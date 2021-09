Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Planet Manga del 23 Settembre 2021. Da segnalare Black Clover: Il Libro dei Cavalieri mentre torna disponibile il primo numero di Banana Fish.

Recuperate le novità Planet Manga annunciate per novembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 23 settembre 2021

Black Clover: Il Libro dei Cavalieri

di Yuki Tabata, Johnny Onda

12,90 €

NUOVE AVVENTURE PER I CAVALIERI MAGICI DEL REGNO DI CLOVER NELLA SECONDA NOVEL DELLA HIT BLACK CLOVER. Alla base del Toro Nero non si può mai stare tranquilli. Magna e Luck vanno alla conquista di un dungeon, mentre una missione letale attende i comandanti: la cena organizzata dall’Imperatore Magico!

Bleach 27

di Tite Kubo

4,90 €

Mentre la battaglia infuria a Karakura, Orihime sta compiendo il viaggio di ritorno dalla Soul Society nel mondo terreno per poter aiutare i suoi amici nella lotta contro gli arrancar. Ma c’è qualcuno che non sembra così propenso a lasciarla andare… Ulquiorra! Cosa vorrà il temibile sottoposto di Aizen dalla ragazza? E sulla terra come starà andando lo scontro tra gli shinigami e gli arrancar?

Bungo Stray Dogs – Dead Apple 3

di Gun_Zi, Comitato di produzione di Bungo Stray Dogs DA

4,90 €

YOKOHAMA È IL PALCOSCENICO DI UNA GUERRA MAI VISTA… I poteri sovrannaturali si separano dai corpi dei loro possessori e al centro di tutto c’è un uomo che non si fa problemi a spargere sangue. L’unica possibilità di scongiurare la tragedia risiede in un’improbabile alleanza tra Dazai e… Lo scoprirete!

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 3

di Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

7,50 €

UNA NUOVA VITA DA NON SPRECARE. Arrivato a casa dei parenti del padre, Rudeus Greyrat cerca di portare avanti gli studi, mentre insegna la magia alla bisbetica Eris e alla sua guardia del corpo, Ghislaine. Riuscirà a non cadere negli stessi errori che hanno caratterizzato la sua precedente vita da hikikomori?

Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – Regenesis 3

di Tetsuo Hara, Buronson, Hiroyuki Yatsu, Hideki Tsuji

7,50 €

LA CROCE DEL SUD SPLENDE SULL’INDONESIA! Seguendo l’ordine di Genesi, il loro leader, tre mostruosi assassini esperti nelle tecniche della Scuola del Sacro Yin di Tento attaccano Kenshiro e compagni allo scopo di rapire Erika. Riuscirà il maestro della Divina Scuola di Hokuto a fermarli?

Gigant 8

di Hiroya Oku

4,90 €

HIROYA OKU, L’AUTORE DI GANTZ, NON SMETTE DI STUPIRE. Tokyo è teatro di uno scontro fra un mostro gigantesco e Papico. La prosperosa ragazza in questa occasione non combatterà da sola: insieme a lei ci saranno i membri della squadra speciale proveniente dal futuro…

Banana Fish 1

di Akira Yoshida

18,00 €

Due parole rappresentano la chiave di un mistero violento che lega il destino di Ash Lynx a quello del fratello. Intensa, scorretta, magnetica, riecco l’opera che ha fatto storia in Giappone superando i confini di genere. Una nuova curatissima edizione per un manga classico, che presenta una colorazione gialla sui bordi del volume. Non è prevista all’interno la cartolina omaggio presente nella prima edizione.

Acquista Banana Fish 1 su Amazon.

Konosuba! This Wonderful World 4

di Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

4,90 €

NULLA SOPRAVVIVE AL PASSAGGIO DELLA FORTEZZA MOBILE DESTROYER! Tutti gli avventurieri sono stati convocati. La terrificante fortezza Destroyer sta per arrivare, ma Kazuma non intende abbandonare la splendida casa appena trovata e costringe Aqua e Megumin a schierarsi con lui in difesa della città.

Hinowa ga Crush! 6

di Takahiro, strelka

5,50 €

NESSUNO PUÒ ORMAI OPPORSI A ZUO. Mentre Hinowa e i suoi combattono, Akame scende in campo, decisa a prendersi la vita del re di Tenrou. Soukai è a un passo dalla rovina: i suoi uomini uccisi, le sue truppe sbaragliate, il castello di Nagisa caduto.

Acquista Hinowa ga Crush! 6 su Amazon.

Plunderer 15

di Suu Minazuki

4,90 €

DALL’AUTORE DI ANGELOID. Con un count da 1, Jail va nella capitale per affrontare da solo un esercito di cinquemila soldati e un generale, Robert, con un count da 100.000. La posta in gioco è il ruolo di comandante supremo dell’esercito reale. E il cuore di Nana. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO ANIMATION.

Moriarty the Patriot 14

di Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi, Sir Arthur Conan Doyle

4,90 €

IL DESTINO DI MORIARTY È SCRITTO? La regina ha personalmente ordinato a Sherlock Holmes di assicurare il signore del crimine alla giustizia. Il piano di epurazione di William prosegue, come una marcia inesorabile e solitaria che lo condurrà alla sua stessa morte.

Acquista Moriarty the Patriot 14 su Amazon.