Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 9 settembre 2021. Da segnalare Jujutsu Kaisen 10 e Spy x Family 6.

Bleach – Can’t Fear Your Own World 2

di Kubo e Ryohgo Narita

14,90 €

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 10

di Hajime Isayama

25,00 €

Jujutsu Kaisen 10

di Gege Akutami

4,90 €

IL PERSONAGGIO PIÙ DARK DELLA SAGA METTE IN ATTO IL SUO PIANO Se sei uno stregone nero molto arrabbiato con una certa categoria di esseri umani e completamente privo di qualsiasi freno inibitorio, fino a che punto sei disposto ad arrivare per dare una lezione a chi se lo merita? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

Seraph of the End 23

di Yamato Yamamoto e Takaya Kagami

4,90 €

La promessa della Rosa 8

di Kaho Miyasaka

4,90 €

We never Learn 16

di Taishi Tsutsui

4,90 €

Spy x Family 6

di Tatsuiya Endo

4,90 €

UNA MISSIONE SEGRETA CHE PREVEDE… UN TORNEO CLANDESTINO DI TENNIS! Twilight, la geniale spia, è in grado di leggere nella mente di qualsivoglia avversario. Non è però in grado di comprendere i sentimenti della collega Nightfall! Ciò che la ragazza nasconde nel cuore sta per scatenarsi…