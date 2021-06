Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 24 giugno 2021. Da segnalare il biografico Inio Asano: Diario di un Mangaka di Inio Asano, l’esordio di Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation e Nana Mobile Book Reloaded Edition con cofanetto, sia vuoto che pieno.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio!

Le uscite Planet Manga del 24 giugno

Inio Asano: Diario di un Mangaka

di Inio Asano

15,90 €

COME PUÒ UN MANGAKA QUARANTENNE SOPRAVVIVERE ALL’INEDIA? E come può un mangaka esordiente evitare di fare brutte figure a una cena organizzata dall’editore? Inio Asano risponde a queste e ad altre domande in un saggio-diario-romanzo imperdibile per tutti gli appassionati di fumetto giapponese.

Acquista Inio Asano: Diario di un Mangaka su Amazon.

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 1

di Yuka Fujikawa

7,50 €

DALLA SAGA CHE HA ISPIRATO ANCHE UN ANIME, UN FANTASY IRONICO E AVVINCENTE. Rudeus è un genietto: a soli tre anni lancia incantesimi meglio di un adulto. Ma qual è la verità? Prima di reincarnarsi in un mondo dominato dalla spada e dalla magia era un Neet il cui unico merito era stato sacrificarsi per una ragazza! Riuscirà a non sprecare l’opportunità di vivere una nuova vita?

Acquista Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 1 su Amazon.

Nana Mobile Book Reloaded Edition – Cofanetto Vuoto

di Ai Yazawa

15,90 €

Acquista Nana Mobile Book Reloaded Edition – Cofanetto Vuoto su Amazon.

Nana Mobile Book Reloaded Edition – Cofanetto Pieno

di Ai Yazawa

74,40 €

L’INTROVABILE FANBOOK DI NANA IN UNA NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA. Tanti contenuti speciali, fra cui schede dei personaggi, disegni inediti, un’intervista esclusiva ad Ai Yazawa, le illustrazioni a colori e gli adesivi in allegato. Disponibile solo all’interno di un cofanetto: PIENO, con i nn. 13/21 di Nana Reloaded Edition; VUOTO, con lo spazio per inserire i volumi. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

Acquista Nana Mobile Book Reloaded Edition – Cofanetto Pieno su Amazon.

Alita Mars Chronicle 7

di Yukito Kishiro

4,90 €

CHI È QUELL’UOMO IN CATENE? Erika e Yoko partono all’avventura Seguendo le indicazioni di Das e si ritrovano sulla Dejah Thoris, il relitto di una vecchia astronave. Lì incontrano un prigioniero che pare stiano cercando tutti. Forse non è stato semplicemente il caso a farlo incontrare a Yoko…

Arte 13

di Kei Ohkubo

5,50 €

UN RITRATTO DEGNO DELLA PRINCIPESSA SPAGNOLA. Grazie al legame stretto con la signorina Irene, Arte ha potuto realizzare un’opera davvero apprezzabile. Tuttavia, l’amicizia nata fra le due giovani donne è balzata agli occhi del Cardinale Silvio, che intende sfruttarla per i suoi loschi intrighi.

Acquista Arte 13 su Amazon.

Black Butler 30

di Yana Toboso

4,90 €

Boruto – Naruto next Generations 12

di Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

4,90 €

UNA TRAPPOLA O UNA GRANDE OCCASIONE? Amado, uno dei membri interni del Guscio, si presenta al Villaggio della Foglia, dove prende in ostaggio Shikada e chiede di trattare con Shikamaru per ottenere protezione. In cambio rivelerà tutto ciò che sa su Jigen e il Guscio. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

Chainsaw Man 5

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €

Motosega versus Katana! Il desiderio di vendetta di Aki sta montando, mentre Denji è di nuovo alle prese con Samurai Sword. Quello con Katana è uno scontro senza esclusione di colpi, ma il cuore del giovane devil hunter non vacilla. Sempre che non ci sia di mezzo una donna.

Acquista Chainsaw Man 5 su Amazon.

Domestic Girlfriend 6

di Kei Sasuga

5,50 €

Acquista Domestic Girlfriend 6 su Amazon.

Kaijin Reijoh 3

di Tetsuya Tashiro

7,50 €

LA NUOVA SERIE DI TETSUYA TASHIRO, L’AUTORE DI AKAME GA KILL!, ENTRA NEL VIVO. I seguaci del Karinto hanno superato le difese dell’istituto Meido e sono pronti a scatenare la follia. Riuscirà Asuma a proteggere le compagne, dando loro il tempo di recuperare le inquietanti reliquie che sprigionano il potere di abbattere i Kaijin?

Acquista Kaijin Reijoh 3 su Amazon.

L’Attacco dei Giganti 33

di Hajme Isayama

4,90 €

IL MANGA DI MAGGIOR SUCCESSO DELL’ULTIMO DECENNIO È AL PENULTIMO NUMERO! Il “boato” innescato da Eren continua ad avanzare con l’intento di distruggere tutto il mondo eccetto l’isola di Paradis. Armin e compagni confidano di raggiungere Eren grazie a un idrovolante, ma il prezzo da pagare sarà alto: la vita dei loro cari. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO.

Manben – L’Artbook di Naoki Urasawa

di Naoki Urasawa

30,00 €

“Dicono che tradizionalmente in Cina si usi l’espressione “Manben” per esprimere dedizione allo studio con profondo impegno. Manben deriva da “Mankai”, un mondo immenso e infinito che, secondo la tradizione, tutti, dai santi alla gente comune, seguono da sempre come una sorta di regola di vita.” Con queste parole si apre Manben, l’artbook che raccoglie alcune delle migliori illustrazioni a colori e in bianco e nero realizzate da Naoki Urasawa nel corso della sua lunga carriera. Da Yawara a Pluto, da Happy. Da 20th Century Boys passando per Monster: troverete qui le immagini usate per le cover o per prodotti promozionali, le pagine a colori dei fumetti e molto altro ancora. Inoltre schizzi inediti dell’autore con commenti e curiosità raccontate dal maestro Urasawa in persona. Un elegante volume cartonato per tutti gli appassionati del più talentuoso mangaka contemporaneo.

Acquista Manben – L’Artbook di Naoki Urasawa su Amazon.

Real 15

di Takehiko Inoue

7,50 €

Saga of Tanya the Evil 18

di Chika Tojo, Carlo Zen

7,00 €

Inizia l’ultima fase della complessa strategia messa in atto dall’Impero per porre fine una volta per tutte alla guerra con la Repubblica François. Nel frattempo, per Tanya e i suoi uomini è giunta l’ora di tornare al quartier generale. Uno spostamento apparentemente tranquillo, ma che riserverà diverse sorprese!

Acquista Saga of Tanya the Evil 18 su Amazon.

Le ristampe Planet Manga del 24 giugno

Tornano disponibili: Manben – L’Artbook di Naoki Urasawa; 20th Century Boys 12, 13; Fullmetal Alchemist 9, 10, 12, 14, 17; Domestic Girlfriend 6, 7; Homunculus 5, 9.