Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 2 settembre 2021. Una settimana ricca di ristampe di alcune delle serie migliori del catalogo come Berserk, Bleach e Black Butler.

A seguire le uscite nel dettaglio!

Potete già visionare le novità Planet Manga in arrivo ad ottobre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 2 settembre 2021

Another Monster

di Urasawa, Nagasaki, Weber

16,00 €

Il caso Johan ha fatto tremare la Germania. Ma la verità non è ancora stata svelata. Questo libro è un rapporto fondamentale sul caso Johan. Un giornalista austriaco ne è l’autore. Ci sono punti in comune tra il caso Johan e gli omicidi avvenuti nei dintorni di Salisburgo. Siete pronti a leggere la conclusione di due vicende cruente e terrorizzanti?

Berserk Collection Serie Nera 17

di Miura

5,50 €

Il diciassettesimo volume della serie culto Berserk dal maestro Miura!

Black Butler – Il Maggiordomo Diabolico 4

di Toboso

4,90 €

Ciel, giovane signore del casato Phantomhive, ha un desiderio. Per esaudirlo, ha stretto un patto col diavolo. In questo quarto numero dei visitatori inattesi giungono a Londra e non passerà molto tempo prima che lui riesca a incontrarli. Azione, dramma, suspense e un irresistibile black humour nel gothic manga diventato un vero e proprio fenomeno di massa in Giappone.

Black Butler – Il Maggiordomo Diabolico 5

di Toboso

4,90 €

È possibile mettere in difficoltà il diavolo? A quanto pare sì. Sebastian, il maggiordomo di Ciel Phantomhive, sarà impegnato in una prova che gli darà del filo da torcere: una gara di curry! Sarà in grado di scegliere tra mille spezie e di creare la magica combinazione di sapori che potrà garantirgli la vittoria? Se è vero che “il diavolo è nei dettagli”, Sebastian dovrà darne la prova… perché il suo avversario è l’imbattibile Agni, soprannominato la “mano destra di dio”! Black Butler – Il Maggiordomo Diabolico 6

di Toboso

4,90 €

Le tenebre possono assumere molte forme. Stavolta il loro aspetto è quello di un grande circo in cui pare avvengano fatti oscuri. A investigare, Ciel Phantomhive e il suo diabolico maggiordomo Sebastian. In quali spaventosi abissi li condurranno le indagini? Azione, suspense, brivido del soprannaturale nell’irresistibile manga di Yana Toboso.

Black Butler – Il Maggiordomo Diabolico 9

di Toboso

4,90 €

Possono accadere cose terribili in una notte di tempesta. È proprio in una di queste notti, mentre la pioggia scorre lungo i vetri delle finestre di villa Phantomhive e i fulmini squarciano il cielo, che un nuovo, sanguinoso mistero si presenta a Ciel Phantomhive e al suo maggiordomo Sebastian. Il colpevole non resterà impunito… Che le indagini abbiano inizio!

Bleach 6

di Kubo

4,90 €

Il misterioso compagno di classe Uryu Ishida ha sfidato Ichigo a un gioco pericoloso: stabilire chi riesce a uccidere più hollow, se uno shinigami o un quincy. Quello che Uryu non poteva prevedere è che la cosa gli sarebbe sfuggita di mano. L’esca che ha usato per attirare gli hollow, infatti, ne ha richiamati molti più del previsto e ora la situazione rischia di diventare incontrollabile…

Bleach 8

di Kubo

4,90 €

La lotta di Ichigo per riuscire a recuperare i propri poteri raggiunge un punto cruciale! Precipitato da Urahara sul fondo della fossa della disperazione, Ichigo deve uscirne prima che la corrosione della catena del fato lo porti a trasformarsi definitivamente in hollow. Ce la farà? In gioco non c’è solo la possibilità di tornare a essere un dio della morte, ma anche la sua stessa vita!

Bleach 10

di Kubo

4,90 €

C’è un solo modo per entrare nel Seireitei, e per metterlo in pratica Ichigo deve imparare a controllare la sua energia spirituale, altrimenti rischia di far saltare in aria tutti i suoi compagni! Nel frattempo, i Capitani delle varie compagnie di shinigami vengono convocati in riunione per discutere di una questione importante…

Bleach 16

di Kubo

4,90 €

Hinamori, evasa dalla cella in cui era detenuta, corre furiosa verso il suo avversario, bruciando dal desiderio di vendicare la morte del capitano Aizen. Ichigo continua ad allenarsi per padroneggiare il Bankai, e scopre di avere meno tempo del previsto. Nel frattempo, in un lungo flashback, viene raccontato il passato di Rukia e qual è il motivo per cui sul suo volto c’è sempre un’espressione triste… Questo motivo ha un nome: Kaien!

