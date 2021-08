Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 5 agosto 2021. Da segnalare il terzo e penultimo cofanetto di Lone Wolf & Cub Omnibus ed il quarto volume della Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio!

Potete già visionare le novità Planet Manga in arrivo a settembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 5 agosto 2021

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 4

di Hiromu Arakawa

12,00 €

UN VOLUME CHIAVE CHE INDAGA SUL PASSATO DI ED E AL. Entra in scena il personaggio che ha insegnato l’alchimia ai fratelli Edward e Alphonse Elric. Inoltre, torniamo al durissimo addestramento che i due, ancora bambini, dovettero affrontare.

Acquista Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 4 su Amazon.

Kengan Ashura 15

di Yabako Sandrovich, Daromeon

7,00 €

Sedici lottatori hanno superato il primo turno del Torneo di Annientamento. Solo ora, però, per loro comincerà il vero inferno! Qualcuno riuscirà a battere Agito Kanoh, il campione che difende l’autorità del presidente della gilda Kengan? Di certo Ohma Tokita ci provera… anche a costo della vita!

Lone Wolf & Cub Omnibus 7

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

22,00 €

Il primo dei tre volumi contenuti nel terzo cofanetto si apre con il racconto di un villaggio in riva al mare popolato da sole donne. Un villaggio apparentemente normale, ma che nasconde un importante segreto…

Acquista Lone Wolf & Cub Omnibus 7 su Amazon.

Lone Wolf & Cub Omnibus 8

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

22,00 €

Altre 672 pagine dedicate alle avventure di Ôgami Ittô, che con suo figlio Daigoro vaga per l’antico Giappone in cerca di risorse e informazioni che possano permettergli di vendicarsi della potente famiglia Yagyû.

Acquista Lone Wolf & Cub Omnibus 8 su Amazon.

Lone Wolf & Cub Omnibus 9

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

22,00 €

Dopo un lungo peregrinare Ôgami Ittô e Daigoro sono giunti a un passo da Edo. Yagyû Retsudô lo viene a sapere e prende ogni precauzione per impedire che il Lupo solitario e il suo cucciolo raggiungano la città…

Acquista Lone Wolf & Cub Omnibus 9 su Amazon.

Lone Wolf & Cub Omnibus – Cofanetto 3

di Kazuo Koike, Gôseki Kojima

66,00 €

PENULTIMO COFANETTO DEDICATO ALL’IMMORTALE MANGA DI KAZUO KOIKE E GÔSEKI KOJIMA. Più di duemila pagine di fumetto raccolte in tre eleganti volumi di grande formato e con sovraccoperta che contengono la fase centrale – e cruciale! – del complesso piano del Lupo Solitario per vendicarsi del clan Yagyû.

Acquista Lone Wolf & Cub Omnibus – Cofanetto 3 su Amazon.

Otaku Teacher 22

di Takeshi Azuma

6,00 €

Ayako è davvero morta? Oppure Junichiro ha escogitato l’ennesima trovata solo per sconvolgere le certezze dei fanatici seguaci di Nature Earth? E chi è il nuovo studente in arrivo nella classe S? Quel che è certo è che incredibili avventure aspettano il professore più otaku del Giappone!

Natsume degli Spiriti 25

di Yuki Midorikawa

5,50 €

Gli spiriti sono dispettosi, ambigui ed effimeri. Da un momento all’altro possono sparire, e il tempo trascorso insieme a loro sembrerà quasi un sogno. Dov’è finito Nyanko Sensei? All’inizio, Natsume crede che sia a fare festa da qualche parte, ma con il passare dei giorni una sottile inquietudine si impadronisce di lui…

Le ristampe Planet Manga del 5 agosto 2021

Tornano disponibili: Asano Collection: La Ragazza in Riva al Mare 1, Asano Collection: La Ragazza in Riva al Mare 2, Asano Collection: What a Wonderful World 2, One-Punch Man 22; Naruto Il Mito 36, 41, 43, 45; Hunter x Hunter 8, 16, 28, Another Monster.