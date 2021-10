Attraverso il sito ufficiale di Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite RW Goen del 15 ottobre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di Saint Young Men e Karakuri Circus.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Rw Goen del 15 ottobre

Devil and Realist 13

di Utako Yukihiro, Madoka Takadono

€ 6,50

Sitri, che è stato portato in Paradiso da Metatron, eredita il ruolo di Gabriele e l’ordine di occuparsi di Michele. Nel frattempo Dantalion, apparso di fronte a William dopo molto tempo, lo implora di ascoltare quale è stato il suo peccato originale.

Acquista Devil and Realist 13 su Amazon.

Delitto e Castigo 7

di Naoyuki Ochiai

€ 7,50

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij. Come ha fatto Miroku, responsabile di un duplice omicidio, a sopravvivere alla trappola del pubblico ministero, Goi?

Acquista Delitto e Castigo 7 su Amazon.

Forza Genki 21

di Yuu Kojama

€ 6,95

Genki ha subito una sconfitta terribile nel suo incontro d’allenamento, ma questo non sarà sufficiente a fargli cambiare idea. Il suo obiettivo rimane saldo: diventare un professionista e sfidare direttamente l’uomo che è stato responsabile della morte del padre. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Acquista Forza Genki 21 su Amazon.

Hakkenden 11

di Miyuki Abe

€ 4,95

Recentemente trasposto in un’animazione di grande successo, Hakkenden racconta una storia di rinascita, di orrori e di forti sentimenti. La vicenda inizia quando una terribile epidemia stermina quasi tutti gli abitanti del villaggio Ootsuka… L’unico sopravvissuto, testimone di tanta sofferenza, stringe un patto con un uomo misterioso, che gli propone di riportare alla vita le persone a lui care. Da questo momento inizia una fantastica, tragica avventura che coinvolge la chiesa dove il ragazzo risorto trova rifugio, i suoi due amici richiamati dalla morte, e la ricerca della spada demoniaca “Murasame”, che si dice contenga la vita.

Karakuri Circus 35

di Kazuhiro Fujita

€ 5,95

“Se vuoi avere il cuore di Eleonr, devi uccidere tutti gli altri esseri umani!” Seguendo questo terribile teorema, la propagazione della Zonaha sta distruggendo, pezzo dopo pezzo, l’intera civiltà umana. E nel frattempo le marionette automatiche non cessano i loro terrificanti attacchi contro i sopravvissuti del Circo Nakamichi.

Acquisita Karakuri Circus 35 su Amazon.

Karneval 19

di Koruya Mikanagi

€ 7,50

Yogi riesce finalmente a ritrovare sé stesso e ritorna al Circo con la giovane sorella. Ma il tempo dell’addio si avvicina. Nel frattempo l’incontro tra Karoku e Mu segna l’inizio di un nuovo capitolo…

Acquista Karneval 19 su Amazon.

La leggenda di Oda Saboru Nobunaga 7

di Hara, Kitahara

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”. LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

Acquista La leggenda di Oda Saboru Nobunaga 7 su Amazon.

Lockdown x School 3

di Nikken, Miciu Yazu

€ 6,95

Giorno due dalla chiusura della scuola. Imprigionati nella palestra dai terroristi, gli studenti sono costretti a prendere parte a un gioco crudele per stabilire chi rimarrà in vita e chi invece sarà trucidato. Ma il giovane genio della scuola, Kanzaki Kuon, potrebbe avere un piano per opporsi alla minaccia di sterminio. Un piano terribile.

Acquista Lockdown x School 3 su Amazon.

Maru il mercenario 6

di Sung-Jae, Byung-Jin

€ 6,95

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e venduto nel mondo, Chonchu, arriva un nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in Corea e in Francia: Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in un manga disegnato magistralmente, e altrettanto magistralmente sceneggiato! Un titolo intenso, che piacerà a tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o l’Attacco dei Giganti!

Oggi sono in ferie 12

di Mari Fujimura

€ 6,50

Hanae resta sconvolta quando in ospedale le dicono che potrebbero esserci difficoltà per rimanere incinta. Mentre gli eventi si susseguono uno dopo l’altro, c’è uno sviluppo inaspettato proprio prima del matrimonio?

Acquista Oggi sono in ferie 12 su Amazon.

Saint Young Men 18

di Nakamura Hikaru

€ 6,95

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune. Gesù sembra molto scontento, Buddha è alle prese con due “pittoreschi” discepoli, Loki è sempre più incontenibile… possibile che non ci sia un atimo di pace tra cielo e terra?

Acquista Saint Young Men 18 su Amazon.

Teiichi High School 13

di Usamaru Furuja

€ 6,95

Le azioni di Nonomiya e Takamagahara ormai sono indistinguibili da quelle di veri dittatori. Nel frattempo Teiichi, che si era infiltrato tra le file nemiche, viene scoperto e rischia di essere sottoposto a un vero e proprio lavaggio del cervello.

Acquista Teiichi High School 13 su Amazon.

Hq Holder! 19

di Ken Akamatsu

€ 6,50