulla testa. Due dei più letali cacciatori di taglie della Galassia, 4-LOM e Zuckuss, si mettono perciò sulle sue tracce: vivo o morto non fa differenza! Ferito e in fuga, Valance dovrà mettersi nelle mani dell’unica persona di cui si può fidare, prima di affrontare anche il suo vecchio rivale Dengar. La serie campione di vendite in Italia e negli Stati Uniti!

Acquista Star Wars- Cacciatori di taglie 2: Obiettivo Valance su Amazon.

Star Wars: Obi-Wan & Anakin

Autori: Charles Soule, Marco Checchetto

17×26, 112 pagine, colore, cartonato, € 14

Contiene: Star Wars: Obi-Wan & Anakin #1/5

Prima che si affrontassero sulla Morte Nera come Darth Vader e Ben Kenobi, Anakin e Obi-Wan erano due dei migliori Jedi che l’Ordine avesse mai avuto. Raggiunti da un misterioso messaggio d’aiuto eccoli quindi partire alla volta di un pianeta remoto dove, però, gli abitanti non sono così amichevoli… Disegni di Marco Checchetto.

Acquista Star Wars: Obi-Wan & Anakin su Amazon.