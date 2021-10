Le uscite Planet Manga del 14 ottobre 2021

LO SPIETATO TEST DI METÀ SEMESTRE DELL’ISTITUTO SUPERIORE STATALE NAKANO STA PER CONCLUDERSILe battaglie diventano via via più feroci. Il fisico comincia a cedere, così come lo spirito. E nel momento in cui entra in scena un vecchio nemico, per Eito la situazione, da difficile che era, si fa disperata…