Attraverso la pagina facebook ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite RW Goen del 18 giugno. Da segnalarsi il penultimo volume di & 7 di Mari Okazaki e di Anagle Mole.

Potete recuperare le novità in arrivo a giugno targate RW Goen, Lineachiara e Real World tramite il nostro articolo dedicato.

Le uscite RW Goen del 18 giugno

Oggi sono in ferie! 7

di Mari Fujimura

Brossurato con sovraccoperta, 11×17, 184 pp, b/n

€ 6,50

In preda ai sentimenti, mi è scappata una frase: “Voglio sposare Tanokura-kun”. Ho iniziato a ridere in preda al panico, ma Tanokura mi ha teso la mano e ha sorriso…

Oggi sono in ferie! 8

di Mari Fujimura

Brossurato con sovraccoperta, 11×17, 184 pp, b/n

€ 6,50

Il matrimonio con Tanokura è fissato e Hanahaha scoppia di felicità- Comunque ci sono cambiamenti in vista con il lavoro, e questo potrebbe complicare tutto…

Forza Genki! 15

di Tsubasa Fukuchi

Brossurato con sovraccoperta, 12,2×17,8, 184 pp, b/n

€ 6,95

Genki è ormai pronto ad affrontare il suo primo combattimento sul ring. Ma l’incontro si rivelerà più difficile del previsto, soprattutto perché il suo avversario inizia a giocare sporco. Ferito seriamente a un sopracciglio, riuscirà il giovane pugile ad arrivare alla fine del match? Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Anagle Mole 3 (di 5)

di Tsubasa Fukuchi

Brossurato con sovraccoperta, 16,2×10,6, 192 pp, b/n

€ 6,50

Da Tsubasa Fukuchi, autore del popolarissimo La Legge di Ueki, arrivano i nuovi capitolo di questa appassionante miniserie in 5 volumi. Luchiru è un Majin (essere che abita nelle profondità della terra). È stato inviato in superficie come spia per raccogliere informazioni al fine di sconfiggere gli umani che vivono lì. Ma il problema è che i Majin hanno una comprensione totalmente sbagliata degli umani e credono fermamente che la razza umana sia di gran lunga superiore a loro. Come può Luchiru sopravvivere nel mondo umano, convinto com’è che il solo tocco di un qualunque umano potrebbe farlo bruciare e disintegrarsi in un istante?!

Anagle Mole 4 (di 5)

di Tsubasa Fukuchi

Brossurato con sovraccoperta, 16,2×10,6, 192 pp, b/n

€ 6,50

Da Tsubasa Fukuchi, autore del popolarissimo La Legge di Ueki, arriva il penultimo volume di questa appassionante miniserie in 5 volumi. Luchiru è un Majin (essere che abita nelle profondità della terra). È stato inviato in superficie come spia per raccogliere informazioni al fine di sconfiggere gli umani che vivono lì. Ma il problema è che i Majin hanno una comprensione totalmente sbagliata degli umani e credono fermamente che la razza umana sia di gran lunga superiore a loro. Come può Luchiru sopravvivere nel mondo umano, convinto com’è che il solo tocco di un qualunque umano potrebbe farlo bruciare e disintegrarsi in un istante?!

UQ Holder! 16

di Ken Akamatsu

Brossurato con sovraccoperta, 11×17, 192 pp

€ 6,50

Proprio quanto Tota e Kirie stanno per rientrare a Kyoto, arriva l’attacco della sorella minore di Tota: Cutlass! Mentre Jinbei e Makabe cercando di tenerla a bada, Cutless rivela che l’ascensore orbitale è il bersaglio di un attacco che mieterà migliaia di vittime. Tutti i membri della UQ Holder faranno il possibile per impedire la tragedia, ma potrebbe già essere troppo tardi…

UQ Holder! 17

di Ken Akamatsu

Brossurato con sovraccoperta, 11×17, 192 pp, b/n

€ 6,50

Tota e la UQ Holder sono riusciti ad arrivare sull’ascensore orbitale in tempo per impedire l’attacco missilistico… solo per scoprire che un nuovo attacco è già in atto. E senza la possibilità di resettare il tempo di Kirie, questa volta non potranno fare alcuno sbaglio. C’è un solo modo per salvare l’umanità dalla distruzione, anche se potrebbe significare il sacrificio finale di Tota…

Himitsu the Top Secret 7

di Reiko Shimizu

Brossurato con sovraccoperta, 12,2×17,8, 192 pp, b/n

€ 7,50

Indagando sul bizzarro suicidio di un segretario politico, Maki è sorpreso di scoprire che il caso risulta essere collegato alla scomparsa di uno studente liceale una settimana prima, per cui la polizia non aveva indizi. Quella che a prima vista sembra un’orribile storia della tratta di schiavi bianchi si rivela un dramma umano ancora più oscuro…

& 7 (di 8)

di Mari Okazaki

Brossurato con sovraccoperta, 12,2×17,8, 224 pp, b/n

€ 6,95

Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.

Saint Young Men 15

di Hikaru Nakamura

Brossurato con sovraccoperta, 12×16,9, 128 pp, b/n

€ 6,50

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune.

Le ristampe RW Goen del 18 giugno

Questi invece i titoli che torneranno nuovamente disponibili: Dentro Mari 8, Alice Academy 7, Alice Academy 10 e Alice Academy 21.