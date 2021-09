Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha annunciato le uscite Panini Marvel Italia Panini Comics e Panini Disney del 30 Settembre 2021. Segnaliamo X-Men: L’Ombra di Onslaught, il volume La Donna Invisibile: Complici disegnato da Mattia De Iulis, lo speciale X-Men: Gala Infernale e la nuova raccolta de La Spada Selvaggia di Conan.

Le uscite Panini Marvel Italia del 30 Settembre 2021

Marvel Omnibus X-Men: L’Ombra di Onslaught

Autori: Scott Lobdell, Joe Madureira, Andy Kubert, Mark Waid, Autori vari

18.3X27.7, 992 pp., Cartonato con sovracoperta, 85,00€

Contiene Uncanny X-Men (1963) #322/332, X-Men (1991) #42/52, X-Men Prime (1995) #1, Sabretooth Special (1995) #1, X-Men vs. The Brood (1996) #1/2, Wolverine (1988) #101, X-Force (1991) #44, X-Men Unlimited (1993) #10, X-Men Annual 95, Uncanny X-Men Annual 95

Reduci dall’Era di Apocalisse, sugli X-Men incombe una nuova minaccia: Onslaught! Una spia si insinua tra i figli di Xavier in uno dei loro momenti più difficili! Il feroce Sabretooth sembra essersi placato ed è ospite della scuola… ma c’è da fidarsi! Mitiche X-storie anni 90 illustrate dalle superstar di ieri e di oggi: Andy Kubert, Joe Madureira, Bryan Hitch e tanti altri!

Amazing Spider-Man 70

Autori: Nick Spencer, Ed Brisson, Carlos Gomez, Mark Bagley, Autori vari

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00€

Contiene Giant-Size Amazing Spider-Man: Chameleon’s Conspiracy (2021) #1

Il complotto del Camaleonte si conclude qui! Riusciranno Dmitri Smerdyakov e il suo maestro a far luce sui genitori di Peter e Teresa? Lo Straniero e Chance giocano l’ultima carta per sbarazzarsi dei loro avversari! Chi saranno i nuovi membri dei Sinistri Sei per Sinister War?

Savage Avengers 22

Autori: Patrick Zircher, Gerry Duggan

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00€

Contiene Savage Avengers (2019) #21

Un nuovo incontro/scontro per Conan… anzi due! Il Barbaro è diventato proprietario di un palazzo di New York, ma a qualcuno la cosa potrebbe non stare bene. Intanto, mentre Kulan Gath porta avanti i propri piani criminali, un altro eroe entra in gioco: Ghost Rider. Sapete cosa fa di solito il Cimmero quando si trova di fronte un teschio fiammeggiante? Lo spegne con la sua spada!

Autori: Mattia de Iulis, Mark Waid

17X26, 112 pp., Cartonato, 16,00€

Contiene Invisible Woman (2019) #1/5 Il primo fumetto dedicato a Susan Storm! Anni fa, la Donna Invisibile ha compiuto una missione per lo S.H.I.E.L.D. Ora il passato è tornato a tormentarla, portando con sé rivelazioni sconvolgenti. Sue ha bisogno di un'alleata, e la troverà nella Vedova Nera!

Autori: Juan Frigeri, Al Ewing

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00€

X-Men: Gala Infernale

Autori: Pepe Larraz, Gerry Duggan

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00€

Contiene Planet Size X-Men (2021) #1 Il Gala Infernale raggiunge il suo apice! Un evento sorprendente cambierà per sempre le sorti dei mutanti… e di Krakoa! Uno speciale firmato dai prossimi autori di X-Men: Gerry “Marauders” Duggan e Pepe “House of X” Larraz! Fidatevi: in questo albo ci sono alcune delle tavole più belle che ammirerete quest’anno!

New Mutants 16

Autori: Alex Lins, Vita Ayala

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00€

Contiene New Mutants (2019) #19

Wolverine 15

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00€

Contiene Wolverine (2020) #13

X-Factor 9

Autori: Leah Williams, David Baldeón

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00€

Autori: Valerio Schiti, Al Ewing

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00€

Contiene S.W.O.R.D. (2021) #6

Le uscite Panini Comics del 30 Settembre 2021

La Spada Selvaggia di Conan (1989-I)

Autori: Gary Kwapisz, Mike Docherty, Charles Dixon, Andy Kubert

20.5X27.5, 320 pp., Cartonato, 28,00€

Contiene The Savage Sword of Conan (1974) #156/161

C’è onore fra i ladri? Conan lo scoprirà a sue spese mentre insieme alla sua banda tenta di rubare un tesoro da un potente signore. Lo ritroveremo poi in missione per salvare degli schiavi cimmeri, prima di essere fatto schiavo lui stesso e di riunirsi a un gruppo di guerrieri Kozaki rinnegati per un’impresa impossibile, oltre ad avventurarsi in pericolose lande piene di demoni…

Asterix Collection 13 – Asterix Legionario

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21.8X28.7, 48 pp., Brossurato, 6,90€

Contiene Astérix Legionnaire

Al villaggio dei Galli giunge all’impressivo la bellissima Falbalà, in visita alla famiglia di origine. Per Obelix è subito colpo di fulmine, ma purtroppo la giovane è già fidanzata. Anzi, il suo amato Tragicomix è stato costretto precettato forzatamente nelle file di Cesare per combattere contro Pompeo l’Africano. A quel punto, a Obelix non resta che mettere da parte i sentimenti e arruolarsi a sua volta, insieme a Asterix, per andare a salvarlo! Scoprite tante curiosità su questi volumi con Asterix in pillole, le divertenti lezioni online tenute dal professor Luca “Il collegio” Raina!

The Mandalorian: Lo Speciale della Stagione Uno

Autori: Autori vari

21X28, 80 pp., Cartonato, 7,90€

Contiene Les Banquets d’Astérix

Assapora il meglio delle avventure di Asterix! Con 40 ricette illustrate e ispirate alla tradizione gallica e ai viaggi intrapresi dagli irriducibili Galli, avrai la possibilità di assaggiare anche tu i piatti deliziosi che Asterix e Obelix provano durante le loro scorribande: dalla Grecia alla Bretagna, dal Belgio alla Svizzera… senza dimenticare il classico cinghiale, ovviamente! In appendice, l’erbario illustrato di Panoramix. Bon appétit!

Autori: Stefano Landini, Cris Bolson, Marc Laming

17X26, 136 pp., Brossurato, 14,00€ Un racconto completo con protagonista Darth Vader alla caccia di un misterioso sindacato del crimine vicino ai Ribelli. A sua insaputa, però, c’è un gruppo dei più letali cacciatori di taglie della galassia sulle sue tracce, e a guidarli c’è Beilert Valance, il Cacciatore!

Le uscite Panini Disney del 30 Settembre 2021

Topolino 3436

Autori: Autori vari

13.9X18.6, 160 pp., Brossurato, 3,00€

Io, Zio Paperone

Autori: Autori vari

14X18.6, 192 pp., Brossurato, 4,50€



Disney Hero di questo mese è tutto dedicato a Paperon de’ Paperoni, alle sue straordinarie avventure e ai diversi viaggi che lo vedono protagonista. C’è Zio Paperone e gli speroni di Ringo, pubblicata la prima volta del 2001 e firmata da Rodolfo Cimino e Valerio Held e la divertente Zio Paperone e le “libellule” del Catacurbitan, in cui Paperone affronta un grave problema: la presenza di banconote false nel suo deposito…