Bleach 17

di Kubo

4,90 €

Continua il combattimento di Kenpachi Zaraki contro Tosen e Komamura! Nel frattempo, per Renji Abarai giunge il momento a lungo atteso di sfoderare le zanne contro il suo unico e vero nemico. Riuscirà a raggiungere la “stella” verso la quale ha proteso le mani per tanto tempo? Gli scontri si moltiplicano, le persone si dividono, mentre l’evento che ha scatenato tutto questo sta finalmente per compiersi: Rukia inizia a incamminarsi lentamente verso il patibolo…!

Bleach 20

di Kubo

4,90 €

Ichigo è riuscito a salvare Rukia dal patibolo, ma ora il problema è un altro, e molto grave. Il complotto che ha portato al massacro del Consiglio Centrale dei Quarantasei ha finalmente un volto! Gli eventi precipitano, i colpi di scena si susseguono e i colpevoli si scoprono. Preparatevi, perché dopo la fine di questo volume niente sarà più lo stesso nell’universo di “Bleach”!

Bleach 22

di Kubo

4,90 €

Ancora turbato dall’improvvisa apparizione di Shinji Hirako e dalla sua proposta di entrare in combutta con i misteriosi Vizard, Ichigo si ritrova davanti un nemico spaventoso, mai incontrato prima: pare che gli esperimenti di Aizen siano andati a buon fine, e ora sia i nemici che gli alleati, nel mondo terreno e nella Soul Society, si preparano allo scontro! Si susseguono visite inaspettate, nel bene e nel male, combattimenti sanguinosi e soprattutto continua la lotta tra Ichigo e il suo alter-ego malvagio: riuscirà Ichigo a sopraffarlo, o perderà se stesso irrimediabilmente, trasformandosi in hollow?

Bleach 26

di Kubo

4,90 €

Mentre Ichigo continua il suo addestramento, si viene a sapere chi è il misterioso individuo che voleva avere una conversazione con Hitsugaya. Nel frattempo, Orihime si lancia alla ricerca di Ichigo, e torna in scena Uryu Ishida. Il giovane quincy, per poter rientrare in possesso dei suoi poteri, ha accettato la richiesta del padre di non avere mai più niente a che fare con gli shinigami, ma in cosa consisterà il metodo per riaverli?

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 16

di Arakawa

4,90 €

Dopo aver visto nello scorso volume cosa successe davvero durante la guerra di Ishbar, si torna al presente con Ed e Al sempre più coinvolti in una rete di misteri che diventa sempre più indecifrabile. Allo stesso tempo, anche Roy e i suoi ormai ex-sottoposti iniziano la loro nuova vita all’interno dell’esercito, mentre, sotto Central City, Scar deve decidere se uccidere o no il dottor Marcoh!

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 22

di Arakawa

4,90 €

Mentre termina lo scontro che vede Wrath combattere contro Ed e i suoi compagni, a Central City Roy Mustang rompe gli indugi e inizia il suo colpo di stato volto a far cadere l’attuale governo militare. Tra alleati a sorpresa e grandi ritorni, la situazione per i ribelli sembra andare meglio del previsto. Il nemico però ha ancora un asso nella manica…

Fire Force 13

di Ohkubo

4,90 €

Mentre un enorme incendio sta devastando la città, con varie brigate della Fire Force che si sono unite per fermarlo, Shinra e Arthur stanno lottano contro due uomini del predicatore per cercare di impedire loro di rapire Inka, una ragazza dotata dell’adra burst!

Boruto: Naruto Next Generations 1

di Kodachi, Ichemoto, Kishimoto

4,90 €

L’ATTESISSIMO SEGUITO DI NARUTO! Boruto, figlio di Naruto e Hinata, cerca disperatamente di attirare l’attenzione del padre, impegnatissimo per via del suo ruolo di Hokage. Ribelle e insoddisfatto, diverrà discepolo di Sasuke. L’insolita coppia, nonostante il periodo di pace, dovrà affrontare una minaccia immane…

Boruto: Naruto Next Generations 2

di Kodachi, Ichemoto, Kishimoto

4,90 €

Concluso il best seller Naruto, l’avventura continua in un avvincente sequel sotto la supervisione di Masashi Kishimoto. Guidato da Sasuke, Boruto affronta il suo primo esame di selezione dei chunin. Il ragazzino, smanioso di fare colpo sul padre Naruto, è disposto ad infrangere una regola molto importante…

Boruto: Naruto Next Generations 4

di Kodachi, Ichemoto, Kishimoto

4,90 €

IL SEGUITO DEL BEST SELLER NARUTO Boruto ha ricevuto un incarico particolare: intrattenere il figlio del daimyo del Paese del Fuoco. Si tratta di un ragazzino ricchissimo, annoiato e viziato. I due hanno ben poco da condividere, ma forse proprio per questo impareranno qualcosa l’uno dall’altro…

Boruto: Naruto Next Generations 6

di Kodachi, Ichemoto, Kishimoto

4,90 €