Le uscite Panini Disney del 16 Settembre 2021

Un nuovo grande volume cartonato dedicato ai personaggi del mondo Disney: questa volta il protagonista è Topolino. Una selezione delle storie più amate, famose, significative per raccontare com’è cambiato nel corso dei decenni l’eroe nato nel 1928 dalla fantasia di Walt Disney. Immancabile quindi è una delle prime avventure a fumetti, Topolino e il mistero dell’uomo nuvola, di Floyd Gottfredson e Ted Osborne, per poi passare da una creazione di Romano Scarpa, Topolino e l’unghia di Kalì. Avanti negli anni, seguendo le matite e le penne degli artisti che più hanno contribuito a far vivere Topolino sulle pagine del giornale a lui dedicato, i lettori potranno rileggere l’emozionante Topolino e il fiume del tempo, scritta da Francesco Artibani e Tito Faraci e disegnata da Corrado Mastantuono in occasione dei settant’anni del topo in braghette rosse. Un libro imperdibile per tutti gli appassionati e i nuovi lettori.