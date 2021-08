Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Marvel Comics del 12 Agosto 2021. Tra le uscite vi segnaliamo il secondo Omnibus di Daredevil di Ed Bruebaker, la ristampa della prima parte degli Eterni di Jack Kirby, il Marvel Must Have dedicato a Marvels e il nuovo numero di Venom, con la conclusione della run di Donny Cates e Ryan Stegman.

Potete già visionare le novità Panini Marvel in arrivo a Settembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Panini Marvel del 12 Agosto 2021

Marvel Collection Spider-Woman 2 – King in Black

Autori: Pere Pérez, Karla Pacheco

17X26, 120 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Spider-Woman (2020) #6/10

All’ombra del Re in Nero! Dopo le ultime rivelazioni sul suo passato, Jessica Drew parte alla ricerca di colui che è in grado di darle delle risposte: l’Alto Evoluzionario. Ma cosa succederebbe se tutte le persone che ama le voltassero le spalle, e l’unica disposta ad aiutarla fosse la sua nemesi? E mentre la Terra subisce l’invasione di Knull, SpiderWoman dovrà rischiare il tutto per tutto se vorrà salvare se stessa e la sua nipotina.

Marvel Collection Black Cat 3 – King in Black

Autori: Nina Vakueva, Jed Mackay, Patrick Gleason

17X26, 144 pp., Cartonato, 17,00 €

Contiene: Black Cat (2019) #11/12, Free Comic-Book Day 2020: Spider-Man/Venom (2020) #1, Black Cat (2021) #1/4

Tornano le avventure (e gli spettacolari furti) della Gatta Nera! Tre storie complete in uno spettacolare volume inedito! In Full Metal Black Cat, Felicia indossa un’armatura e si scontra con Iron Man! In Queen in Black, affronta l’arrivo di Knull! E aspettate di vedere la sua nuova auto…

Marvel Must Have 32 Marvels

Autori: Kurt Busiek, Alex Ross

17X26, 232 pp., Cartonato, 20,00 €

Contiene: Marvels (1994) #0/4, Marvels Epilogue (2019) #1

Benvenuti a New York, dove esseri fiammeggianti attraversano le strade, uomini in costume si arrampicano alle pareti e nei cieli si lotta per salvare la Terra da in gigantesco Divoratore di Mondi! Un’era di meraviglie ha avuto inizio, ma cosa ne pensano le persone comuni? La nascita della Torcia Umana originale, l’entrata in scena degli Avengers e degli X-Men, l’arrivo di Galactus… alcuni dei più grandi eventi della storia della Marvel visti dalla prospettiva di un uomo come noi: il fotografo Phil Sheldon. Il capolavoro con cui Kurt Busiek e Alex Ross hanno riletto in chiave realistica il mito dei super eroi. Uno dei fumetti più importanti di sempre, con in appendice l’epilogo inedito uscito in occasione del suo 25° anniversario.

Power Pack: Fuorilegge

Autori: Nico Leon, Ryan North

17X26, 120 pp., Brossurato, 13,00 €

Contiene: Power Pack (2020) #1/5

Il ritorno dei Power Pack! Katie, Julie, Jack e Alex Power sono stati super eroi fin dalla tenera età. È da tanto, però, che non combattono fianco a fianco, e l’occasione per tornare a farlo è a portata di mano. Ma se ci fosse una legge che vieta ai super eroi troppo giovani di scendere in campo? I Power Pack combattono per il loro diritto di essere eroi!

X-Factor 8

Autori: Leah Williams, David Baldeón

17X26, 32 pp., spillato, 3,00 €

Contiene: X-Factor (2020) #9

Tutta la nuova X-Factor si raduna nella mente di Siryn per scoprire come sconfiggere la Morrigan… e decidere cosa mangiare per cena! Inoltre… un nuovo viaggio nel Mojoverso! Ospite d’onore: Shatterstar!

