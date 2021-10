Le uscite Planet Manga del 21 Ottobre 2021

Bleach 45

di Tite Kubo

4,90 €

Shinji Hirako sfodera la spada contro Aizen, ma è rischioso combattere accecati dalla rabbia: si potrebbe sottovalutare l’avversario… E quella di Aizen non è semplicemente forza: è un potere assoluto che la mente umana non è nemmeno in grado di concepire. Come è possibile lottare contro un rivale così? Come è possibile vincere? Un’ennesima perla dal geniale Tite Kubo.