Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini Marvel e Panini Comics dell’8 luglio 2021. Una settimana dedicata agli spillati in casa Marvel mentre Panini Comics da segnalare l’ottavo volume della Asterix Collection.

Eccovi invece le uscite di questa settimana le dettaglio!

Le uscite Panini Marvel e Panini Comics dell’8 luglio 2021

Le uscite Panini Marvel dell’8 luglio 2021

Amazing Spider-Man 65 (Spider-Man 774)

Autori: Federico Vincentini, Nick Spencer, Patrick Gleason

17×26, S., 56 pagine, colore, € 6

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #62/63

Continua la ricerca dei frammenti della Tavoletta della linea della vita! Spider-Man (nel nuovo costume) e Boomerang contro tutti (o quasi)! Qualcuno poi scopre che Randy Robertson e lo Scarabeo si frequentano, e non è affatto contento! Comincia qui la saga Riscatto da re, con i disegni dell’artista di Falcon & Winter Soldier!

Acquista Amazing Spider-Man 65 (Spider-Man 774) su Amazon.

Avengers 33 (Avengers 137)

Autori: Luca Maresca, Jason Aaron, Javier Garron

17×26, S., 48 pagine, colore, € 5

Contiene: Avengers (2018) #44/45

“Ora io sono la Fenice!” L’esplosiva conclusione del torneo fra i più grandi eroi e criminali Marvel per decretare chi sarà la nuova Fenice. E il vincitore non sarà chi vi aspettate che sia! Inoltre, gli Avengers guidati da Blade si uniscono alla battaglia contro Knull in King in Black!

Acquista Avengers 33 (Avengers 137) su Amazon.

Capitan America 32 (Capitan America 136)

Autori: Leonard Kirk, Ta-Nehisi Coates

17×26, S., 24 pagine, colore, € 3

Contiene: Captain America (2018) #28

Capitan America è stato scagionato dall’accusa di omicidio. La tensione resta però altissima, e la Sentinella della Libertà è stata messa all’angolo dal Teschio Rosso. Per le strade c’è ora il panico, e la reputazione di Steve Rogers è ancora in discussione. Prosegue uno dei cicli più dichiaratamente politici del Discobolo della Marvel!

Acquista Capitan America 32 (Capitan America 136) su Amazon.

Fantastici Quattro 32

Autori: R.B. Silva, Dan Slott

17×26, S., 24 pagine, colore, € 3

Contiene: Fantastic Four (2018) #31

Il momento che Reed Richards stava aspettando è arrivato: potrà finalmente usare il Portale Eterno per esplorare regni dove nessuno è mai stato prima! E avrà bisogno del suo migliore amico, nonché esperto pilota: Ben Grimm! Due membri dei Fantastici Quattro si avventurano verso il grande ignoto… ma riusciranno a sopravvivere nello spazio immaginario.

L’Immortale Hulk 39

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

17×26, S., 24 pagine, colore, € 3

Contiene: Immortal Hulk (2018) #44

A New York, gli U-Foes lottano contro un Hulk allo stremo delle forze… e con un’arma che potrebbe ucciderlo per sempre! Nel New Mexico, il nuovo Sasquatch affronta qualcuno più spaventoso di lui. Qualcosa di molto strano sta accadendo a Jacqueline McGee. E dall’alto, Henry Peter Gyrich osserva…

Gli Incredibili X-Men 31

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr, Barry Windsor-Smith

16×21, B., 96 pagine, colore, € 4.90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #184/186

Vitamorte, il capolavoro di Chris Claremont e Barry Windsor-Smith! Un tragico incidente ha privato Tempesta dei suoi poteri… e l’inventore Forge ha deciso di aiutarla: ma qual è il suo segreto Inoltre: il ritorno di Selene e l’attacco del governo americano ai mutanti!

