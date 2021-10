Le uscite Panini Marvel Italia, Panini Comics e Panini Disney del 21 Ottobre 2021

Nuovi misteri da risolvere per Qui, Quo e Qua, in giro per le scuole di tutto il mondo come ambasciatori scolastici. Questa volta i tre detective del brivido si troveranno nel freddo Polo Nord, tra corse sulle slitte, escursioni con gli sci e… strane presenze! Cosa si nasconderà tra gelidi ghiacci e bufere di neve? Tra risate e paura, una storia a fumetti di 48 pagine piena di colpi di scena! In regalo lo spaventoso yoyo che brilla al buio!