Marvel Collection Taskmaster: L’Innesco del Rubicone

Autori: Jed Mackay, Alessandro Vitti

17X26, 112 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Taskmaster (2020) #1/5

Taskmaster è accusato dell’omicidio di Maria Hill! Ma c’è qualcuno che punta su di lui per risolvere il mistero di una morte inaspettata. E non solo per quello… Ma c’è da fidarsi di uno dei più noti malvagi dell’Universo Marvel? E cos’è il misterioso innesco del Rubicone? Tony Masters ha l’occasione per rendersi utile, ma dovrà confrontarsi con avversari del calibro di Hyperion e Okoye!

Marvel Must Have 31 Annihilation

Autori: Keith Giffen, Andrea Di Vito

17X26, 184 pp., Cartonato, 15,00 €

Contiene: Annihilation (2006) #1/6

La spettacolare saga che ha rilanciato la linea cosmica della Marvel! Un pianeta è caduto, un eroe ha perso la vita, e l’inarrestabile Onda Annihilation sta seminando morte e distruzione in tutta la galassia. Nova, Silver Surfer, il Super-Skrull e Ronan hanno affrontato da soli Annihilus e sono stati sconfitti. Ora dovranno unire le forze e trovare nuovi alleati se vorranno sopravvivere allo scontro finale e salvare l’universo. Purtroppo, però, il signore della Zona Negativa ha ancora un asso nella manica…

Marvel Miniserie 249 Heroes Reborn 3

Autori: Jason Aaron, R.M. Guéra, Ed McGuinness, James Stokoe

17X26, 64 pp., Spillato, 6,00 €

Contiene: Heroes Reborn (2021) #4/5

Un nuovo capitolo dell’evento Marvel ambientato in un mondo senza Avengers. Grazie al potere del suo Prisma, Doctor Spectrum è diventato uno dei giustizieri più potenti e spietati dell’universo. Ora però dovrà vedersela con uno dei cacciatori di taglie più letali della galassia: Rocket! Da parte sua, Nighthawk deve sedare una rivolta al manicomio di Ravencroft, tra i cui pazienti c’è anche la sua nemesi, Goblin. Ma che ne è dello Star Brand in questo nuovo universo?

Iron Man 9

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Iron Man (2020) #9

Le origini di Korvac! Dopo che Hellcat ha sciolto alcuni nodi del suo passato, tocca al potentissimo nemico affrontare la sensazione del dubbio. Con i suoi compagni è costretto a cercare un improbabile alleato nello spazio profondo. Questo lo metterà di fronte all’idea che la paura guidi i suoi seguaci più della fede.

Marvel Integrale: Gli Incredibili X-Men 32

Autori: Chris Claremont, Al Milgrom

16X21, 96 pp., Brossurato, 4,90 €

Contiene: Kitty Pryde & Wolverine (1984) #1/4

Inizia qui Kitty Pryde & Wolverine! Logan e Kitty partono per il Giappone… e la vita della ragazzacambierà per sempre! Il debutto di Ogun, il maestro di Wolverine! Chris Claremont unisce le forze con il veterano Al Milgrom!

L’Immortale Hulk 40

Autori: Al Ewing, Joe Bennet

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #45

Hulk è ai minimi termini, la sua forza è svanita e i suoi amici non possono aiutarlo. Perfino i raggi gamma sembrano danneggiarlo: quale sarà il suo destino? Quale speranza è rimasta per… il più debole che c’è? Tanto più che gli U-Foes sono sempre in agguato!

Fantastici Quattro 33

Autori: R.B. Silva, Dan Slott

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2018) #32

La vita sentimentale della Torcia Umana cambierà per sempre quando dovrà scegliere tra Sky, Lyja, la sua ex consorte, e… Victoriosa?! Ma anche l’ex fidanzata Crystal sarà della partita! Senza contare che ora persino il Dottor Destino cerca moglie! In quale pasticcio si sta cacciando Johnny Storm?

Deadpool 9

Autori: Rob Liefeld, Joe Kelly, Gerry Duggan

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Deadpool Nerdy 30 #1

Deadpool ne fa trenta! (Di anni editoriali!). Gli autori più importanti di Deadpool raccontano le storie dei compleanni di Wade Wilson del passato, del presente e del futuro! E non mancheranno un sacco di assassini temporali.

