Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 17 giugno 2021. Si tratta di una settimana ricca di ristampe in cui si segnalano anche il terzo ed ultimo volume di Capitan Harlock: Memorie dell’Arcadia e l’esordio di I Viaggi della Strega.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio!

Potete già visionare le novità Planet Manga in arrivo a luglio 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 17 giugno 2021

Agente 008 7

Syun Matsuena

4,90 €

PROGRAMMA FITTO DI IMPEGNI PER EIRO E AYAME. Anzitutto bisogna sopravvivere alla battaglia contro un gigantesco automa nei sotterranei della scuola. Poi è previsto l’arrivo di due nuovi compagni. Infine… ha inizio il terribile esame di metà semestre dell’istituto Nakano! Azione e risate dall’autore di Kenichi.

Akira – Nuova Edizione 4

Katsuhiro Otomo

22,00 €

AKIRA SI È SCATENATO! E ORA PARTE DI TOKYO È RIDOTTA A UN CUMULO DI MACERIE… Qualcuno si adopera per aiutare il maggior numero di persone possibile, mentre qualcun altro sfrutta la situazione per dar vita a un nuovo impero… Ha inizio la seconda parte dell’incredibile storia ideata da Katsuhiro Otomo.

Asadora! 4

Naoki Urasawa

7,50 €

UN NUOVO IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON L’ULTIMO SUCCESSO DI NAOKI URASAWA Baia di Sagami, 1964: un’imbarcazione viene spazzata via da un’onda anomala. I due pescatori coinvolti nell’incidente, miracolosamente incolumi, raccontano una storia assurda: ad attaccarli è stato qualcosa di gigantesco e terrificante…

Acquista Asadora! 4 su Amazon.

Rileggete la nostra recensione dei primi tre volumi di Asadora!

Beastars 19

Paru Itagaki

7,00 €

CI AVVICINIAMO ALL’EPILOGO DELLA SAGA DI PARU ITAGAKI. L’arrivo di Melon ha cambiato il volto dello Shishigumi e innescato una trasformazione in tutto il mercato clandestino, in fermento per stabilire nuovi rapporti di forza. Intanto Legoshi si prepara al duello con il mezzosangue addestrandosi con l’inflessibile Nove. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

Acquista Beastars 19 su Amazon.

Capitan Harlock: Memorie dell’Arcadia 3

Leiji Matsumoto, Jerome Alquie

14,00 €

LA CONCLUSIONE DELLA SAGA DI JÉRÔME ALQUIÉ ISPIRATA ALL’IMMORTALE OPERA DI LEIJI MATSUMOTO Capitan Harlock è pronto a tutto pur di impedire il genocidio della popolazione terrestre, ma basterà il suo coraggio a fermare le tre esuli Mazoniane, i cui incredibili poteri potrebbero sconvolgere il clima del pianeta azzurro?

Dead Dead Demon’s Dededede Destruction 10

Inio Asano

7,50 €

COSA DIAVOLO STA SUCCEDENDO A TOKYO? La nave madre degli “invasori” è sul punto di precipitare, ma nessuno sembra accorgersene: tutti si mostrano più interessati all’inaugurazione del nuovo stadio… Inio Asano inizia a tirare le fila del suo arazzo narrativo: uno straniante appuntamento con l’opera più recente del giovane maestro.

I Viaggi della Strega 1

Itsuki Nanao

7,50 €

COM’È IL MONDO VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA STREGA? Avventurosi, inquietanti e incantevoli, i viaggi di Elaina vi accompagneranno a scoprire i misteri del mondo e gli splendori, le miserie del cuore umano. Arriva il manga ispirato a una celebre serie di light novel, trasposto anche in un anime di grande successo.

Mujirushi – Il Segno dei Sogni

Naoki Urasawa

7,90 €

DAL GRANDE NAOKI URASAWA, UN VOLUME UNICO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE COL MUSÉE DU LOUVRE. A volte la vita sa metterti al tappeto, ma non disperare: ti basta cogliere i segni giusti per trovare la strada che ti permetterà di realizzare i tuoi sogni. Dopo 20th Century Boys, Monster, Pluto, Asadora! e tanti altri capolavori, un’altra perla d’autore del maestro Naoki Urasawa.

Smokin’ Parade 9

Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou

7,00 €

TENSIONE ALLE STELLE E BATTAGLIE ALL’ULTIMO SANGUE. Per fermare la pandemia da Spider, i Jackalope decidono di irrompere nella sede centrale della Amenotori. La loro meta è il luogo in cui è custodito il Magatama, ma per aprirsi la strada verso l’obiettivo dovranno abbattere uno Spider dopo l’altro… Dagli autori di Deadman Wonderland.

The Killer Inside 7

Shota Ito, Hajime Inoryu

7,00 €

CHI È IL VERO ASSASSINO LL? B-Ichi si è dichiarato colpevole del tentato omicidio di Kyoka Yukimura, dopodiché è inaspettatamente evaso dalla struttura di sicurezza nella quale era stato rinchiuso. Riuscirà a rivelare la verità prima di essere riacciuffato?

Le ristampe Planet Manga del 17 giugno 2021

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 10, 11, 12 (4,90 € cad.); Black Butler 1, 2, 12, 13 (4,90 € cad.); Bleach 5, 41, 42, 51, 53 (4,90 € cad.); Blue Flag 4, 5, 6 (4,90 € cad.); Naruto il Mito 13 (4,90 €); Noragami 12, 13 (4,90 € cad.); One Punch Man 16, 17, 18 (4,90 € cad.).