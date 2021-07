Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 22 luglio 2021. Da segnalare il debutto di Alice in Wonderland, adattamento della pellicola di Tim Burton firmata da Jun Abe anche in cofanetto, mentre si conclude Gunslinger Girl torna invece disponibile il primo volume di Chainsaw Man.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio!

Alice in Wonderland 1

di Tim Burton, Jun Abe

9,90 €

Alice in Wonderland Cofanetto Pieno

di Tim Burton, Jun Abe

25,00 €

Black Clover 18

di Yuki Tabata

4,90 €

Chainsaw Man 1

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €

Gigant 7

di Hiroya Oku

4,90 €

DALL’AUTORE DI GANTZ E INUYASHIKI, HIROYA OKU. Rientrata a casa dopo una giornata di lavoro, Chiho si ritrova davanti la misteriosa squadra in mutande ed elmetto: è giunto il momento di scoprire non solo chi sono questi strani personaggi, ma anche chi c’è dietro gli inspiegabili eventi che stanno devastando la Terra!

Gunslinger Girl 15

di Yu Aida

7,00 €

Itachi – Il Giorno

di Masashi Kishimoto, Takashi Yano

12,90 €

Jujutsu Kaisen 7

di Gege Akutami

4,90 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 2

di Yuka Fujikawa

7,50 €

PARLA COME UN MAESTRO, SBIRCIA COME UN ADULTO, LANCIA INCANTESIMI COME UN MAGO PROVETTO… Rudeus è un piccolo portento, ma suo padre ancora non intende mandarlo all’Accademia di magia. Per il reincarnato Neet trentaquattrenne, di conseguenza, si profila una ben più eccitante avventura…