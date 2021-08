Dal sito ufficiale dell’editore, vi presentiamo le uscite Panini Marvel, Panini Comic e Disney del 5 agosto 2021. Si tratta di una settimana all’insegna delle celebrazioni per i primi 80 anni di Capitan America.

Le uscite Panini Marvel, Panini Comic e Disney del 5 agosto 2021

Le uscite Panini Marvel del 5 agosto 2021

Daredevil 26

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

17×26, 24 pagine, spillato, colore, € 3

Contiene: Daredevil (2019) #28

C’è un nuovo Daredevil a proteggere Hell’s Kitchen! Matt Murdock è in carcere a scontare la sua pena, e il quartiere è rimasto senza il suo diavolo custode… Per fortuna, Elektra Natchios non ha raccolto la sua eredità, ma la sua missione è ai limiti dell’impossibile! Dovrà ora vedersela con Wilson Fisk, Typhoid Mary, il Gufo e altri nemici letali!

Capitan America: Il nuovo Capitan America

Autori: Kieron Dwyer, Tom Morgan, Mark Gruenwald

18.3×27.7, 264 pagine, cartonato, colore, € 30

Contiene: Captain America (1968) #332/341, Iron Man (1968) #228

Le storie che hanno ispirato The Falcon and The Winter Soldier! John Walker è il nuovo Capitan America, e Lemar Hoskins è Battlestar! Più violento e più aggressivo, Walker non fa prigionieri! Ma che fine ha fatto Steve Rogers? Le indimenticabili storie di Mark Gruenwald alla base della serie su Disney+!

Acquista Capitan America: Il nuovo Capitan America su Amazon.

CAP CONTRO CAP

Autori: Kieron Dwyer, Mark Gruenwald

18.3×27.7, 264 pagine, cartonato, colore, € 30

Contiene: Captain America (1968) #342/350

Steve Rogers non ha rinunciato a combattere per il bene… ed è diventato il Capitano! Una tragedia personale colpisce John Walker! Inoltre: il nuovo Capitan America contro Flag Smasher, lo Spezzabandiera! Tornano in Italia dopo oltre trent’anni le storie cult del compianto Mark Gruenwald (Squadron Supreme).

Capitan America: Il Capitano Collection – Cofanetto

Autori: Kieron Dwyer, Mark Gruenwald

€ 60

Acquista Capitan America: Il Capitano Collection – Cofanetto su Amazon.

Capitan America: I Primi 80 Anni

Autori: Fabio Licari, Marco Rizzo

21×28, 224 pagine, cartonato, colore, € 26

Contiene: Captain America: The First 80 Years

L’intera storia di Capitan America, per vecchi e nuovi fan! Celebriamo gli 80 anni dell’eroe a stelle e strisce con un volume riccamente illustrato! Dal pugno sferrato a Hitler alle storie contemporanee: un viaggio nella Storia ricco di aneddoti, rarità e curiosità! Dopo il successo di Marvel: 80 Meravigliosi anni, Marco Rizzo e Fabio Licari tornano a raccontare i segreti degli eroi della Casa delle Idee!

X-Force 16

Autori: Garry Brown, Benjamin Percy

17×26, 24 pagine, spillato, colore, € 3

Contiene: X-Force (2019) #19

Jean Grey torna in azione per aiutare Kid Omega e la Naiade Phoebe a risolvere un mistero! Nel frattempo, Bestia, Sage e Black Tom sono fuori gioco… oppure no? Intanto, per Quentin Quire è tempo di affrontare ciò che era. Ma cosa stanno pianificando Mikhail Rasputin e Xeno?

Spider-Man 7 (Marvel Masterworks)

Autori: John Romita Sr, Stan Lee, Mike Esposito, Don Heck, AA.VV.

17×26, 312 pagine, cartonato con sovraccoperta, b/n e colore, € 28

Contiene: The Amazing Spider-Man #62/67, The Amazing Spider-Man Annual #5, The Spectacular Spider-Man #1-2

Le storie che hanno creato le fondamenta dell’Universo Marvel! La verità sui genitori di Peter Parker! I due numeri del magazine The Spectacular Spider-Man datati 1968! Una storia in bianco e nero e il terribile ritorno di Goblin!

Acquista Spider-Man 7 (Marvel Masterworks) su Amazon.

Scoprite le novità Panini Marvel di settembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Panini Comic del 5 agosto 2021

Rat-Man Gigante 90

Autori: Leo Ortolani

20×27.5, 64 pagine, b/n, spillato, € 3

È il momento della verità, il capitolo conclusivo del confronto tra l’Ombra e Rat-Man. Chi dei due prevarrà? Chi dei due uscirà vittorioso dalla lotta nell’abisso? Un’idea Leo Ortolani ce l’avrebbe, ma non ce la vuole dire. Ci dice solo chi vince. Il migliore.

Scoprite le novità Panini Comics di settembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Disney del 5 agosto 2021

Disney Love – Io e Te (Disney Mix 12)

Autori: AA.VV.

12.4×18.6, 144 pagine, brossurato, colore, € 3.90

Grandi avventure ed emozioni con Paperina, Minni e le altre grandi protagonisti femminili Disney. Il volume propone Minni e il mistero del ponte, in cui la storica fidanzata di Topolino si trasforma in detective per risolvere il caso in cui incappa durante una vacanza. Nell’albo, c’è anche la poetica Minni e l’isola nel vento, scritta e disegnata da Gino Esposito.

Le Tops Stories – L’Ultimo Diario 524 (I Classici Disney 14)

Autori: AA.VV.

14×18.6, 192 pagine, brossurato, colore, € 4.50

Rullo di tamburi per un Classici Disney d’Autore davvero speciale: questo numero festeggia il ritorno alla sceneggiatura del Maestro Giorgio Pezzin insieme a uno dei suoi indimenticabili personaggi, l’antenato di Topolino Top de Tops. Ritroveremo alcune memorabili avventure come Topolino e la grotta di Re Artù e Topolino e lo spirito di Piguazul, unite da una storia di raccordo inedita che chiude l’intera saga con un emozionante ultimo atto. A suggellare il tutto, un racconto illustrato di Top de Tops nato da una sceneggiatura inedita di Pezzin: le matite sono di Davide Cesarello, che firma i disegni anche della storia a fumetti in uscita su Topolino 3428.

Topolino 3429

Autori: AA.VV.

13.9×18.6, 160 pagine, brossurato, colore, € 3