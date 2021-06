Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 1 luglio 2021. Una settimana abbastanza scarica per l’editore modenese che propone soltanto tre novità fra cui il terzo volume della Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition, Sing “Yesterday” for Me 5 eWe Never Learn 13mentre fra le ristampe tornano disponibili alcuni volume de L’Attacco dei Giganti, Death Note, Fire Force Spy x Family.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio!

Le uscite Planet Manga del 1 luglio 2021

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 3

di Hiromu Arakawa

12,00 €

LA NUOVA EDIZIONE DEL CAPOLAVORO ALCHEMICO DI HIROMU ARAKAWA. Mentre all’esterno del laboratorio numero 5 Alphonse sta affrontando un nemico con cui ha qualcosa in comune, all’interno Edward si trova di fronte a due inaspettati e misteriosi avversari…

Sing “Yesterday” for Me 5

di Kei Toume

7,00 €

SE L’AMORE È IL SENTIMENTO PIÙ BELLO DEL MONDO, PERCHÉ FA SOFFRIRE A TAL PUNTO? E perché è così complicato distinguere il confine tra l’affetto e quel qualcosa di più? Rikuo, Shinako e Haru continuano a trovarsi al cospetto di domande senza risposta, mentre il loro triangolo si sta muovendo in una direzione inaspettata… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

We Never Learn 13

di Taishi Tsutsui

4,90 €

UN NUOVO OBIETTIVO. Nariyuki torna a frequentare la scuola di preparazione agli esami: riuscirà ad accedere all’università che ha scelto a discapito della raccomandazione V.I.P.? Di certo non cambierà la sua patologica capacità di finire costantemente in situazioni imbarazzanti!

Le ristampe Planet Manga del 1 Luglio 2021

Tornano nuovamente disponibili: Death Note 12; Black Butler – Il maggiordomo diabolico 14, 26, 28; L’Attacco dei Giganti 31, 32 Fire Force 10, 11, 15 e Spy X Family 2.