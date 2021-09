Le uscite Panini Marvel del 9 Settembre 2021

Nella sua storia è stato il Super Patriota e ha ricoperto il ruolo di Capitan America, ma John Walker non è un super eroe. Spogliato del titolo di U.S.Agent, agisce come contractor per il Governo, e la sua nuova missione lo porta in un piccolo paese in lotta con un’azienda senza scrupoli. Il ritorno della controversa figura creata da Mark Gruenwald! Le avventure del personaggio della serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+!