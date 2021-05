Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Planet Manga del 13 maggio 2021 fra cui spiccano il terzo volume (di sei) della nuova edizione di Akira ed il sesto ed ultimo volume di Black Clover – Quartet Knights, spin-off tratto dal videogioco per PS4 omonimo e tratto dallo shonen fantasy di successo Black Clover.

Eccovele nel dettaglio!

Akira – Nuova Edizione 3

di Katsuhiro Otomo

22,00 €

Katsuhiro Otomo ingrana la terza e comincia a fare sul serio! Neo Tokyo è in massima allerta: Tetsuo ha fatto qualcosa di impensabile, e ora non solo la città ma tutto il Giappone è in pericolo. C’è ancora tempo per evitare la tragedia, ma il tempo è poco e i giocatori in campo molti, tutti con lo stesso obiettivo. Uno scontro pare ormai inevitabile…