Heroes Reborn Companion 1 – Un Mondo Senza Avengers

Autori: Jim Zub, Paco Medina, Ryan Cady, Steve Orlando, AA.VV.

17X26, 168 pp., Brossurato, 16,00 €

Contiene: Heroes Reborn: Hyperion & the Imperial Guard (2020) #1, Heroes Reborn: Peter Parker the Amazing Shutterbug (2021) #1, Heroes Reborn: Magneto & the Mutant Force (2021) #1, Heroes Reborn: Young Squadron (2021) #1, Heroes Reborn: Siege Society (2021) #1

In un mondo in cui gli Avengers non sono mai esistiti, a proteggere il mondo ci ha sempre pensato lo Squadrone Supremo d’America. Prima di far parte dello Squadrone, però, Hyperion ha militato in un altro gruppo: la Guardia Imperiale. Intanto, con Charles Xavier morto, l’unica speranza per i mutanti risiede in Magneto e nella sua Mutant Force. E ancora: l’arrivo di tre giovani eroi, un’avventura di un team guidato dal Barone Zemo e il fato di un giovane fotografo di nome Peter Parker.

Capitan America 33

Autori: Leonard Kirk, Ta-Nehisi Coates

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Captain America (2018) #29

Si avvicina il gran finale dell’acclamato ciclo di storie firmato da Ta-Nehisi Coates! È il momento di chiudere i conti con l’Elite al Potere, e lo scontro tra Capitan America e il Teschio Rosso è alle porte! Una tappa imperdibile nel cammino di Steve Rogers! Inoltre, il ruolo di Sin diventa più chiaro mentre entra in scena… il sindaco Wilson Fisk!

Avengers 34

Autori: Jed Mackay, Carlos Magno

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Avengers Mech Strike (2021) #1/2

Gli Avengers vestono corazze bio-meccaniche per opporsi a un nuovo, inarrestabile nemico! Gli Eroi più potenti della Terra ricevono da Iron Man armature dotate di poteri speciali Una miniserie in due parti in cui i Vendicatori saliranno a bordo di potenti mecha! Dallo scrittore di Black Cat e Moon Knight!

Amazing Spider-Man 67

Autori: Roge Antonio, Nick Spencer, Ze Carlos, Carlos Gomez

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Giant-Size Amazing Spider-Man: King’s Ransom (2021) #1

Finale con il botto per Un riscatto da re! Le trame iniziate da Nick Spencer sul numero 1 giungono a compimento! La tavoletta della linea della vita viene infine ricomposta! Inoltre, una speciale cover gallery!

Venom 36

Autori: Ryan Stegman, Donny Cates

17X26, 80 pp., Spillato, 7,00 €

Contiene: Venom (2018) #36/200

Un numero doppio per festeggiare le 200 uscite originali di Venom! Dopo gli eventi cataclismatici di King in Black, il V-Man è cambiato, e d’ora in avanti le cose non saranno mai più le stesse! Un racconto che fa da prologo al crossover Extreme Carnage! Il gran finale del ciclo di Donny Cates e Ryan Stegman!

Marvel Masterworks Ka-Zar 2

Autori: Ross Andru, Mike Friedrich, Don Heck, Steve Gerber, AA.VV.

17X26, 376 pp., Cartonato + sovracover, 34,00 €

Contiene: Astonishing Tales (1970) #17/20, Shanna the She-Devil (1972) #1/5, Ka-Zar (1974) #1/5, Daredevil (1964) #110/112

Il signore della giungla nascosta incontra Shanna! Ka-Zar e la diavolessa provengono da luoghi diversi, ed entrambi si sono lasciati alle spalle il mondo moderno e i suoi canyon d’asfalto. Ma quando i loro cammini si incontreranno, sarà da amici o da nemici? Azione, combattimenti e natura incontaminata in una raccolta di storie degli anni 70 inedite in Italia dai tempi dell’Editoriale Corno. Ospite speciale: Daredevil!

