Le uscite Panini Marvel del 29 Luglio 2021

Namor il Sub-Mariner di John Byrne 2 (Marvel Omnibus)

Autori: Scott Lobdell, John Byrne, Ron Marz, Jae Lee, Autori Vari

18.3X27.7, 744 pp., cartonato con sovraccoperta, 75,00 €

Contiene: Namor the Sub-Mariner (1990) #19/40, Namor the SubMariner Annual #1/2

Si conclude il ciclo narrativo del maestro John Byrne! La serie anni Novanta di Namor torna disponibile nella sua interezza dopo quasi tre decenni! Namorita, Punisher, Iron Fist, Shanna,Wolverine e i Difensori sono solo una piccola parte del cast che accompagnerà il Sub-Mariner nelle sue avventure tra terra e mare. Inoltre, alcune storie mai viste prima in Italia!

Tigra: Furia Felina (Marvel Geeks)

Autori: Sal Buscema, Gerry Conway, Mike Deodato Jr., Linda Fite, Autori Vari

17X26, 432 pp., cartonato, 38,00 €

Contiene: The Cat (1972) #1/4, Marvel Team-Up (1972) #8, #67, #125, GiantSize Creatures (1974) #1, Monsters Unleashed (1973) #10, Marvel Chillers (1975) #3/7, Marvel Two-In-One (1974) #19, Marvel Premiere (1972) #42, Tigra (2002) #1/4

La saga completa di Tigra, in un unico volume! Prima che Greer Grant diventasse Tigra, era la Gatta. Ma un incontro con il mistico popolo felino scatena il suo incredibile potenziale. Da allora si è trovata a sfoderare i suoi artigli contro personaggi come Licantropus e Kraven il Cacciatore e a combattere al fianco della Cosa e di Spider-Man. • Con storie inedite e classici riproposti per la prima volta da decenni!

Amazing Spider-Man 66 (Spider-Man 775)

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Federico Vincentini

17X26, 48 pp., spillato, 5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #64/65

Prosegue Riscatto da re, con il confronto (per ora indiretto) tra Spider-Man e Kingpin! Siete pronti per la strana coppia di suoceri dell’Universo Marvel? Se poi siete convinti che ormai Kindred sia sotto controllo, vi sbagliate alla grande! Inoltre, il ritorno di Mirage (?!) e di qualcuno di decisamente più importante!

Savage Avengers 20

Autori: Gerry Duggan, Kev Walker

17×26, 24 pp., spillato, 3,00 €

Contiene: Savage Avengers (2019) #19

Una storia di King in Black! Conan, Deadpool e i Marauders contro Knull! Tempesta e Ciclope sono sotto il controllo del Re in Nero… Il Cimmero e il Mercenario Chiacchierone sono stati assoldati per liberarli: più facile a dirsi che a farsi!

Guardiani della Galassia 11 (Guardiani della Galassia 97)

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

17×26, 24 pp., spillato, 3,00 €

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #11

Gli dei dell’Olimpo stanno tornando! E non hanno preso molto bene il loro esilio forzato ad opera di Peter Quill! Per fermarli, i Guardiani della Galassia devono tornare nel loro luogo di nascita! Ma affrontare il passato della Guerra Annihilation li aiuterà a sopravvivere al presente?

Spider-Man di J.M Dematteis 7 (Marvel Integrale)

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill, Sal Buscema

16X21, 96 pp., brossurato, 4,90 €

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #130/133

Gli ultimi team-up scritti da J.M. DeMatteis… E che ospiti! Visione e Scarlet Witch! Frog-Man! I Fantastici Quattro! Un poker di storie del 1983 in edizione riveduta e corretta, con disegni e colori rimasterizzati! Inoltre, Sal “Our Pal” Buscema diventa il disegnatore regolare!

New Mutants 14

Autori: Rod Reis, Vita Ayala

17×26, 32 pp., spillato, 3,00 €

Contiene: New Mutants (2019) #17

Continua l’odissea di Danielle Moonstar e Xi’an Coy Mahn su Altromondo! Il loro obiettivo? Riportare a Krakoa un giovane mutante birichino! E intanto sull’isola, il Re delle Ombre continua a tessere la sua te…e Wolfsbane ci finisce dritta dentro!

Pantera Nera 9 – Wakanda senza Limiti (Marvel Collection)

Autori: Ta-Nehisi Coates, Daniel Acuña, Ryan Bodenheim

17×26, 184pp., cartonato, 22,00 €

Contiene: Black Panther (2018) #19/25

È stato re, poi uno schiavo, infine un ribelle. È Pantera Nera, ed è giunto il momento di tornare a casa. Si conclude con una saga spettacolare il ciclo di Ta-Nehisi Coates. Il pluripremiato giornalista e scrittore racconta l’ultimo scontro tra T’Challa e Killmonger. Una storia indimenticabile ricca di guest-star, da Falcon a Miles Morales, da Tempesta a Luke Cage!

Capitan America – Ed Brubaker Collection 16: Capitan America & Bucky

Autori: Francesco Francavilla, Ed Brubaker, Chris Samnee, James Asmus, Autori Vari

17X26, 208 pp., cartonato, 24,00 €

Contiene: Captain America & Bucky (2011) #620/628

I primi passi di Capitan America visti con gli occhi di Bucky! James Barnes ha trascorso la sua gioventù cercando un posto a cui appartenesse e l’ha trovato in un mondo dilaniato dalla guerra. Il giovane e talentuoso soldato non immaginava che sarebbe diventato il compagno di battaglia della Sentinella della Libertà. Ma il suo ruolo da eroe era già scritto. Per la prima volta in volume, le avventure di Cap & Bucky scritte da Ed Brubaker e James Asmus!

Heros Reborn 2 (Marvel Miniserie 248)

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

17×26, 64 pp., spillato, 5,00 €

Contiene: Heroes Reborn (2021) #2/3