Iron Man 8 (Iron Man 97)

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

17×26, S., 24 pagine, colore, € 3

Contiene: Iron Man (2020) #8

Iron Man è finito in un punto imprecisato dello spazio… Chi sono i misteriosi personaggi incontrati dal Vendicatore d’oro? La minaccia di Korvac incombe, e gli alleati di Tony stanno per essere colpiti. La situazione è nelle mani di Hellcat, la quale dovrà scavare nella sua mente per riattivare poteri che credeva perduti!

Hereos Reborn 1 (Marvel Miniserie 247)

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

17×26, S., 40 pagine, colore, € 5

Contiene: Heroes Reborn (2021) #1

Benvenuti in un mondo senza Avengers, dove Tony Stark non ha mai costruito un’armatura, Thor è un ateo con problemi di alcolismo, il Wakanda è ritenuto solo un mito e Capitan America è ancora in animazione sospesa nei ghiacci perché non è mai stato ritrovato. Ma a ergersi contro il male ci sono gli Eroi più Potenti della Terra: lo Squadrone Supremo d’America! Che cosa è successo veramente? Possibile che nessuno ricordi come dovrebbero stare le cose? Il nuovo grande evento Marvel inizia qui!

Miles Morales: Spider-Man 15

Autori: Carmen Carnero, Natacha Bustos, Saladin Ahmed

17×26, S., 64 pagine, colore, € 5

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #24/25

Comincia qui la saga del clone di Miles Morales! Ma prima, il nostro eroe e Ms. Marvel si incontreranno (in borghese!) a seguito degli eventi di King in Black. Inoltre, una storia bonus con l’ingresso in scena di Bumbler! Un numero speciale per festeggiare le prime venticinque uscite della serie originale!

Thor 14 (Thor 267)

17×26, S., 24 pagine, colore, € 3

Contiene: Thor (2020) #14

L’incredibile conclusione della saga Preda. È giunto il momento della resa dei conti tra Thor e Donald Blake! Odino, Loki e tutti gli asgardiani si uniscono per combattere l’ex buon dottore… e il risultato non sarà affatto quello che vi immaginate!

X-Men 18

Autori: Jonathan Hickman, Mahmud Asrar

17×26, S., 56 pagine, colore, € 6

Contiene: X-Men (2019) #18/19

Darwin, Synch e Laura “Wolverine” Kinney: da alcuni mesi sono nella base dei Figli della Cripta e non abbiamo più avuto notizie di loro. E se nel mondo sono passati solo pochi mesi, nella Cripta forse è trascorso qualche secolo. I tre mutanti saranno ancora vivi? E, nel caso, quanto saranno cambiati? Due racconti da brivido… che lasceranno il segno!

Recuperate le novità Panini Marvel annunciate per agosto 2021 con il nostro articolo dedicato.

Le uscite Panini Comics dell’8 luglio 2021

Star Wars 5 (Star Wars 73)

Autori: Jesus Saiz, Raffaele Ienco, Charles Soule, Greg Pak

17×26, S., 48 pagine, colore, € 5

Contiene: Star Wars (2020) #5, Darth Vader (2020) #5

Seguendo una visione della Forza, Luke Skywalker viaggerà fino a un pianeta sperduto per trovare una donna che crede possa essere la chiave del suo futuro come Cavaliere Jedi. La ricerca della vendetta, invece, porterà Darth Vader su Polis Massa, il luogo dove è nato suo figlio!

Asterix e il Giro di Gallia (Asterix Collection 8)

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21.8×28.7, B., 48 pagine, colore, € 6.90

Contiene: Le tour de Gaule d’Astérix

Nuova avventura per i nostri amati Galli, che ancora una volta dovranno far capire a quei pazzi dei Romani che non possono sconfiggerli né… rinchiuderli con una palizzata! In questo volume della celeberrima serie dei maestri della bande déssinée René Goscinny e Albert Uderzo, Asterix e Obelix ci accompagneranno in un vero e proprio tour di tutta la Gallia, approfittando anche delle tipiche specialitA’ culinarie. E se non bastasse, questo è l’albo in cui compare per la prima volta Idefix, destinato a diventare il fedele sodale a quattro zampe di Obelix.

Acquista Asterix e il Giro di Gallia (Asterix Collection 8) su Amazon.