Gli Eterni di Kirby 1 – Il Giorno degli Dei

Autori: Jack Kirby

17X26, 216 pp., Cartonato, 25,00 €

Contiene: Eternals (1976) #1/11

Il capolavoro dal genio visionario di Jack Kirby! Una nuova storia dell’umanità racconta lo scontro tra gli Eterni e la loro controparte malvagia, i Devianti. “Il Re” spinge oltre ogni limite la sua immaginazione e il suo ineguagliabile tratto! I potentissimi eroi che hanno ispirato il blockbuster targato Marvel Studios!

Marvel Collection Tony Stark, Iron Man 3 La Guerra dei Regni

Autori: Paolo Villanelli, Dan Slott, Valerio Schiti, Gail Simone, Autori vari

17X26, 112 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Tony Stark: Iron Man #12/14, Iron Man (1998) #25

La Guerra dei Regni sconvolge il mondo di Iron Man! Le guerre hanno bisogno di armi, e Tony Stark ha giurato anni fa che non ne avrebbe più costruite… Ma allora cosa sta combinando al Monte Avengers in compagnia del nano Barba Avvitata? Inoltre, un viaggio nel passato con Carol Danvers!

Marvel Collection Avengers Senza Ritorno: Cala La Notte

Autori: Jim Zub, Paco Medina, Al Ewing, Mark Waid, AA.VV.

17X26, 256 pp., Cartonato, 27,00 €

Contiene: Avengers: No Road Home (2019) #1/10

L’universo è immerso nell’oscurità, e solo un gruppo di eroi può sperare di riportare la luce. Ma che speranza ci può essere contro un’avversaria come Nyx, in grado di massacrare un pantheon di divinità? Per fortuna le forze del bene possono contare su un sorprendente e inaspettato alleato: Conan il Barbaro! Per la prima volta in volume, una delle saghe degli Avengers più importanti degli ultimi anni, realizzata da un team di autori Marvel di punta!

Marvel Masterworks Marvel Due-In-Uno 2

Autori: Ron Wilson, Bill Mantlo, Sal Buscema, Roy Tomas

17X26, 296 pp., Cartonato, 28,00 €

Contiene: Marvel Two-in-One (1974) #11/20, Marvel Two-in-One Annual (1977) #1, Marvel Team-Up (1972) #47, Fantastic Four (1961) Annual #11

Chi tra gli eroi Marvel non vorrebbe combattere insieme a Ben Grimm? In questo volume lo faranno Spider-Man, Iron Man, Ka-Zar, Luke Cage e gli Invasori, oltre agli altri membri dei Fantastici Quattro. A placare la vostra sete di horror ci penseranno due ospiti da brivido come il Figlio di Satana e Morbius il Vampiro Vivente. E a rendere ancora più imperdibile questa raccolta di classici degli anni 70, un’avventura del nipote preferito di Zia Petunia e la Legione della Libertà contro il Terzo Reich!

Marvel Masterworks Thor 10

Autori: Gerry Conway, John Buscema

17X26, 240 pp., Cartonato + sovracover, 25,00 €

Contiene: Thor (1966) #206/216

Una minaccia da oltre le stelle per il dio del Tuono! Chi ha ridotto in schiavitù il Padre di Tutti? E che speranze ci sono di sconfiggerlo? Insieme ai Tre Guerrieri e a Hildegarde, Thor dovrà liberare Odino da un nemico come non ne ha mai visti prima… E ancora, in un volume semplicemente imperdibile: Loki, l’Uomo Assorbente, Ulik e l’ineffabile Mercurio, l’Uomo della Quarta Dimensione!

Marvel Omnibus: Daredevil Di Ed Brubaker 2

Autori: Michael Lark, Ed Brubaker

18,3X27,7, 472 pp., Cartonato + sovracover, 49,00 €

Contiene: Daredevil (1998) #106/119, Daredevil Annual (2007) #1, Daredevil: Blood of the Tarantula (2008) #1, Daredevil (1964) #500