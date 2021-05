Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 3 giugno 2021. Si tratta di una settimana abbastanza scarica contrassegnata da una sola novità e da alcune attesissime ristampe.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio! Ricordandovi che potete già visionare le novità Planet Manga in arrivo a luglio 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 3 giugno 2021

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 2 di 18

di Hiromu Arakawa

12,00 €

SCAR, WINRY, ROY, LUST, MAES… Il secondo appuntamento con la nuova, definitiva edizione deluxe di Fullmetal Alchemist vede coinvolti tanti personaggi leggendari. Hiromu Arakawa non perde tempo e per Edward e Alphonse Elric non ci sarà un attimo di tregua…

Acquista Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 2 di 18 su Amazon.

Rileggete la nostra recensione di Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 1 di 18

RISTAMPE

20th Century Boys 5

7,00 €

La notte del 31 dicembre 2000 ha rappresentato un momento epocale nell’evoluzione della storia dell’uomo. Nel racconto firmato da Naoki Urasawa essa è una data così importante che non può non muovere brame di conquista planetaria. Riusciranno Kenji, Occho e gli altri componenti della banda a opporre una resistenza alle inquietanti manovre mosse dalla setta dell’Amico? Nel quinto volume di “20 Century Boys”, il fantastico manga creato dal genio narrativo di Naoki Urasawa, l’umanità sembra non avere un futuro molto luminoso.

20th Century Boys 7

7,00 €

Anno 2014, carcere di Himihotaru, il misterioso prigioniero numero 3 vive segregato in una cella in perenne stato d’isolamento. La vita fuori dalle squallide mura della prigione intanto, sembra trascorrere in un’aura di tranquillità. Ma, a ben guardare, sollevata la patina di serenità che copre ogni aspetto della quotidianità, la situazione del mondo appare decisamente tragica. Il settimo volume di “20th Century Boys” ci consegna un nuovo affascinante capitolo del fantastico romanzo a fumetti firmato da Naoki Urasawa.

20th Century Boys 11

7,00 €

Kana, uscita indenne dall’incidente stradale occorsole con la preside della sua scuola, riesce finalmente a ricongiungersi con Kyoko, Sadakiyo e Yoshitsune. Nuovi aspetti del misterioso passato di Kiriko Endo si aggiungono per chiarire un quadro quanto mai intricato. Nel mentre scopriamo anche un inaspettato aspetto privato della vita di Manjome… Proseguono le avvincenti avventure dei “Ragazzi del Ventesimo Secolo”, i protagonisti dello stupendo manga firmato dal genio di Naoki Urasawa.

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 1

4,90 €

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Pluto 7

7,90 €

In questo volume del capolavoro che unisce i talenti di Osamu Tezuka e Naoki Urasawa, molti nodi verranno al pettine. Dei robot più potenti al mondo è rimasto in vita solo Epsilon. Esiste un modo per sconfiggere Pluto? Il sacrificio di Gesicht è stato inutile? Per Atom non c’è più a da fare?

Pluto 8

7,90 €